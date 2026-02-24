हृदय आणि त्वचेसाठी वरदान ठरेल मलबेरीज, लहान आकाराच्या नाजूक फळाचे शरीराला होतील भरमसाट फायदे

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात वेगवेगळ्या बेरीज उपलब्ध असतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणले मलबेरीज. आंबटगोड चवीची मलबेरीज शरीर आणि त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये लोह, विटामिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आहारात मलबेरीज खावी. यामध्ये असलेले नैसर्गिक गोडवा रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवतो. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला मलबेरीज खाल्ल्यामुळे शरीराला नेमके काय फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)