Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Vishal Kotian Stats Statement About Marathi Compulsion For Auto Drivers

Vishal Kotian : गैरमराठी रिक्षाचालकांच्या मुद्द्यात Bigg Boss स्पर्धकाची उडी! म्हणाला “महाराष्ट्रात राहायचंय तर मराठी शिका!”

मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून राज्यात सध्या वातावरण तापले असून सिनेसृष्टीतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. Bigg Boss Marathi Season 6 मधील स्पर्धक Vishal Kotian यानेही या वादात उडी घेतली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:52 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • मराठी सिनेसृष्टी पेटून उठली आहे
  • Vishal Kotian ने या मुद्द्यात उडी घेतली आहे
  • राज्यभरातील गैरमराठी रिक्षाचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे
Bigg Boss Marathi Season 6 जरी संपलं असलं तरी त्यातील स्पर्धकांना मिळणारं प्रेम हे न संपणारं आहे. तन्वी कोलतेने यंदाची बाजी मारली पण प्रेक्षकांच्या चर्चेत राहणारा मात्र विशाल कोटियन ठरला. पण यावेळी विशाल बिग बॉसमुळे नव्हे तर त्याने मराठी विषयी मांडलेल्या परखड मतामुळे चर्चेत आला आहे. सध्या राज्यभरातील गैरमराठी रिक्षाचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मराठी जमेना म्हणून शिकून घेण्याऐवजी त्यांनी 4 मे रोजी महाराष्ट्रभरात मराठी भाषेविरोधी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठी सिनेसृष्टी पेटून उठली आहे. सिनेसृष्टीतून या संपविरोधात अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. अशामध्ये नुकताच Bigg Boss मराठी खेळून आलेला Vishal Kotian ने या मुद्द्यात उडी घेतली आहे.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah मध्ये मोठा ट्विस्ट! 18 वर्षांनंतर बापूजींचा मृत्यू? जेठालालचा आक्रोश, प्रोमोने उडवली खळबळ

काय आहे विशाल कोटियनचे म्हणणे?

विशाल याने करिअरची सुरुवात मराठी नाटकांपासून केली आहे. मूळचा, कर्नाटकी असणारा विशाल याने मराठी मुद्द्याविषयी म्हंटले आहे की, “मी जन्माने, कर्माने आणि मनाने मराठी आहे. मी मराठी नाटकं करायचो, दरम्यान मराठी बोलण्याची माझी सवय नक्कीच तुटली होती, परंतु Bigg Boss मुळे माझी मराठी पुन्हा स्पष्ट झालीये. मला मराठी भाषेविषयी आणि महाराष्ट्राबद्दल फार आदर आहे.” विशाल पुढे म्हणतो की, “महाराष्ट्रात तुम्हाला राहायचं आहे तर तुम्हाला मराठी नक्कीच यायला हवी. जर तुम्हाला महाराष्ट्रात राहून मराठी येत नाही तर शिका! येथे राहायचं असेल तर मराठी बोलावंच लागेल.”

विशाल म्हणाला की बाहेर चाललेल्या वादाबद्दल त्याला अजून इतकं काही माहिती नाही करत तो नुकताच घराबाहेर पडला आहे. पण जे काही मुद्दा शासनाने धरला आहे ते 100% बरोबर असल्याचे विशालने स्पष्ट केले आहे. “महाराष्ट्रात मराठी यायलाच हवी. कारण हे महाराष्ट्र आहे आणि येथे मराठी बोललीच पाहिजे” असे परखड मत विशालचे आहे.

सिनेसृष्टी शोकाकुल! दिग्गज अभिनेते काळाच्या पडद्याआड; दीर्घ आजारामुळे Biplab Dasgupta यांचे निधन

Vishal Kotian बिग बॉस मराठीच्या घरातील सगळ्यात चर्चेत असणारा स्पर्धक होता. तसेच त्याने तयार केलेली टोळी यंदाच्या पर्वातील सगळ्यात चर्चेत राहणारा Bigg Boss मध्ये तयार झालेला संघ होता. Bigg Boss च्या घरात Vishal त्याच्या खेळामुळे ओळखला जात होता. त्याची परखड मते त्याला मजबूत स्पर्धक म्हणून तयार करत होतीत.

Web Title: Vishal kotian stats statement about marathi compulsion for auto drivers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 03:52 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM