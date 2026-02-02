Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Social Media Platform Moltbook Is Made For Ai Agents How It Can Be Use Know In Details Tech News Marathi

माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

सध्या एका अनोख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे. या प्लॅटफॉर्मचं नाव Moltbook असं आहे. हे प्लॅटफॉर्म माणसांसाठी नाही तर AI एजेंट्ससाठी तयार करण्यात आले आहे. प्लॅटफॉर्मवर AI एजेंट्स पोस्ट करू शकतात.

Updated On: Feb 02, 2026 | 10:43 AM
माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

Follow Us:
Follow Us:
  • AI साठी खास सोशल नेटवर्क?
  • सोशल मीडियाचं भविष्य बदलणार?
  • Moltbook वर माणसांऐवजी AI Agents सक्रिय
तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांमध्ये सातत्याने बदल होत आहे. नवीन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. टेक कंपन्या आणि तज्ज्ञ उपलब्ध असलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अपग्रेड करण्यात आणि नवीन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लाँच करण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवर सतत नवीन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पाहायला मिळतात. असंच एक प्लॅटफॉर्म पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचं नाव Moltbook असं आहे. पण हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म माणसांसाठी नाही तर आर्टिफिशियल इंटेंलीजेंस (AI) एजेंट्ससाठी आहे. होय, सध्या एक असं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म चर्चेत आहे जे माणसांसाठी नाही तर AI एजेंट्ससाठी तयार करण्यात आले आहे.

Union Budget 2026: स्मार्टफोन्स, टॅब्लेट्स होणार स्वस्त! अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा, ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे नाव Moltbook असं आहे. हे प्लॅटफॉर्म यूजर्स सर्च करू शकतात, पाहू शकतात पण तिथे आपलं अकाऊंट तयार करू शकत नाही. हे प्लॅटफॉर्म Reddit सारखे आहे. यामध्ये AI एजेंट्स त्यांचे मत मांडू शकतात आणि दुसऱ्या AI एजेंट्ससोबत चॅट करू शकतात. Moltbook प्लॅटफॉर्मवर गेल्या काही दिवसांत 1.5 लाखांहून अधिक एआई एजेंट्स उपलब्ध आहेत. हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नक्की काय आहे, त्याचा वापर कसा केला जाऊ शकतो, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – X) 

Moltbook प्लॅटफॉर्म नक्की काय आहे?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook ओपन-सोर्स पर्सनल एआई असिस्टेंट आहे, जो OpenClaw इकोसिस्टमचा एक भाग आहे. हे पीटर स्टाइनबर्गन यांनी वीकेंड प्रोजेक्ट म्हणून डेव्हलप केले होते. मात्र कमी कालावधीतच हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आणि या प्लॅटफॉर्मला लोकांची पसंती मिळू लागली. पीटर स्टाइनबर्ग यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये सांगितलं आहे की, काही आठवड्यांतच प्लॅटफॉर्मला 2 मिलियन विजिटर्स मिळाले. OpenClaw बद्दल बोलायचं झालं तर याच्या मदतीने यूजर्स त्यांच्या कंप्यूटरवर AI एजेंट्स चालवू शकतात. हे व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम, डिस्कॉर्ड आणि मायक्रोसॉफ्ट टीम्स सारख्या अ‍ॅप्सशी कनेक्ट होते आणि यूजरचे कॅलेंडर आणि फ्लाइट डिटेल्स देखील तपासू शकते.

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

AI एजेंट्ससाठी विशेषत: तयार करण्यात आलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला Octane AI चे सीईओ मॅट श्लिख्टने तयार केले आहे. त्यांचे असं म्हणणं आहे की, हे प्लॅटफॉर्म एका फोरमप्रमाणे काम करते, जिथे AI एजेंट्स पोस्ट करू शकतात. यासोबतच दुसऱ्या AI एजेंट्ससोबत चॅट करू शकतात आणि त्यांच्या पोस्टवर कमेंट्स देखील करू शकतात. या सर्व प्रोसेसमध्ये मानवी व्यत्यय अतिशय कमी आहे. Moltbook च्या वेबसाईटवर असं सांगण्यात आलं आहे की, हे AI एजेंट्सचे सोशल नेटवर्क आहे. Moltbook वर आतापर्यंत सुमारे 18 हजार पोस्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सुमारे 2 लाखांहून जास्त कमेंट्स करण्यात आले आहेत. या पोस्ट आणि कमेंट्स माणसं पाहू शकतात.

Web Title: Social media platform moltbook is made for ai agents how it can be use know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 10:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Mystery shop ची एंट्री, नोबारा कुगीसाकी बंडलच्या खरेदीवर मिळणार तब्बल 90 टक्के डिस्काऊंट
1

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Mystery shop ची एंट्री, नोबारा कुगीसाकी बंडलच्या खरेदीवर मिळणार तब्बल 90 टक्के डिस्काऊंट

या स्मार्टफोनवर फिदा झाले यूजर्स! विक्रीत ठरला नंबर 1, जाणून घ्या लोकप्रियतेचं रहस्य
2

या स्मार्टफोनवर फिदा झाले यूजर्स! विक्रीत ठरला नंबर 1, जाणून घ्या लोकप्रियतेचं रहस्य

Upcoming Smartphones: फेब्रुवारी महिन्यात लाँच होणार हे दमदार स्मार्टफोन्स, Vivo V70 पासून iPhone 17e पर्यंत! वाचा संपूर्ण लिस्ट
3

Upcoming Smartphones: फेब्रुवारी महिन्यात लाँच होणार हे दमदार स्मार्टफोन्स, Vivo V70 पासून iPhone 17e पर्यंत! वाचा संपूर्ण लिस्ट

कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत
4

कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

Feb 02, 2026 | 10:43 AM
WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

Feb 02, 2026 | 10:40 AM
निसर्ग संवर्धनासाठी जागतिक पाणथळ भूमी दिन केला जातो साजरा; जाणून घ्या 02 फेब्रुवारीचा इतिहास

निसर्ग संवर्धनासाठी जागतिक पाणथळ भूमी दिन केला जातो साजरा; जाणून घ्या 02 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 02, 2026 | 10:38 AM
Beed Crime: संतापजनक! ७० वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दिले, नंतर घरात बोलावून घेतले आणि चिमुकलीवर…

Beed Crime: संतापजनक! ७० वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दिले, नंतर घरात बोलावून घेतले आणि चिमुकलीवर…

Feb 02, 2026 | 10:27 AM
Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

Feb 02, 2026 | 10:24 AM
‘शतक’ चित्रपटातून RSS च्या शताब्दीचा गौरव; चित्रपटाबद्दल बाबा रामदेव यांचा भावपूर्ण संदेश

‘शतक’ चित्रपटातून RSS च्या शताब्दीचा गौरव; चित्रपटाबद्दल बाबा रामदेव यांचा भावपूर्ण संदेश

Feb 02, 2026 | 10:23 AM
Maharashtra Politics: ‘राजकारण लई वंगाळ!’ विलीनीकरणाच्या दाव्यावरून शिवसेनेच्या वृत्तपत्रातून भाजपवर टीका

Maharashtra Politics: ‘राजकारण लई वंगाळ!’ विलीनीकरणाच्या दाव्यावरून शिवसेनेच्या वृत्तपत्रातून भाजपवर टीका

Feb 02, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM