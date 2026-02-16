Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Will Farhan Akhtar Play The Role Of Don After Ranveer Singh Big Update About The Film Released

Don 3 Movie: रणवीर सिंग नंतर फरहान अख्तर स्वतः साकारणार‘डॉन’ची भूमिका? चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर

फरहान अख्तरच्या डॉन ३ चित्रपटाबद्दल एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. रणवीरने चित्रपट सोडल्यानंतर, अशी अफवा पसरली होती की हृतिक रोशन डॉनची भूमिका साकारेल. पण आता नवीन माहिती मिळत आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 07:49 PM
काही दिवसांपूर्वी रणवीर सिंगने डॉन ३ चित्रपटातून माघार घेतली. त्यानंतर, चित्रपटातील मुख्य भूमिकेबद्दल बरीच चर्चा सुरू होती. रणवीरने चित्रपट सोडल्यानंतर, अशी अफवा पसरली होती की हृतिक रोशन डॉनची भूमिका साकारेल. पण, त्याने स्पष्ट केले की तो कधीही या प्रकल्पाचा भाग नव्हता. आता, अफवा पसरत आहेत की फरहान स्वतः डॉनची भूमिका साकारेल.

डेक्कन क्रॉनिकलनुसार, रणवीरच्या जाण्यानंतर फरहान स्वतः डॉनची भूमिका साकारणार असल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. मागील बातम्यांमध्ये असे म्हटले होते की शाहरुख खानने ही भूमिका पुन्हा करण्यास सहमती दर्शविली होती, परंतु अॅटली यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन करावे अशी त्याची इच्छा होती.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, डॉन फ्रँचायझी फरहानची आहे, मग तो दिग्दर्शकपद कसे सोडू शकतो? या सर्व चर्चा केवळ अफवा म्हणून फेटाळल्या जात आहेत, कारण अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna लग्नबंधनात अडकणार? लग्नाची पत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल, ‘या’ दिवशी पार पडणार शाहीसोहळा

फरहान अख्तरने २०२३ मध्ये ‘डॉन ३’ ची घोषणा केली होती. ज्यामध्ये रणवीर सिंग आणि कियारा अडवाणी मुख्य भूमिकेत असल्याचे म्हटले जात होते. पण, सध्या या चित्रपटाशी कोणताही अभिनेता अधिकृतपणे जोडलेला नाही अशा बातम्या आहेत. फरहान हॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे. दरम्यान, फरहान सध्या त्याच्या इतर प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहे. यामध्ये दीर्घकाळ चर्चेत असलेला ‘जी ले जरा’ आणि अलीकडेच घोषित झालेला हॉलिवूड डेब्यू यांचा समावेश आहे. फरहान अख्तर ‘द बीटल्स: अ फोर फिल्म सिनेमॅटिक इव्हेंट’ या हॉलिवूड चित्रपटातून हॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे.

Yeh Jawaani Hai Deewani 2 बद्दल एक मोठी अपडेट, रणबीर कपूरने स्वतः सांगितले सिक्वेलबद्दल सत्य, म्हणाला, ”लवकरच…”

