Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Will The Serial Tharal Tar Mag End Actress Jui Gadkari Makes The Biggest Revelation

‘ठरलं तर मग’ मालिका संपणार ? अभिनेत्री जुई गडकरीने केला सर्वात मोठा खुलासा म्हणाली, आता वेळ….

प्रियाचा चेहरा सर्वांसमोर आल्यावर आता मालिका संपणार का ?असा संभ्रम सध्या प्रेक्षकांमध्ये आहे. अशातच अभिनेत्री जुई गडकरीने एका मुलाखतीत याचा खुलासा केला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 02:43 PM
‘ठरलं तर मग’ मालिका संपणार ? अभिनेत्री जुई गडकरीने केला सर्वात मोठा खुलासा म्हणाली, आता वेळ….
Follow Us:
Follow Us:
  • ‘ठरलं तर मग’ मालिका संपणार ?
  • अभिनेत्री जुई गडकरीने केला सर्वात मोठा खुलासा
स्टार प्रवाह वाहिनीवर सध्या सर्वात जास्त लोकप्रिय मालिका कोणती असेल तर ती म्हणजे ठरलं तर मग. मालिका प्रसारित झाली त्यापासून ते आतापर्यंत TRP मध्ये सर्वात जास्त प्रेक्षकांची पसंती या मालिकेला मिळाली आहे. गेले तीन वर्ष अर्जुन आणि सायली खऱ्या तन्वीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशातच आता अर्जुन आणि सायलीच्या हाती खोटी तन्वी म्हणजे प्रियाच्या विरोधातले सशक्त पुरावे हाती लागले आहेत. आता प्रियाचा खरा चेहरा सुभेदारांसमोर येणार असल्याच्या सगळ्या घटना घडत आहेत. प्रियाचा चेहरा सर्वांसमोर आल्यावर आता मालिका संपणार का ?असा संभ्रम सध्या प्रेक्षकांमध्ये आहे. अशातच अभिनेत्री जुई गडकरीने एका मुलाखतीत याचा खुलासा केला आहे.

काय म्हणाली जुई गडकरी ?

गेले तीन वर्ष ठरलं तर मग मालिका आजतागायत प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. त्यामुळे या तीन वर्षात प्रियाचे सर्व कारनामे प्रेक्षकांना चांगलेच माहित झाले आहेत. आता तर प्रियाचं सत्य उघड झालं तर मग मालिका संपणार का ? असा प्रश्न जुईला विचारला. त्यावर जुई म्हणाली की, आता प्रियाचं पितळ उघड पडणार आहे आणि ते स्टार प्रवाहवरच्या तेरा नायिका मिळून करणार आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसातले हे एपिसोड प्रेक्षकांचं लक्ष वेधणार हे नक्की. यापुढे जुई असं देखील म्हणाली की, आता काहीच द्विस्ट नाहीये… प्रियाचं सत्य समोर आणण्यासाठीच आम्ही १३ जणी म्हणजेच १३ नायिका एकत्र आहोत. त्यामुळे आता प्रिया काही वाचणार नाही. तिला तिच्या पापाची शिक्षा मिळणार आहे. आमच्या सुभेदारांच्या घरातही सर्वांना समजणार आहे की, प्रिया काय आहे… तिने आजवर काय-काय केलंय. आता मी सांगू शकते The Wait Is Over!”

Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’ वेगळ्याच वळणावर, छवीसमोर उभं ठाकणार ‘शांभवी’ नावाचं मोठं आव्हान!

यालाच जोडून जुई पुढे असंही सांगते की, प्रियाचा चेहरा समोर आला म्हणजे मालिका बंद होणार नाही. अजून सर्वात महत्वाचा टप्पा बाकी आहे त्यामुळे मालिका संपणार नाही, असं स्पष्टीकरण जुईने दिलं आहे. प्रियाचं खोटं समोर आणण्यासाठी आता स्टार प्रवाह वाहिनीवरच्या तेरा नायिकांनी देखील पुढाकार
घेतला आहे. आता या नंतर मालिका काय नवं वळण घेते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

‘राजा शिवाजी’च्या निमित्ताने विकी कौशल आणि रितेश देशमुखची खास भेट; रंगली खास चर्चा

Web Title: Will the serial tharal tar mag end actress jui gadkari makes the biggest revelation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ
1

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट
2

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी
3

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Suna Yeti Ghara : जबरदस्त! मनोरंजनाचं वादळ; दोन घरांचा वाद मिटेल का? रक्ताचं नातं जिंकेल का? Promo Released
4

Suna Yeti Ghara : जबरदस्त! मनोरंजनाचं वादळ; दोन घरांचा वाद मिटेल का? रक्ताचं नातं जिंकेल का? Promo Released

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

May 18, 2026 | 02:08 PM
Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

May 18, 2026 | 02:07 PM
गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

May 18, 2026 | 01:56 PM
Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

May 18, 2026 | 01:50 PM
NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

May 18, 2026 | 01:47 PM
IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध ‘थाला’ खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध ‘थाला’ खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

May 18, 2026 | 01:44 PM
Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

May 18, 2026 | 01:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM