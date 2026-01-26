Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Bridal Glow Will Come On The Face Before Marriage Include These Foods In Your Diet Skin Care

लग्नाआधी चेहऱ्यावर येईल ब्रायडल ग्लो! आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, आठवडाभरात त्वचेवर येईल नैसर्गिक ग्लो

लग्नसराईच्या दिवसांना सुरुवात झाली आहे. लग्नाच्या काही महिने आधीपासून लग्नाची तयारी केली जाते. लग्न ठरल्यानंतर नवरीच्या साड्या, कपडे इत्यादी अनेक गोष्टी खरेदी केल्या जातात. याशिवाय नवरीच्या चेहऱ्यावर चमकदार ग्लो येण्यासाठी वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. पण वारंवार केलेल्या स्किन ट्रीटमेंटमुळे ऐन लग्नाच्या आधी त्वचा खराब होऊन जाते. पण लग्नाच्या आधी कोणत्याही स्किन ट्रीटमेंट करण्याआधी आहारात बदल करावे. आहारात केलेल्या बदलांमुळे त्वचेवर चमकदार ग्लो येतो. आहारात केलेल्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 26, 2026 | 11:17 AM
लग्नाआधी चेहऱ्यावर येईल ब्रायडल ग्लो! आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश, आठवडाभरात त्वचेवर येईल नैसर्गिक ग्लो

लग्नाआधी चेहऱ्यावर येईल ब्रायडल ग्लो! आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश, आठवडाभरात त्वचेवर येईल नैसर्गिक ग्लो

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 सकाळी उठल्यानंतर कोमट पाण्यात चिया सीड्स मिक्स करून प्यावेत. चिया सीड्सचे पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि त्वचेवरील कोरडेपणा कमी होतो.

सकाळी उठल्यानंतर कोमट पाण्यात चिया सीड्स मिक्स करून प्यावेत. चिया सीड्सचे पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि त्वचेवरील कोरडेपणा कमी होतो.

2 / 5 उपवासाच्या दिवशी कायमच रताळी खाल्ली जातात. रताळी खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले बीटा कॅरोटीन त्वचा निरोगी, नितळ आणि चमकदार ठेवण्यास मदत करते.

उपवासाच्या दिवशी कायमच रताळी खाल्ली जातात. रताळी खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले बीटा कॅरोटीन त्वचा निरोगी, नितळ आणि चमकदार ठेवण्यास मदत करते.

3 / 5 जेवणातील अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी टोमॅटोचा वापर केला जातो. टोमॅटोमध्ये असलेले गुणकारी घटक चेहऱ्यावरील डेड स्किन कायमची नष्ट करतात.

जेवणातील अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी टोमॅटोचा वापर केला जातो. टोमॅटोमध्ये असलेले गुणकारी घटक चेहऱ्यावरील डेड स्किन कायमची नष्ट करतात.

4 / 5 सकाळी उठल्यानंतर नियमित ग्रीन टी प्यायल्यास शरीरातील घाण बाहेर पडून जाते आणि आरोग्य सुधारते. नियमित ग्रीन प्यायल्यास संपूर्ण शरीर डिटॉक्स होईल.

सकाळी उठल्यानंतर नियमित ग्रीन टी प्यायल्यास शरीरातील घाण बाहेर पडून जाते आणि आरोग्य सुधारते. नियमित ग्रीन प्यायल्यास संपूर्ण शरीर डिटॉक्स होईल.

5 / 5 डार्क चॉकलेट खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. त्वचेचे सौंदर्य खुलवण्यासाठी तुम्ही डार्क चॉकलेटचे सेवन करू शकता. यामध्ये ७० टक्क्यांपेक्षाही जास्त कोको पावडर असते, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील डलपणा कमी होतो.

डार्क चॉकलेट खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. त्वचेचे सौंदर्य खुलवण्यासाठी तुम्ही डार्क चॉकलेटचे सेवन करू शकता. यामध्ये ७० टक्क्यांपेक्षाही जास्त कोको पावडर असते, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील डलपणा कमी होतो.

Web Title: Bridal glow will come on the face before marriage include these foods in your diet skin care

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 11:17 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नाआधी चेहऱ्यावर येईल ब्रायडल ग्लो! आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, आठवडाभरात त्वचेवर येईल नैसर्गिक ग्लो

लग्नाआधी चेहऱ्यावर येईल ब्रायडल ग्लो! आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, आठवडाभरात त्वचेवर येईल नैसर्गिक ग्लो

Jan 26, 2026 | 11:17 AM
Ganesh Naik News: ‘..तर शिवसेनेचं नामोनिशाण मिटवून टाकू’; गणेश नाईकांनी पुन्हा एकनाथ शिंदेंच्या जखमेवर मीठ चोळलं

Ganesh Naik News: ‘..तर शिवसेनेचं नामोनिशाण मिटवून टाकू’; गणेश नाईकांनी पुन्हा एकनाथ शिंदेंच्या जखमेवर मीठ चोळलं

Jan 26, 2026 | 11:10 AM
IND U19 vs ZIM U19 : Vaibhav Suryavanshi सुपर-6 मध्ये करणार कहर, तुम्ही या चॅनेलवर सामना पाहू शकता सामना! वाचा संपूर्ण तपशील

IND U19 vs ZIM U19 : Vaibhav Suryavanshi सुपर-6 मध्ये करणार कहर, तुम्ही या चॅनेलवर सामना पाहू शकता सामना! वाचा संपूर्ण तपशील

Jan 26, 2026 | 11:04 AM
Border 2 Collection: रविवारी ‘बॉर्डर २’ ने ओलांडला १५० कोटींचा टप्पा; तिसऱ्या दिवशी ६ मोठ्या चित्रपटांचा मोडला रेकॉर्ड

Border 2 Collection: रविवारी ‘बॉर्डर २’ ने ओलांडला १५० कोटींचा टप्पा; तिसऱ्या दिवशी ६ मोठ्या चित्रपटांचा मोडला रेकॉर्ड

Jan 26, 2026 | 11:02 AM
Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल

Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल

Jan 26, 2026 | 11:00 AM
Kalyan News: कल्याणात पोलिसाला मारहाण! व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल

Kalyan News: कल्याणात पोलिसाला मारहाण! व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल

Jan 26, 2026 | 10:58 AM
US Tariff on Indian Textiles: भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात! टॅरिफमुळे ऑर्डर्स थांबल्याने फॅक्टऱ्या बंद पडण्याची शक्यता

US Tariff on Indian Textiles: भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात! टॅरिफमुळे ऑर्डर्स थांबल्याने फॅक्टऱ्या बंद पडण्याची शक्यता

Jan 26, 2026 | 10:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM