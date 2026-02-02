भौमितिक आकारांतून आयुष्य मांडणारे ‘काळाघोडा’चे प्रवेशद्वार! प्लास्टिकचा पुनर्वापर करत पर्यावरणीय संदेश

काळाघोडा फेस्टिव्हलचे प्रवेशद्वार म्हणजे केवळ आत जाण्याचा मार्ग नसतो, तर तो विचारांकडे नेणारा दरवाजा असतो. २०२६ मधील काळाघोडा फेस्टिव्हलचं मुख्य प्रवेशद्वार यंदा नेमके तेथ करतेय. भौमितिक आकारांच्या माध्यमातून आयुष्य, समाज आणि सहअस्तित्वाचा अर्थ उलगडून दाखवणारे हे प्रवेशद्वार कलाकार सुमित पाटील यांनी साकारले आहे.दरवर्षी वेगळ्या आशयाने लोकांचे लक्ष वेधून पेणाऱ्या काळाघोडा फेस्टिव्हलचे प्रवेशद्वार यंदा विशेष अर्थपूर्ण ठरणार आहे. मिल्टन कंपनीच्या रंगीत व आकर्षक पाण्याच्या बाटल्यांचा कल्पक वापर करत, प्लास्टिक बॉटल टाळा असा पर्यावरणपूरक संदेश देणारे हे प्रवेशद्वार निसर्ग, कला आणि समाज यांचा सुंदर संगम घडवून आणतं.(फोटो सौजन्य – istock)
MHADA Lottery 2026: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर घेण्याची सुवर्णसंधी! लवकरच निघणार म्हाडाची ७ हजार घरांची सोडत
आपले आयुष्य म्हणजे केवळ घटनांची मालिका नसून, अनुभवांनी रेखाटलेले एक चित्र आहे. त्या चित्रात जसे रंग असतात, तशाच भावना आणि आकारही असतात, सरळ रेषा आयुष्य पुढे न्यायची शिकवण देतात, वर्तुळ सुरुवात आणि शेवट यांच्यातील अंतर कमी असल्याचे सांगते, त्रिकोण आपले स्वतःचे, कुटुंबाचे आणि समाजाचे नाते दर्शवतो, तर चौकोन समाजाने आखून दिलेल्या चौकटीची जाणीव करून देतो, हीच वैचारिक भूमिती कलाकाराने प्रवेशद्वारात उतरवली आहे. प्रत्यक्ष आयुष्यातही आपण भौमितिक आकारातच जगत असतो, घरांची रचना, क्रिकेटच्या मैदानाचे वर्तुल, बुद्धिबळाची चौकोनी घरे, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खोच्या उभ्या-आडव्या रेषा या सगळ्यांत भूमिती दडलेली आहे. मात्र धावपळीच्या आयुष्यात है आकार आपल्याला जाणवत नाहीत. काही लोक आयुष्य कठीण करून घेतात, तर काही तेव आयुष्य ससंध्या दृष्टीने पाहून सहज जगतात. त्याच सोप्या, समतोल आणि निसर्गाशी सुसंगत आयुष्याचे प्रतीक म्हणून हे प्रवेशद्वार उभे केल्याचे सुमित पाटील सांगतात.
प्रवेशद्वारावर भौमितिक आकार जणू एकमेकांशी खेळत आहेत. उलट-सुलट बसलेले आकार एकमेकांत मिसळून नवे आकार तयार करतात, त्यातून घोड्याच्या आकृती, विविध चित्रे साकारली आहेत, गोल आणि त्रिकोण प्रत्यक्षात एकत्र बसू शकत नसले, तरी या प्रवेशद्वारावर ते एकत्र मजा करताना दिसतात. वेगवेगळेपणातही एकत्र राहण्याचा संदेश देत हे प्रवेशद्वार तयार करताना लाकूड, कपड़ा, कॅनव्हाससीबतच मिल्टनच्या रंगीत पाण्याच्या बाटल्या आणि त्यांच्या इसकांचा वापर करण्यात आला आहे. प्लास्टिकचा पुनर्वापर करत, ‘प्लास्टिक बॉटल टाळा’ हा पर्यावरणीय संदेश प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे.
Sanjay Raut PC: सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथेची घाई का? संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
विशेष म्हणजे या प्रवेशद्वारावरील अनेवा चित्र मुलांनी स्वतः काढलेली आहेत. शेवटी कलाकार एक साथै पण खोल अर्थ असलेले तात्पर्य सांगतात, जसे आपल्या लहानशा कंपास बॉक्समध्ये वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या उपयोगाची साधने एकत्र नादतात, तसाच आपला समाज आहे. विविध स्वभाव, मतं. विचारसरणी असलेली माणसं एकत्र आली, अहंकार आणि मतभेद बाजूला ठेवले, तरच समाज अधिक मजबूत होतो. हेच सांगणार, विचार करायला लावणारं आणि डोळ्यांना आनंद देणार हे प्रवेशद्वार यंदाच्या काळाघोडा फेस्टिव्हलचे खास आकर्षण ठरणार आहे.