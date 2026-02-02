Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Ignou Extended Deadline From January 2026 Session Till February 15 For Re Registration How To Apply

IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

इग्नूने जानेवारी २०२६ च्या शैक्षणिक सत्रासाठी पुनर्नोंदणीची अंतिम मुदत १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे वेळेवर अर्ज करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कसा कराल अर्ज

Updated On: Feb 02, 2026 | 10:44 AM
IGNOU ने नोंदणी तारीख वाढवली (फोटो सौजन्य - IGNOU)

IGNOU ने नोंदणी तारीख वाढवली (फोटो सौजन्य - IGNOU)

Follow Us:
Follow Us:
  • इग्नूची नोंदणी वाढविली
  • IGNOU ची नोंदणी तारीख आता कधीपर्यंत 
  • कसा करावा अर्ज 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठात (इग्नू) शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. विद्यापीठाने जानेवारी २०२६ च्या शैक्षणिक सत्रासाठी पुनर्नोंदणीची अंतिम मुदत वाढवली आहे. विद्यार्थी आता पुनर्नोंदणी प्रक्रिया १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करू शकतात. पूर्वी ही अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०२६ होती. या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे, विशेषतः काही कारणास्तव वेळेवर पुनर्नोंदणी करू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना.

ही सुविधा कोणत्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे?

ही पुनर्नोंदणी सुविधा इग्नूमध्ये आधीच शिकणाऱ्या आणि पुढील सत्र किंवा शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहे. हा नियम ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग (ODL) आणि ऑनलाइन कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना समान रीतीने लागू होतो.

पुनर्नोंदणी इतकी महत्त्वाची का आहे?

इग्नूमध्ये प्रत्येक नवीन सत्र किंवा वर्षात अभ्यास सुरू ठेवण्यासाठी पुनर्नोंदणी अनिवार्य आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने निर्धारित वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांचे पुढील सत्र खंडित होऊ शकते आणि त्यांचा संपूर्ण अभ्यास प्रभावित होऊ शकतो. म्हणूनच विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम मुदत वाढवणे महत्त्वाचे मानले जाते.

Education Union Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी ‘या’ विशेष तरतुदी! रोजगार वाढीला दिली चालना

कुठे आणि कसे अर्ज करावे?

इग्नूने स्पष्ट केले आहे की पुनर्नोंदणी फक्त ऑनलाइन केली जाईल. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेबसाइट – onlinerr.ignou.ac.in ला भेट द्यावी. इतर कोणत्याही माध्यमातून सादर केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. वेबसाइटवर लॉग इन करण्यासाठी वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड आवश्यक असेल.

पुनर्नोंदणी शुल्क किती आहे?

जानेवारी २०२६ सत्रासाठी पुनर्नोंदणी शुल्क ₹३०० निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क ओडीएल आणि ऑनलाइन दोन्ही कार्यक्रमांसाठी समान आहे. शुल्क ऑनलाइन भरणे अनिवार्य आहे आणि पैसे भरल्यानंतरच अर्ज वैध मानला जाईल.

अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील?

विद्यार्थ्यांनी पुनर्नोंदणी दरम्यान काही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. यामध्ये पासपोर्ट आकाराचा फोटो, स्वाक्षरी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र आणि आवश्यक असल्यास श्रेणी प्रमाणपत्र समाविष्ट आहे. सर्व कागदपत्रे स्पष्ट आणि स्कॅन केलेली असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांसमोरील सामान्य समस्या

पुनर्नोंदणी दरम्यान विद्यार्थ्यांना अनेकदा तांत्रिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे OTP न मिळणे, त्यांचे वापरकर्तानाव किंवा पासवर्ड विसरणे आणि कागदपत्रे अपलोड करण्यात अयशस्वी होणे. ही कारणे आहेत ज्यामुळे अनेक अर्ज अपूर्ण राहतात.

वकिलांसाठीची पहिली स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी! नवी मुंबईतील तळोजा येथे लोकार्पण

समस्या उद्भवल्यास काय करावे?

IGNOU नुसार, लॉगिन किंवा OTP शी संबंधित कोणत्याही समस्या आल्यास, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रादेशिक केंद्राशी संपर्क साधावा. खाते पुनर्प्राप्ती, मोबाइल नंबर किंवा ईमेल अपडेट्स सारख्या समस्या तेथे सोडवल्या जाऊ शकतात. ही सर्वात विश्वासार्ह पद्धत मानली जाते.

पुनर्नोंदणीसाठी Step By Step प्रक्रिया 

  • पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांनी प्रथम अधिकृत वेबसाइट – onlinerr.ignou.ac.in ला भेट द्यावी
  • पुढे, जानेवारी २०२६ पुनर्नोंदणी पर्याय निवडा, लॉग इन करण्यासाठी तुमचा वापरकर्ता आयडी, पासवर्ड आणि सुरक्षा पिन प्रविष्ट करा
  • लॉग इन केल्यानंतर, संबंधित अभ्यासक्रम निवडा, शुल्क भरा आणि फॉर्म सबमिट करा
  • शेवटी, पुष्टीकरण पृष्ठ डाउनलोड किंवा प्रिंट करायला विसरू नका
तुम्ही उशीर केल्यास काय होईल?

१५ फेब्रुवारी २०२६ नंतर कोणतेही पुनर्नोंदणी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत असे इग्नूने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांना अंतिम मुदतीची वाट पाहू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे, कारण शेवटच्या दिवसांमध्ये वेबसाइट मंदावू शकते किंवा तांत्रिक समस्या येऊ शकतात.

अधिक माहिती कुठे मिळेल?

विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना जानेवारी २०२६ सत्राशी संबंधित सर्व नवीन सूचना आणि अपडेटसाठी इग्नूने अधिकृत वेबसाइट नियमितपणे तपासण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे कोणत्याही बदलांची वेळेवर माहिती मिळेल आणि अभ्यासात व्यत्यय येईल याची खात्री होईल.

 

Web Title: Ignou extended deadline from january 2026 session till february 15 for re registration how to apply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Economic Survey 2025-26: भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी; आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा
1

Economic Survey 2025-26: भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी; आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा

शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर
2

शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या
3

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?
4

Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

Feb 02, 2026 | 10:44 AM
माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

माणसांना नो एंट्री? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Moltbook चर्चेत! फक्त AI Agents तयार करू शकतात अकाऊंट

Feb 02, 2026 | 10:43 AM
WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव

Feb 02, 2026 | 10:40 AM
निसर्ग संवर्धनासाठी जागतिक पाणथळ भूमी दिन केला जातो साजरा; जाणून घ्या 02 फेब्रुवारीचा इतिहास

निसर्ग संवर्धनासाठी जागतिक पाणथळ भूमी दिन केला जातो साजरा; जाणून घ्या 02 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 02, 2026 | 10:38 AM
Beed Crime: संतापजनक! ७० वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दिले, नंतर घरात बोलावून घेतले आणि चिमुकलीवर…

Beed Crime: संतापजनक! ७० वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दिले, नंतर घरात बोलावून घेतले आणि चिमुकलीवर…

Feb 02, 2026 | 10:27 AM
Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

Feb 02, 2026 | 10:24 AM
‘शतक’ चित्रपटातून RSS च्या शताब्दीचा गौरव; चित्रपटाबद्दल बाबा रामदेव यांचा भावपूर्ण संदेश

‘शतक’ चित्रपटातून RSS च्या शताब्दीचा गौरव; चित्रपटाबद्दल बाबा रामदेव यांचा भावपूर्ण संदेश

Feb 02, 2026 | 10:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM