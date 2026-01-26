लग्नाआधी चेहऱ्यावर येईल ब्रायडल ग्लो! आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, आठवडाभरात त्वचेवर येईल नैसर्गिक ग्लो

लग्नसराईच्या दिवसांना सुरुवात झाली आहे. लग्नाच्या काही महिने आधीपासून लग्नाची तयारी केली जाते. लग्न ठरल्यानंतर नवरीच्या साड्या, कपडे इत्यादी अनेक गोष्टी खरेदी केल्या जातात. याशिवाय नवरीच्या चेहऱ्यावर चमकदार ग्लो येण्यासाठी वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. पण वारंवार केलेल्या स्किन ट्रीटमेंटमुळे ऐन लग्नाच्या आधी त्वचा खराब होऊन जाते. पण लग्नाच्या आधी कोणत्याही स्किन ट्रीटमेंट करण्याआधी आहारात बदल करावे. आहारात केलेल्या बदलांमुळे त्वचेवर चमकदार ग्लो येतो. आहारात केलेल्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. (फोटो सौजन्य – istock)