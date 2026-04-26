Raigad News : 1 मे रोजी होणार मिसिंग लिंक चे उदघाटन, अर्ध्या तासाचा वेळ वाचणार

मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील १३.३ किमी लांबीचा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प ९९% पूर्ण झाला असून १ मे २०२६ रोजी उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. खोपोली–कुसगाव दरम्यानचा हा नवा मार्ग खंडाळा घाट टाळून प्रवासाचा वेळ ३०–६० मिनिटांनी कमी करणार आहे. MSRDC च्या या प्रकल्पात केबल-स्टेड पूल आणि जुळे बोगदे असून पहिल्या टप्प्यात फक्त कार व बसना परवानगी दिली जाणार आहे.
