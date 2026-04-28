Bigg Boss Marathi संपला, आता ‘या’ मराठी Reality Show ची पाळी! महाअंतिम सोहळा ठरणार आकर्षक

‘मी होणार सुपरस्टार - छोटे उस्ताद 4’ या गाजलेल्या संगीत रिअॅलिटी शोची महाअंतिम फेरी 2 मे 2026 रोजी पार पडणार आहे. Top 6 स्पर्धकांमध्ये विजेत्याची निवड होणार असून महाराष्ट्राचा ‘छोटा उस्ताद’ मिळणार आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 02:56 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • 6 चिमुकल्यांमध्ये महाअंतिम फेरी पार पडणार आहे
  • taufiq qureshi महाअंतिम सोहळ्याचे मंचावर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती राहणार
  • अभिनेता रितेश देशमुखही या कार्यक्रमात हजर राहणार
Bigg Boss Marathi 6 ने संपूर्ण देशभरात एक क्रेझ तयार केलेली. दरम्यान, मराठी भाषेत तितक्याच पसंतीने गाजणारा आणि आपल्या स्वरांनी सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करणारा मराठमोळा संगीतमय Reality Show ‘मी होणारे सुपरस्टार – छोटे उस्ताद 4’ लवकरच समाप्तीस येणार आहे. कार्यक्रमाला यंदाचे Top 6 गायक मिळाले आहेत. या 6 चिमुकल्यांमध्ये महाअंतिम फेरी पार पडणार आहे आणि महाराष्ट्राला यंदाचा गायकीतला छोटा उस्ताद मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातला प्रत्येक संगीतप्रेमी या सोहळ्याकडे लक्ष ठेवून आहे. या सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहेत ते म्हणजे ‘तौफिक कुरेशी’! प्रसिद्ध तालवादक taufiq qureshi ‘मी होणार सुपरस्टार – छोटे उस्ताद 4’ च्या महाअंतिम सोहळ्याचे मंचावर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती राहणार आहेत तसेच अभिनेता रितेश देशमुखही या कार्यक्रमात हजर राहणार आहे.

2 मे 2026 रोजी ‘मी होणार सुपरस्टार – छोटे उस्ताद 4’ चा महाअंतिम सोहळा रंगणार आहे. तर अगदी रविवारपर्यंत हा सोहळा पाहता येणार आहे. दोन दिवसाच्या या कार्यक्रमात तौफिक कुरेशी आणि आदर्श शिंदे यांच्यातील जुगलबंदी पाहणे खास ठरणार आहे, तसेच रितेश देशमुखचा आगामी सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ 1 मे रोजी संपूर्ण देशभरात मराठी, हिंदी तसेच तेलगू भाषेत प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या सोहळ्यात सिनेमाचा दिग्दर्शक आणि अभिनेता हजर असल्यामुळे रितेशची उपस्थितीही महत्वाची ठरणार आहे.

‘Mi Honar SuperStar : Chhote Ustad 4’ या कार्यक्रमाला यंदाचे Top 6 स्पर्धक मिळाले आहे. कोल्हापूरची शुभ्रा खाडे, ठाण्याचा अर्णव बोपलकर, नांदेडची वीरा हाक्के, नाशिकची अस्मिता गाडेकर, पुण्याचा गंधर्व चामनर तसेच ईशानी हिंगे यंदाच्या पर्वातील TOP 6 स्पर्धक आहेत. या 6 जणांमध्ये अंतिम फेरी रंगणार असून, दोन दिवसांच्या या महासंग्रामाअखेरीस महाराष्ट्राला यंदाचा ‘मी होणार सुपरस्टार – छोटे उस्ताद 4’ चा विजेता मिळणार आहे.

महाराष्ट्राच्या मातीत रुजू झालेला Bigg Boss Marathi 6 संपला आणि तन्वी कोलतेने यंदाची बाजी मारली. त्यांनतर 27 एप्रिल रोजी आदिनाथ कोठारे दिग्दर्शित मालिका ‘नशीबवान’चा शेवटचा एपिसोड प्रदर्शित करण्यात आला. अखेर ‘Mi Honar SuperStar : Chhote Ustad 4’ ही मालिका अवघ्या काही दिवसांत संपणार आहे.

