IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

ही सुविधा कोणत्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे?
ही पुनर्नोंदणी सुविधा इग्नूमध्ये आधीच शिकणाऱ्या आणि पुढील सत्र किंवा शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहे. हा नियम ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग (ODL) आणि ऑनलाइन कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना समान रीतीने लागू होतो.
पुनर्नोंदणी इतकी महत्त्वाची का आहे?
इग्नूमध्ये प्रत्येक नवीन सत्र किंवा वर्षात अभ्यास सुरू ठेवण्यासाठी पुनर्नोंदणी अनिवार्य आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने निर्धारित वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांचे पुढील सत्र खंडित होऊ शकते आणि त्यांचा संपूर्ण अभ्यास प्रभावित होऊ शकतो. म्हणूनच विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम मुदत वाढवणे महत्त्वाचे मानले जाते.
कुठे आणि कसे अर्ज करावे?
इग्नूने स्पष्ट केले आहे की पुनर्नोंदणी फक्त ऑनलाइन केली जाईल. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेबसाइट – onlinerr.ignou.ac.in ला भेट द्यावी. इतर कोणत्याही माध्यमातून सादर केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. वेबसाइटवर लॉग इन करण्यासाठी वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड आवश्यक असेल.
पुनर्नोंदणी शुल्क किती आहे?
जानेवारी २०२६ सत्रासाठी पुनर्नोंदणी शुल्क ₹३०० निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क ओडीएल आणि ऑनलाइन दोन्ही कार्यक्रमांसाठी समान आहे. शुल्क ऑनलाइन भरणे अनिवार्य आहे आणि पैसे भरल्यानंतरच अर्ज वैध मानला जाईल.
अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील?
विद्यार्थ्यांनी पुनर्नोंदणी दरम्यान काही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. यामध्ये पासपोर्ट आकाराचा फोटो, स्वाक्षरी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र आणि आवश्यक असल्यास श्रेणी प्रमाणपत्र समाविष्ट आहे. सर्व कागदपत्रे स्पष्ट आणि स्कॅन केलेली असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांसमोरील सामान्य समस्या
पुनर्नोंदणी दरम्यान विद्यार्थ्यांना अनेकदा तांत्रिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे OTP न मिळणे, त्यांचे वापरकर्तानाव किंवा पासवर्ड विसरणे आणि कागदपत्रे अपलोड करण्यात अयशस्वी होणे. ही कारणे आहेत ज्यामुळे अनेक अर्ज अपूर्ण राहतात.
समस्या उद्भवल्यास काय करावे?
IGNOU नुसार, लॉगिन किंवा OTP शी संबंधित कोणत्याही समस्या आल्यास, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रादेशिक केंद्राशी संपर्क साधावा. खाते पुनर्प्राप्ती, मोबाइल नंबर किंवा ईमेल अपडेट्स सारख्या समस्या तेथे सोडवल्या जाऊ शकतात. ही सर्वात विश्वासार्ह पद्धत मानली जाते.
पुनर्नोंदणीसाठी Step By Step प्रक्रिया
१५ फेब्रुवारी २०२६ नंतर कोणतेही पुनर्नोंदणी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत असे इग्नूने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांना अंतिम मुदतीची वाट पाहू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे, कारण शेवटच्या दिवसांमध्ये वेबसाइट मंदावू शकते किंवा तांत्रिक समस्या येऊ शकतात.
अधिक माहिती कुठे मिळेल?
विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना जानेवारी २०२६ सत्राशी संबंधित सर्व नवीन सूचना आणि अपडेटसाठी इग्नूने अधिकृत वेबसाइट नियमितपणे तपासण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे कोणत्याही बदलांची वेळेवर माहिती मिळेल आणि अभ्यासात व्यत्यय येईल याची खात्री होईल.