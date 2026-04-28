Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’ वेगळ्याच वळणावर, छवीसमोर उभं ठाकणार ‘शांभवी’ नावाचं मोठं आव्हान!

शांभवी आता छवीच्या मार्गात मोठं आव्हान आणणार आहे. मी जिंकून घेईन सारं या मालिकेत आता एक वेगळंच वळण आलं आहे. साकेत आणि शांभवीचं लग्न होणार की छवी शांभवीचं खरं बाहेर आणणार?

Updated On: Apr 28, 2026 | 01:09 PM
'मी जिंकून घेईन सारं' मध्ये नक्की काय घडणार

'मी जिंकून घेईन सारं' मध्ये नक्की काय घडणार

Follow Us:
Follow Us:
  • कलर्स मराठीवरील ‘मी जिंकून घेईन सारं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट 
  • साकेत शांभवीचा निर्णय 
  • छवी सत्य समोर आणणार का?
कलर्स मराठीवरील ‘मी जिंकून घेईन सारं’ या मालिकेत साकेत आणि शांभवीच्या लग्नाच्या निर्णयाने कथानकाला जबरदस्त वळण मिळालं आहे. सुरुवातीला शांभवीने लग्नाला नकार दिल्यामुळे छवी आनंदी होते, पण अनिकेतला छवीचं नाटक लक्षात येताच दोघांमध्ये तणाव निर्माण होतो. दरम्यान, साकेतला शांभवीबद्दल भावना निर्माण होऊ लागतात, आणि छवी- अनिकेत मिळून शांभवीचं खरं रूप बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र शांभवीही तितक्याच चतुराईने पलटवार करताना दिसणार आहे. तिचा राजगुरू कुटुंबाला त्रास देण्याचा hidden agenda आणि तिची सत्य यामुळे रहस्य अधिकच गडद होतं. तरीही पत्रिका जुळतात त्यामुळे छवीला हे नातं मान्य करावं लागतं आणि साकेत-शांभवीचं लग्न ठरतं. 

लग्न निर्विघ्नपणे पार पडणार का ? अनिकेत – छवी काय उघड करण्याचा प्रयत्न करणार ? शांभवी त्याला कशी सामोरे जाणार ? आणि असं काय घडणार कि ज्यामुळे छवीला शांभवीची माफी मागावी लागणार आहे ? घरात पाऊल ठेवताच शांभवीने छवीला अडचणीत टाकायला सुरुवात केली आहे हे दिसून येत आहे. पण, घराबाहेर असलेल्या वादळाचा सामना घरात आल्यावर छवी कसा करणार? छवी शांभवीपासून राजगुरू परिवाराचे कसं रक्षण करणार ? कसे शांभवीचे खरे रूप घरासमोर आणणार?  हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना आता मालिका पहावीच लागणार आहे. 

छवी आणि ‘बाई-आजी’च्या अतूट नात्याची कथा; ‘मी जिंकून घेईन सारं’ मालिकेची चाहत्यांना उत्सुकता

घडणार नाट्य  

लग्नाच्या तयारीदरम्यान अनेक नाट्यमय घडामोडी घडताना दिसणार आहेत. शांभवीचा अचानक राजीनामा देणे आणि साकेतला प्रेमासाठी लढायला मिळालेलं motivation, आणि बाईआजींकडून पुन्हा लग्नाचे प्रोपोसल येणं या सगळ्यामुळे वातावरण तापतं. छवी सतत शांभवीवर संशय घेताना दिसणार आहे, कुंडली तपासण्याचा प्रयत्न करते, पण घरात कोणीच तिच्यावर विश्वास ठेवत नाही. याचदरम्यान राजनाथ शांभवीचा पाठलाग करताना दिसतो, आणि तिच्या आयुष्यात काहीतरी मोठं गूढ दडलं असल्याचे संकेत मिळतात. छवी आणि वात्सलामधील भावनिक संघर्ष टोकाला जातो, इतकं की वात्सला तिला “आजपासून मी तुझी आई नाही” असं म्हणते आणि छवी पूर्णपणे कोसळते.

नक्की काय घडणार?

सगळंच उलथापालथ होतं. छवी आणि अनिकेत दोघं मिळून लग्नमंडपात पोहोचून हे लग्न थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र बाईआजी ठामपणे सांगतात हे लग्न होणारच! बाईआजी असं का म्हणतात ? इतकंच नाही, तर छवीलाच शांभवीची माफी मागायला लावली जाते. आता प्रश्न उरतो शांभवीचं खरं सत्य कधी उघड होणार? आणि छवी या सगळ्या भावनिक आणि मानसिक संघर्षातून कशी बाहेर पडणार?

Colors marathi serial:‘आई तुळजाभवानी’ मालिकेत नवं वळण, शिवाचं सत्य दूर करेल का जगदंबेचा गैरसमज?

Web Title: Mi jinkun ghein sara serial takes an unexpected turn as a formidable challenge named shambhavi stands in chhavi s path

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Exclusive: ‘स्वामींची भूमिका करण्याची जबाबदारी खूप मोठी, पेलण्याची आता गरज’ – सुनील गोडसे
1

Exclusive: ‘स्वामींची भूमिका करण्याची जबाबदारी खूप मोठी, पेलण्याची आता गरज’ – सुनील गोडसे

‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास
2

‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास

Tarini Serial : मालिकेत मोठा ट्विस्ट, ‘या’ खलनायिकेने गाशा गुंडाळला , बेलसरे कुटुंबात शितल क्षीरसागरची होणार एन्ट्री
3

Tarini Serial : मालिकेत मोठा ट्विस्ट, ‘या’ खलनायिकेने गाशा गुंडाळला , बेलसरे कुटुंबात शितल क्षीरसागरची होणार एन्ट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM