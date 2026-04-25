Vishal Kotian : गैरमराठी रिक्षाचालकांच्या मुद्द्यात Bigg Boss स्पर्धकाची उडी! म्हणाला “महाराष्ट्रात राहायचंय तर मराठी शिका!”

काय आहे विशाल कोटियनचे म्हणणे?
विशाल याने करिअरची सुरुवात मराठी नाटकांपासून केली आहे. मूळचा, कर्नाटकी असणारा विशाल याने मराठी मुद्द्याविषयी म्हंटले आहे की, “मी जन्माने, कर्माने आणि मनाने मराठी आहे. मी मराठी नाटकं करायचो, दरम्यान मराठी बोलण्याची माझी सवय नक्कीच तुटली होती, परंतु Bigg Boss मुळे माझी मराठी पुन्हा स्पष्ट झालीये. मला मराठी भाषेविषयी आणि महाराष्ट्राबद्दल फार आदर आहे.” विशाल पुढे म्हणतो की, “महाराष्ट्रात तुम्हाला राहायचं आहे तर तुम्हाला मराठी नक्कीच यायला हवी. जर तुम्हाला महाराष्ट्रात राहून मराठी येत नाही तर शिका! येथे राहायचं असेल तर मराठी बोलावंच लागेल.”
विशाल म्हणाला की बाहेर चाललेल्या वादाबद्दल त्याला अजून इतकं काही माहिती नाही करत तो नुकताच घराबाहेर पडला आहे. पण जे काही मुद्दा शासनाने धरला आहे ते 100% बरोबर असल्याचे विशालने स्पष्ट केले आहे. “महाराष्ट्रात मराठी यायलाच हवी. कारण हे महाराष्ट्र आहे आणि येथे मराठी बोललीच पाहिजे” असे परखड मत विशालचे आहे.
Vishal Kotian बिग बॉस मराठीच्या घरातील सगळ्यात चर्चेत असणारा स्पर्धक होता. तसेच त्याने तयार केलेली टोळी यंदाच्या पर्वातील सगळ्यात चर्चेत राहणारा Bigg Boss मध्ये तयार झालेला संघ होता. Bigg Boss च्या घरात Vishal त्याच्या खेळामुळे ओळखला जात होता. त्याची परखड मते त्याला मजबूत स्पर्धक म्हणून तयार करत होतीत.