मुंबईच्या राजाने IPL 2026 ची केली तयारी सुरू! T20 World Cup 2026 दरम्यान व्हायरल झाला व्हिडिओ

भारतामध्ये सध्या विश्वचषक सुरू आहे, त्यानंतर भारतामध्ये इंडियन प्रिमियर लीग सुरू होणार आहे. २०२६ चा टी-२० विश्वचषक हा सध्या क्रिकेट जगतात सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी टीम इंडिया फेव्हरिट असल्याचे दिसून येत आहे. टी20 विश्वचषक सुरू असताना अनेक खेळाडूंनी आयपीएल 2026 ची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मानेही टी-२० क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. रोहितने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो आयपीएलमध्ये खेळतो.
आयपीएल पुढील महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होईल आणि रोहितने त्यासाठी आधीच सराव सुरू केला आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकादरम्यान, रोहित शर्माचा मैदानावरील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपासून रोहित मैदानाबाहेर आहे. त्याला शेवटचे मैदानात उतरून एक महिन्याहून अधिक काळ झाला आहे. त्याने टी२० क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या फ्रँचायझी स्पर्धेत आयपीएलमध्ये परतण्याची तयारी सुरू केली आहे. व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा आणि इतर काही खेळाडू स्थानिक मैदानावर दिसत आहेत.
Rohit Sharma is training on the ground and fully preparing for the upcoming IPL.💪🔥 Hitman coming for rule 🐐 pic.twitter.com/iBIbw17Zqb — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 23, 2026
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ सुरू होण्यास फारसा वेळ शिल्लक नाही. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकानंतर, क्रिकेट चाहते प्रामुख्याने आयपीएलवर लक्ष केंद्रित करतील. ही स्पर्धा २६ मार्चपासून सुरू होऊ शकते असे वृत्त आहे. गेल्या वर्षी मुंबई इंडियन्सने चांगली कामगिरी केली होती, परंतु अंतिम फेरीत पोहोचू शकले नाही. आता, एमआयने आपला संघ मजबूत केला आहे. रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आणि टीम इंडियाच्या जर्सीमध्येही फॉर्ममध्ये आहे. तो या हंगामात मुंबई इंडियन्ससाठी धावपटू ठरू शकतो.
West Indies vs Zimbabwe सामन्यात षटकारांचा पाऊस! चाहते मोजतच राहिले…T20 विश्वचषकात झाला एक मोठा विक्रम
रोहित शर्माने आयपीएल २०२५ मध्ये एकूण १५ सामने खेळले आणि ४१८ धावा केल्या. त्याची सरासरी २९.८५ होती आणि त्याने १४९.२८ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. त्याने स्पर्धेत चार अर्धशतके केली, ज्यात त्याचा सर्वोच्च धावसंख्या ८१ होती. रोहितचा हंगाम यशस्वी झाला. गेल्या आयपीएल हंगामात तो मुंबई इंडियन्ससाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता.