Beed Crime: बीडमध्ये संतापजनक प्रकार! फूस लावून शेतात नेले, तिथे नेऊन अत्याचार केला आणि…

महाराष्ट्र मधील बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात दहावीच्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार केल्याचा आरोप. पोलिसांनी मोबाईल लोकेशनच्या आधारे आरोपीला अटक केली. पोक्सो व अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल.

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:28 AM
  • शनिवारी रात्री फूस लावून नेल्याचा आरोप
  • गावाबाहेरील शेतात अत्याचार
  • मोबाईल लोकेशनच्या आधारे आरोपी अटकेत
बीड: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. दहावीत शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेमुळे परिसरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.

काय घडलं नेमकं?

समीर ताजोद्दीन शेख (वय 20, रा. सुर्डी-सोनेसांगावी) असे अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या तरुणाने शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास मुलीला फूस लावून नेले. संबंधित आरोपी हा पिकअप वाहन चालक म्हणून काम करतो. मुलगी घरी परतली नसल्याने तिच्या वडिलांनी युसूफवडगाव पोलिसांकडे धाव घेतली. तक्रार मिळताच पोलिसांनी विविध तांत्रिक साधनांचा वापर करून तपासाची दिशा ठरवली.

सापळा रचत केली अटक

पोलिसांनी मोबाईल लोकेशंसह इतर पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला. रविवारी रात्री तो कळंब बस स्थानकावरून पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी सापळा रचत त्याला ताब्यात घेतले. आरोपीने चौकशीत मुलीला केजकडे जाणाऱ्या बसमध्ये बसविल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत बस स्थानकातून मुलीला सुखरूप ताब्यात घेतले.

पीडितेच्या जबाबानुसार, तिला गावाबाहेरील ज्वारीच्या शेतात नेऊन अत्याचार करण्यात आल्याचे सांगितले.पोलिसांनी अटक करण्यात आलेल्या समीर शेक याच्या विरुद्ध पोक्सो तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केला आहे. पोलिसांनी सोमवारी केज न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर आरोपीला २७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत असून आता पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे चित्र वाढत असल्याचे समोर आले आहे.

बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याचे समोर आले आहे. सासरच्या सततच्या छळाला कंटाळून एका विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पती, सासू आणि सासऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. ही घटना बीडच्या अंबाजोगाई शहराजवळ असलेल्या चनई येथे घडली.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीला कसे पकडले?

    Ans: मोबाईल लोकेशन व तांत्रिक तपासाच्या आधारे.

  • Que: कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल?

    Ans: पोक्सो व अॅट्रॉसिटी कायदा.

  • Que: सध्या प्रकरणाची स्थिती काय?

    Ans: आरोपी पोलिस कोठडीत; पुढील तपास सुरू.

Published On: Feb 24, 2026 | 10:28 AM

