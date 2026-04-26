  • Amravati Scam In Asha Recruitment Protest Erupts Outside Valgaon Health Center

Amravati : आशा भरतीत घोटाळा? वलगाव आरोग्य केंद्राबाहेर आंदोलनाचा वणवा

अमरावती जिल्ह्यातील वलगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आशा सेविका भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप समोर आला असून वातावरण तापले आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 06:34 PM

अमरावती जिल्ह्यातील वलगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आशा सेविका भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप समोर आला असून वातावरण तापले आहे. संबंधित उमेदवारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली असून आंदोलन तीव्र झाले आहे. विशेष म्हणजे, एक गर्भवती महिला आपल्या लहान मुलासह उपोषणाला बसली असूनही जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. अंतिम यादीत पात्र उमेदवारांना डावलल्याचा व अधिकाऱ्यांनी मनमानी केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन “पुन्हा भरती प्रक्रिया घेऊ” असे आश्वासन दिले. मात्र याआधी दोनदा भरती रखडल्याने आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी आत्मदहनाचा इशारा देत “आमच्या जीवाला काही झाल्यास जिल्हा आरोग्य अधिकारी जबाबदार राहतील” असे म्हटले आहे. परिस्थिती तणावपूर्ण असून प्रशासनावर निर्णयाचा दबाव वाढला आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 06:33 PM

IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

