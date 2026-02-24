Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वाटीभर रव्यापासून बनवा ढोकळ्यासारखी मुलायम इडली, सकाळचा नाश्ता पाहून घरातील सगळे होतील खुश

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये वाटीभर रव्याची इडली बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:06 AM
सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय बनवावं, बऱ्याचदा सुचत नाही. नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्हीओ तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये ढोकळ्यासारखी मऊ इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. रवा इडली बनवण्यासाठी बारीक रव्याचा वापर करावा. यामुळे इडली मस्त फुलून येते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना सकाळच्या नाश्त्यात आंबवलेले पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. कारण या पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टरीया वाढतात आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी मदत होते. रव्याच्या इडलीसोबत खोबऱ्याची चटणी किंवा सांबार अतिशय सुंदर लागते. तसेच लहान मुलांच्या डब्यात सुद्धा रवा इडली खाण्यास देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया १० मिनिटांमध्ये लुसलुशीत रवा इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • रवा
  • दही
  • मीठ
  • साखर
  • हळद
  • इनो
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
  • हिरवी मिरची
  • तेल
  • कोथिंबीर
कृती:

  • रव्याची इडली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये रवा, दही, मीठ, साखर आणि हळद टाकून एकत्र मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिश्रण तयार करा. कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम तेलात मोहरी, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून फोडणी व्यवस्थित भाजा. तयार केलेली फोडणी इडलीच्या मिश्रणात ओतून मिक्स करा.
  • इडलीच्या पात्राला तेल लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून इडली १५ ते २० मिनिटं वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • शिजवून घेतलेली इडली मोठ्या भांड्यात काढून ठेवा. पुन्हा एकदा फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करा.
  • गरम तेलात मोहरी, कढीपत्ता आणि साखर घालून तयार केलेली फोडणी इडलीवर ओतून वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मऊ लुसलुशीत रव्याची इडली.

Published On: Feb 24, 2026 | 10:06 AM

