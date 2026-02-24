यशच्या ‘Toxic’ मध्ये दोन कलाकारांची दमदार एन्ट्री, चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वेधले लक्ष

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

यशच्या "टॉक्सिक" चित्रपटाचा नवा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला. आणि आता याचदरम्यान चित्रपटाचे आणखी दोन नवीन पोस्टर्स रिलीज झाले आहेत, ज्यामध्ये दोन अभिनेत्याने अक्षय ओबेरॉय आणि सुदेव नायर एन्ट्री कलेची आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:34 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“केजीएफ” स्टार यशच्या बहुप्रतिक्षित “टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” या चित्रपटातील कलाकारांची एन्ट्री आता होताना दिसत आहे. निर्मात्यांनी अक्षय ओबेरॉय आणि सुदेव नायर यांचे पोस्ट शेअर करत त्यांची चित्रपटात घोषणा केली आहे. अक्षय ओबेरॉय टोनीची भूमिका साकारणार आहे आणि सुदेव नायर कर्माडीची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. निर्मात्यांच्या मते, त्यांचे शक्तिशाली लूक आणि अभिनय चित्रपटाच्या स्टायलिश आणि उच्च-अ‍ॅक्शन जगात भर घालतील.

अक्षय ओबेरॉयचे पात्र, टोनीचे, १९५० च्या दशकाची आठवण करून देणारे आहे. लांब मिशा, विंटेज कपडे आणि जुन्या पद्धतीची शैली त्याच्या भूमिकेत दिसून येणार आहे. अभिनेत्याने हिंसाचारावर विश्वास ठेवणाऱ्या माणसाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. अक्षयचा लूक त्याच्या शांत वर्तनामागील धोकादायक शक्ती स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतो. दरम्यान, सुदेव नायरचे पात्र, कर्माडी, मजबूत, साधे आणि रहस्यमय आहे. सपाट टोपी, सरळ मिशा, स्थिर टक लावून पाहणे आणि हातात बंदूक असल्याने, सुदेवचा लूक शांत तरीही शक्तिशाली दिसत आहे.

“The Kerala Story 2” च्या रिलीजआधीच दिल्लीत भावनिक पत्रकार परिषद; 55 पीडितांनी सांगितली कहाणी

दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांचे कौतुक

दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांनी दोन्ही कलाकारांचे कौतुक करताना म्हटले की, “कर्माडीसाठी सुदेव हा परिपूर्ण पर्याय होता. त्याची प्रतिभा प्रगल्भ आहे, तरीही तो काही शब्दांत सर्वकाही मांडणारा आहे. सेटवर, त्याने शांत वर्तनाने नेतृत्व केले आणि संपूर्ण टीमला पाठिंबा दिला. तो केवळ एक अभिनेता नाही तर एक चांगला माणूस देखील आहे, जो चित्रपटाला पुढे नेण्यास मदत करणार आहे.”

 

 

गीतू यांनी अक्षय ओबेरॉय बद्दल सांगितले, ते म्हणाले, “अक्षयसोबत काम करणे खूप खास होते. त्याची सर्वात मोठी गुणवत्ता म्हणजे त्याची उत्सुकता. तो पटकथा खोलवर समजून घेतो आणि प्रश्न विचारून पात्राला बळकटी देतो. तो प्रत्येक दृश्यात सत्य शोधतो आणि कठीण काळातही उत्सुकतेने काम करतो. त्याचा अभिनय देखील उत्तम आहे.”

‘टॉक्सिक’ चित्रपटाच्या टिझरला प्रतिसाद

निर्मात्यांनी नुकताच चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित केला. टीझरमध्ये यश क्लिन-शेव्हन लूकमध्ये दाखवला आहे. केव्हीएन प्रॉडक्शन्स आणि मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सच्या बॅनरखाली वेंकट के. नारायण आणि यश यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. यशसोबत, चित्रपटात नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका पाहायला मिळणार आहेत.

BAFTA Awards: पंतप्रधान मोदींकडून फरहान अख्तरच्या ‘Boong’ चित्रपटाचे कौतुक; निर्माते आणि कलाकारांचे केले अभिनंदन

“टॉक्सिक” चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

“टॉक्सिक” चे चित्रीकरण कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये एकाच वेळी करण्यात आले आहे. डब केलेले आवृत्त्या हिंदी, तेलगू, तमिळ आणि मल्याळमसह अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित होतील. “टॉक्सिक” १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. त्याची टक्कर रणवीर सिंग, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या “धुरंधर २” सोबत होणार आहे, ज्याचे दिग्दर्शन आदित्य धर यांनी केले आहे. पहिल्या भागाने बॉक्स ऑफिसवर ₹१,३०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.

 

Published On: Feb 24, 2026 | 10:34 AM

Feb 24, 2026 | 10:34 AM
