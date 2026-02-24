Beed Crime: बीडमध्ये संतापजनक प्रकार! फूस लावून शेतात नेले, तिथे नेऊन अत्याचार केला आणि…

काय घडलं नेमकं?
समीर ताजोद्दीन शेख (वय 20, रा. सुर्डी-सोनेसांगावी) असे अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या तरुणाने शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास मुलीला फूस लावून नेले. संबंधित आरोपी हा पिकअप वाहन चालक म्हणून काम करतो. मुलगी घरी परतली नसल्याने तिच्या वडिलांनी युसूफवडगाव पोलिसांकडे धाव घेतली. तक्रार मिळताच पोलिसांनी विविध तांत्रिक साधनांचा वापर करून तपासाची दिशा ठरवली.
सापळा रचत केली अटक
पोलिसांनी मोबाईल लोकेशंसह इतर पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला. रविवारी रात्री तो कळंब बस स्थानकावरून पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी सापळा रचत त्याला ताब्यात घेतले. आरोपीने चौकशीत मुलीला केजकडे जाणाऱ्या बसमध्ये बसविल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत बस स्थानकातून मुलीला सुखरूप ताब्यात घेतले.
पीडितेच्या जबाबानुसार, तिला गावाबाहेरील ज्वारीच्या शेतात नेऊन अत्याचार करण्यात आल्याचे सांगितले.पोलिसांनी अटक करण्यात आलेल्या समीर शेक याच्या विरुद्ध पोक्सो तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केला आहे. पोलिसांनी सोमवारी केज न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर आरोपीला २७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत असून आता पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे चित्र वाढत असल्याचे समोर आले आहे.
Ans: मोबाईल लोकेशन व तांत्रिक तपासाच्या आधारे.
Ans: पोक्सो व अॅट्रॉसिटी कायदा.
Ans: आरोपी पोलिस कोठडीत; पुढील तपास सुरू.