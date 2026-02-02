Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सामान्यांना झोंबली बजेटची मिरची! रिलस्टारने अर्थमंत्र्यांना केले खतरनाक ट्रोल, VIDEO तुफान व्हायरल

Viral Budget Video : काल १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारताचे केंद्रीय बजेट जाहीर करण्यात आले. या बजेटनंतर सोशल मीडियावर लोकांना अर्थमंत्र्यांना प्रचंड ट्रोल केले आहे. एका महिलेने तर चक्क बजेटची रेसिपीच सांगितली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 11:06 AM
Viral Budget Video

सामान्यांना झोंबली बजेटची मिरची! रिलस्टारने अर्थमंत्र्यांना केले खतरनाक ट्रोल, VIDEO तुफान व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Viral Budget Video : नुकतेच ०१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारताचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी हे बजेट सादर केल असून सध्या सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल केले जात आहे. दरवर्षी बजेट सादर झाल्यानंतर राजकीय तज्ज्ञ, अर्थ विश्लेषक आणि नेत्यांच्या बजेटवर टीकांची भाषेण सुरु होतात. तर दुसरीकडे सर्वसामान्य लोक अर्थमंत्र्यांना ट्रोल करु लागतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक बटजेटची रेसिपी म्हणून व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका महिलेने बजेटला असे ट्रोल केले आहे की सर्वत्र हास्याचा कल्लोळ उडाला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये महिलेनमे सांगितले आहे की, तुम्हाला बजेट तयार करायचे असेल यासाठी एक खास रेसिपीची गरज आहे. यासाठी सर्वात पहिल्यांदा घरातलं एक चौथं सर्वात मोठं पातेल घ्या. यातून तिने सांगितले आहे की, भारत ही जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. यानंतर ती म्हणते की आपण आता बजेटची चटणी बनवूयात. चटणीला फोडणी देण्यासाठी मध्यमवर्गीयांचे रक्त आणि घाम घ्या. यामुळे बजेटला जास्त चव येईल. तिची ही टीका नेटकऱ्यांच्या अत्यंत पसंतीस पडली आहे. यामध्ये महिला बजेटमध्ये कोणते मसाले टाकायचे, फोडणी केवढी झणझणीत द्यायची अशी टीका शैलीत तिने सांगितेल आहे. सध्या हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या प्रचंड पसंतीस पडत आहे.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @vinikkohli या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हास्याचा इमोजी शेअर करत दीदी तू अगदी मनातलं बोललीस अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. या बजेटवर सोशल मीडियावर मीम्स देखील तुफान व्हायरल होत आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Published On: Feb 02, 2026 | 11:04 AM

