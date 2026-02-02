Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Actress Shilpa Shetty Looks Fit And Slim At The Age Of 50 Know Her Fitness Secret

वयाच्या ५० व्या वर्षी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दिसते फिट आणि स्लिम! जाणून घ्या तिच्या फिटनेसचे रहस्य

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तिच्या फिटनेस आणि ग्लॅमरमुळे सोशल मीडियावर कायमच चर्चेत असते. वयाच्या ५० व्या वर्षीसुद्धा लाखोंच्या संख्येने चाहते तिच्यावर घायाळ होतात. कामाची धावपळ, वाढत तणाव, शूटिंग इत्यादी गोष्टींमध्ये व्यस्त असून सुद्धा शिल्पा शेट्टीच्या चेहऱ्यावर कायमच ग्लो दिसून येतो. तिच्या चेहऱ्यावर कधीही डाग किंवा सुरकुत्या दिसून येणार नाहीत. फिटनेसची काळजी घेताना केवळ व्यायामाकडे लक्ष न देता त्वचा आणि केसांच्या आरोग्याकडे सुद्धा व्यवस्थित लक्ष दिले जाते. चला तर जाणून घेऊया अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या फिटनेसचे रहस्य. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Feb 02, 2026 | 11:13 AM
वयाच्या ५० व्या वर्षी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दिसते फिट आणि स्लिम! जाणून घ्या तिच्या फिटनेसचे रहस्य

वयाच्या ५० व्या वर्षी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दिसते फिट आणि स्लिम! जाणून घ्या तिच्या फिटनेसचे रहस्य

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 शिल्पा शेट्टी कधीही डाएट किंवा कोणत्याही फॅन्सी फूड ट्रेंडला अजिबात फॉलो करत नाही. तिच्या डाएटची सुरुवात कोमट पाण्याचे सेवन करून होते. कोमट पाणी प्यायल्यामुळे आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाते आणि शरीर स्वच्छ होते.

शिल्पा शेट्टी कधीही डाएट किंवा कोणत्याही फॅन्सी फूड ट्रेंडला अजिबात फॉलो करत नाही. तिच्या डाएटची सुरुवात कोमट पाण्याचे सेवन करून होते. कोमट पाणी प्यायल्यामुळे आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाते आणि शरीर स्वच्छ होते.

2 / 5 शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी आणि पचनक्रिया सुधारण्यासाठी कोरफडीचा रस, तुळशीची पाने, गूळ -आलं इत्यादी पदार्थांचे सेवन करते. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.

शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी आणि पचनक्रिया सुधारण्यासाठी कोरफडीचा रस, तुळशीची पाने, गूळ -आलं इत्यादी पदार्थांचे सेवन करते. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.

3 / 5 सकाळी नाश्त्यात भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असलेल्या पदार्थांचे सेवन करते, ज्यामुळे दीर्घकाळ पोट भरलेले राहते आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही.

सकाळी नाश्त्यात भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असलेल्या पदार्थांचे सेवन करते, ज्यामुळे दीर्घकाळ पोट भरलेले राहते आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही.

4 / 5 दुपारच्या जेवणात चिकन, मासे, कडधान्य किंवा ब्राउन राईस, सॅलड इत्यादी पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करते. याशिवाय रोजच्या आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचे सुद्धा सेवन करते.

दुपारच्या जेवणात चिकन, मासे, कडधान्य किंवा ब्राउन राईस, सॅलड इत्यादी पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करते. याशिवाय रोजच्या आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचे सुद्धा सेवन करते.

5 / 5 शिल्पा शेट्टी संध्याकाळच्या नाश्त्यात मखाणे, एवोकॉडो किंवा फ्रुट्स इत्यादी पदार्थांचे सेवन केले जाते. तसेच संध्याकाळी ७ ते ८ च्या दरम्यान सूप, ग्रील्ड फूड किंवा मशरूम यांसारखे पदार्थ खाल्ले जातात.

शिल्पा शेट्टी संध्याकाळच्या नाश्त्यात मखाणे, एवोकॉडो किंवा फ्रुट्स इत्यादी पदार्थांचे सेवन केले जाते. तसेच संध्याकाळी ७ ते ८ च्या दरम्यान सूप, ग्रील्ड फूड किंवा मशरूम यांसारखे पदार्थ खाल्ले जातात.

Web Title: Actress shilpa shetty looks fit and slim at the age of 50 know her fitness secret

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 11:13 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वयाच्या ५० व्या वर्षी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दिसते फिट आणि स्लिम! जाणून घ्या तिच्या फिटनेसचे रहस्य

वयाच्या ५० व्या वर्षी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दिसते फिट आणि स्लिम! जाणून घ्या तिच्या फिटनेसचे रहस्य

Feb 02, 2026 | 11:13 AM
Palghar District Budget 2026: अर्थसंकल्पामुळे पालघर जिल्ह्याचे येणार ‘अच्छे दिन’! विकासाचे नवे दरवाजे झाले खुले

Palghar District Budget 2026: अर्थसंकल्पामुळे पालघर जिल्ह्याचे येणार ‘अच्छे दिन’! विकासाचे नवे दरवाजे झाले खुले

Feb 02, 2026 | 11:08 AM
सामान्यांना झोंबली बजेटची मिरची! रिलस्टारने अर्थमंत्र्यांना केले खतरनाक ट्रोल, VIDEO तुफान व्हायरल

सामान्यांना झोंबली बजेटची मिरची! रिलस्टारने अर्थमंत्र्यांना केले खतरनाक ट्रोल, VIDEO तुफान व्हायरल

Feb 02, 2026 | 11:04 AM
भौमितिक आकारांतून आयुष्य मांडणारे ‘काळाघोडा’चे प्रवेशद्वार! प्लास्टिकचा पुनर्वापर करत पर्यावरणीय संदेश

भौमितिक आकारांतून आयुष्य मांडणारे ‘काळाघोडा’चे प्रवेशद्वार! प्लास्टिकचा पुनर्वापर करत पर्यावरणीय संदेश

Feb 02, 2026 | 10:52 AM
IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

Feb 02, 2026 | 10:44 AM
माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

Feb 02, 2026 | 10:43 AM
WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

Feb 02, 2026 | 10:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM