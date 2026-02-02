वयाच्या ५० व्या वर्षी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दिसते फिट आणि स्लिम! जाणून घ्या तिच्या फिटनेसचे रहस्य

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तिच्या फिटनेस आणि ग्लॅमरमुळे सोशल मीडियावर कायमच चर्चेत असते. वयाच्या ५० व्या वर्षीसुद्धा लाखोंच्या संख्येने चाहते तिच्यावर घायाळ होतात. कामाची धावपळ, वाढत तणाव, शूटिंग इत्यादी गोष्टींमध्ये व्यस्त असून सुद्धा शिल्पा शेट्टीच्या चेहऱ्यावर कायमच ग्लो दिसून येतो. तिच्या चेहऱ्यावर कधीही डाग किंवा सुरकुत्या दिसून येणार नाहीत. फिटनेसची काळजी घेताना केवळ व्यायामाकडे लक्ष न देता त्वचा आणि केसांच्या आरोग्याकडे सुद्धा व्यवस्थित लक्ष दिले जाते. चला तर जाणून घेऊया अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या फिटनेसचे रहस्य. (फोटो सौजन्य – pinterest)