WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

दिल्ली कॅपिटल्सने UP वॉरियर्सचा 5 विकेट्सने पराभव केला आणि एलिमिनेटरमध्ये स्थान निश्चित केले. दिल्लीचा एलिमिनेटर सामना हा गुजरात जायंट्सविरुद्ध खेळणार आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 11:07 AM
फोटो सौजन्य -Women's Premier League (WPL)

WPL 2026, DC vs UPW: महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या 20 व्या सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सने UP वॉरियर्सचा 5 विकेट्सने पराभव केला आणि एलिमिनेटरमध्ये स्थान निश्चित केले. वडोदरा येथे खेळल्या गेलेल्या या रोमांचक सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, UP वॉरियर्सने 8 विकेट्स गमावत 122 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दिल्लीने 18.4 षटकात 126 धावा करत सामना जिंकला. या विजयासह दिल्लीने एलिमिनेटरमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. या सामन्यात, दिल्लीची कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जने नाबाद 34 धावांची शानदार खेळी केली, तर गोलंदाजीत, मॅरिझानेन कॅपने सर्वाधिक 3 विकेट्स घेतल्या.

यूपी वॉरियर्सची खराब फलंदाजी

या सामन्यात, नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या यूपी वॉरियर्सची सुरुवात निराशाजनक झाली, त्यांनी पहिल्याच चेंडूवर कर्णधार मेग लॅनिंगला धावा न देता गमावले. त्यानंतर चार्ली नॉटने दीप्ती शर्मासोबत दुसऱ्या विकेटसाठी २९ धावांची भागीदारी करून डाव स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. नॉट १२ चेंडूत १२ धावा काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतली, ज्यामध्ये दोन चौकारांचा समावेश होता. त्यानंतर दीप्ती शर्मा १९ चेंडूत २४ धावा काढून बाद झाली, ज्यामध्ये एक षटकार आणि चार चौकारांचा समावेश होता.

शेवटी, सिमरन शेखने १४ चेंडूत ३ चौकारांसह २२ धावा केल्या आणि आशा जॉयनेही १३ धावांचे योगदान दिले. या सामन्यात उत्तर प्रदेशची फलंदाजी वाईटरित्या अपयशी ठरली आणि संघ २० षटकांत ८ गडी बाद फक्त १२२ धावाच करू शकला. दरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सकडून मॅरिझानेन कॅपने सर्वाधिक ३ विकेट घेतल्या. तिच्याशिवाय, चिनेल हेन्री आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी २ विकेट घेतल्या.

पाकिस्तानने सामना बाॅयकाॅट केला तरीही भारताच्या संघाला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोला जावे लागणार! जाणून घ्या कारण

दरम्यान, लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या दिल्ली कॅपिटल्सची सुरुवातही खराब झाली. यष्टीरक्षक-फलंदाज लिझेल ली ११ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर शफाली वर्मा आणि लॉरा वोल्वार्ड यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ७३ धावांची शानदार भागीदारी केली आणि दिल्लीला विजयाच्या जवळ आणले. शफाली ३३ चेंडूत २९ धावा करून बाद झाली, तर लॉरा वोल्वार्डने ३६ चेंडूत ४७ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली, ज्यामध्ये ७ चौकारांचा समावेश होता.

शेवटी, कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जने जबाबदारी स्वीकारली आणि तिच्या शानदार फलंदाजीने संघाला विजय मिळवून दिला. जेमिमाने १८ चेंडूत पाच चौकारांसह नाबाद ३४ धावा केल्या आणि दिल्लीने १८.४ षटकांत ५ बाद १२६ धावा केल्या. या विजयासह, दिल्लीने एलिमिनेटरमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. दिल्लीने आठ गट टप्प्यातील सामन्यांपैकी चार जिंकले आणि आठ गुणांसह एलिमिनेटरमध्ये प्रवेश केला. हे सलग चौथे प्लेऑफ स्थान आहे.

