Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Raja Shivaji Singer Swapnil Godbole Pens An Emotional Post For Ajay Atul

Raja Shivaji : “अजय-अतुल महाराजांचे ‘सांगीतिक प्रधानसेवक’ आणि आम्ही ‘मावळे’…” सिनेमाच्या कोरस गायकाने केली भावुक पोस्ट

संगीतकार व गायक स्वप्निल गोडबोले यांनी अजय-अतुल यांच्यासोबतच्या आपल्या प्रवासाची भावनिक आठवण शेअर करत त्यांच्या सहवासातून मिळालेली प्रेरणा आणि शिक्षण अधोरेखित केले.

Updated On: Apr 24, 2026 | 05:37 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

सध्या राज्यभरात ‘राजा शिवाजी’ सिनेमा पाहण्यासाठी सिनेप्रेमी उत्सुक आहेत. सिनेमा पाहण्यासाठीच वेड आणि प्रतीक्षा, संपूर्ण जगभरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेमींमध्ये वाढत चालली आहे. अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख याने 10 वर्षांपूर्वी पाहिलेले या सिनेमाचे स्वप्न आता मोठ्या पडद्यावर उतरणार आहे. महाराष्ट्र दिनी हा सिनेमा संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सिनेमा मराठी तसेच हिंदी भाषेत पाहता येणार आहे. या सिनेमाला सुप्रसिद्ध मराठी संगीतकार जोडी अजय-अतुलने संगीतमय केले आहे. सिनेमातील Anthem ‘छत्रपती’ने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातली आहे. या गाण्यात अजय यांनी गायन केले आहे तर त्यांच्यामागे 80 कोरस गायकांनी साथ दिली आहे. त्यांपैकी एका गायकाने अजय-अतुल या जोडीबद्दल कृतद्न्यता व्यक्त करत भावुक पोस्ट केली आहे.

”आयकॉन नाही.. मी अजूनही”, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्या साधेपणाने जिंकली मनं; अभिनेत्याचे प्रेरणादायी वक्तव्य चर्चेत

संगीतकार व गायक स्वप्निल गोडबोले यांनी अजय-अतुल यांच्यासोबतच्या आपल्या प्रवासाची भावनिक आठवण शेअर करत त्यांच्या सहवासातून मिळालेली प्रेरणा आणि शिक्षण अधोरेखित केले. २००९ पासून सुरू झालेल्या या प्रवासात कोरस गायक म्हणून काम करताना त्यांनी पुढे स्वतंत्र संगीतकार व पार्श्वगायक म्हणून कारकीर्द घडवली. ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटासाठी काम करताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी जोडलेली भावनिक नाळ अधिक दृढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या चित्रपटातील संगीताला त्यांनी अद्वितीय आणि प्रेरणादायी असे वर्णन करत, त्यात सहभागी होणे हे स्वतःसाठी भाग्य मानले. रितेश देशमुख तसेच संपूर्ण टीमचे त्यांनी कौतुक करत चित्रपटाला मोठे यश मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शेवटी, “जय भवानी, जय शिवराय” म्हणत त्यांनी हा चित्रपट प्रत्येक शिवभक्ताने पाहावा असे आवाहन केले.

Kerala Story 2 OTT: ‘द केरल स्टोरी 2’ OTT रिलीज; आता घरबसल्या पाहा चित्रपट, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?


या पोस्टमध्ये त्याने अजय अतुल यांना महाराजांचे ‘सांगीतिक प्रधान सेवक’ अशी उपमा दिली तर स्वतःला महाराजांचा मावळा म्हंटलं. तसेच महाराजांचे काही तरी ऋण फेडण्यासाठी अजय-अतुल यांनी जन्म घेतला असावा असे त्याने पोस्टमध्ये म्हंटले आहे. स्वप्नील गोडबोले फक्त अजय अतुल यांच्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत कोरस गायक म्हणून काम करेल असे त्याने स्पष्ट केले, यातून त्याचे अजय-अतुल या सांगीतिक जोडीबद्दलचे प्रेम आणि निष्ठा दिसून येते.

Web Title: Raja shivaji singer swapnil godbole pens an emotional post for ajay atul

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 05:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग
1

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection
2

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई
3

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा
4

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM