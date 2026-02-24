वाटीभर रव्यापासून बनवा ढोकळ्यासारखी मुलायम इडली, सकाळचा नाश्ता पाहून घरातील सगळे होतील खुश

सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय बनवावं, बऱ्याचदा सुचत नाही. नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्हीओ तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये ढोकळ्यासारखी मऊ इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. रवा इडली बनवण्यासाठी बारीक रव्याचा वापर करावा. यामुळे इडली मस्त फुलून येते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना सकाळच्या नाश्त्यात आंबवलेले पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. कारण या पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टरीया वाढतात आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी मदत होते. रव्याच्या इडलीसोबत खोबऱ्याची चटणी किंवा सांबार अतिशय सुंदर लागते. तसेच लहान मुलांच्या डब्यात सुद्धा रवा इडली खाण्यास देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया १० मिनिटांमध्ये लुसलुशीत रवा इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
