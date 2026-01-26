Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Border 2 Collection: रविवारी ‘बॉर्डर २’ ने ओलांडला १५० कोटींचा टप्पा; तिसऱ्या दिवशी ६ मोठ्या चित्रपटांचा मोडला रेकॉर्ड

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला "बॉर्डर २" हा चित्रपटगृहात धुमाकूळ घालत आहे. तिसऱ्या दिवशीही चित्रपटाने भरभरून कमाई केली आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 11:02 AM
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित “बॉर्डर २” या युद्ध चित्रपटाची क्रेझ शिगेला पोहोचली आहे. काही जण सनी देओलची वेशभूषा करत आहेत, तर काही जण ट्रॅक्टरवरून थिएटरमध्ये येत आहेत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही धमाल करत आहे. या चित्रपटाने तीन दिवसांत १०० कोटींचा आकडा ओलांडला आहे. शिवाय, तिसऱ्या दिवसाच्या कमाईने “दंगल”, “बाहुबली २”, “धुरंधर”, “आरआरआर”, “केजीएफ २” आणि “गदर २” चे रेकॉर्ड मोडले आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.

अंदाजे २७५ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला अनुराग सिंगचा दिग्दर्शित पहिला चित्रपट “बॉर्डर २” ने बॉक्स ऑफिसवर चांगली सुरुवात केली आणि “धुरंधर” च्या पहिल्या दिवसाच्या कमाईला मागे टाकले आहे. परंतु, तो “गदर २” ला मागे टाकण्यात अपयशी ठरला आहे. तसेच, तिसऱ्या दिवशी सर्वांनाच धक्का बसला आहे. पहिल्या रविवारी सुट्टीचा चित्रपटाला खूप फायदा झाला, आणि चित्रपटाने चांगला गल्ला जमवला आहे.

‘बॉर्डर २’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिवस ३

सॅनिकच्या मते, २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने तिसऱ्या दिवशी (२५ जानेवारी) बॉक्स ऑफिसवर ₹५४.५ कोटी (अंदाजे $१.२ अब्ज) कमावले, जे दुसऱ्या दिवसापेक्षा ४९.३२% जास्त आहे. मागील शनिवारी (२४ जानेवारी) या चित्रपटाने ₹३६.५ कोटी (अंदाजे $१.२ अब्ज) कमावले होते, जे पहिल्या दिवसापेक्षा २१.६७% जास्त आहे. भारतात चित्रपटाची एकूण कमाई आता ₹१२१ कोटी (अंदाजे $१.२ अब्ज) झाली आहे.

परदेशातही या चित्रपटाची चांगली कमाई सुरू आहे. तीन दिवसांत त्याने जगभरात १५८.५ कोटींची कमाई केली आहे. परदेशात, त्याने १६ कोटींची कमाई केली आहे. भारतात एकूण कलेक्शन १४२.५ कोटींवर पोहोचले आहे. तसेच चित्रपटाचे

“बॉर्डर २”ने सहा हिंदी चित्रपटांचे मोडले रेकॉर्ड

या चित्रपटाने तिसऱ्या दिवशी सहा भारतीय चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले. जगभरात २०७०.३ कोटी रुपयांची कमाई करून, त्याने संपूर्ण भारतात प्रदर्शित झालेल्या “दंगल” ला मागे टाकले, ज्याने तिसऱ्या दिवशी हिंदीमध्ये फक्त ४२.४१ कोटी रुपये कमावले. “बाहुबली २” लाही मागे टाकले, ज्याने ४६.५ कोटी रुपये कमावले. तिसऱ्या दिवशी ४३ कोटी रुपये कमावणाऱ्या “धुरंधर” लाही मागे टाकले. तिसऱ्या दिवशी “आरआरआर”, ज्याने ३१.५ कोटी रुपये कमावले, “केजीएफ २”, ज्याने ४२.९ कोटी रुपये कमावले आणि तिसऱ्या दिवशी ५१.७ कोटी रुपये कमावले, “गदर २” लाही मागे टाकले. परंतु, तो जगभरात १७४२.१ कोटी रुपये कमावणाऱ्या “पुष्पा २” ला बरोबरी करू शकला नाही, कारण तिसऱ्या दिवशी हिंदीमध्ये त्याचा ७३.५ कोटी रुपयांचा बंपर कलेक्शन झाला होता.

तिसऱ्या दिवशी भारतीय चित्रपटांचा संग्रह (हिंदीमध्ये)

पुष्पा २ (हिंदीमध्ये) – ₹७३.५ कोटी (जगभरात – ₹१७४२.१ कोटी)
गदर २ – ₹५१.७ कोटी (जगभरात – ₹६८६ कोटी)
बाहुबली २ (हिंदीमध्ये) – ₹४६.५ कोटी (जगभरात – ₹१७८८.०६ कोटी)
धुरंधर – ₹४३ कोटी (जगभरात – ₹१२९२.२ कोटी)
केजीएफ २ (हिंदीमध्ये) – ₹४२.९ कोटी (जगभरात – ₹१२१५ कोटी)
दंगल (हिंदीमध्ये) – ₹४२.४१ कोटी (जगभरात – ₹२०७०.३ कोटी)
आरआरआर (हिंदीमध्ये) – ₹३१.५ कोटी (जगभरात – ₹१२३० कोटी)

‘बॉर्डर २’ देखील २६ जानेवारी रोजी ब्लॉकब्लस्टर

‘बॉर्डर’ २’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे, कारण या चित्रपटाशिवाय दुसरा कोणताही मोठा चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही. ‘धुरंधर’ हा चित्रपट होता, परंतु त्याचे बरेच शो सनी देओलच्या चित्रपटांनी घेतले आहेत, ज्यामुळे त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १९९७ च्या चित्रपटाच्या या सिक्वेलशी लोक आधीच खूप जोडलेले आहेत. त्यातील गाणी, त्यातील कलाकार आणि अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी आणि पुनीत इस्सर यांचे कॅमिओ लोकांना चित्रपटगृहांकडे आकर्षित करत आहेत.

 

 

Published On: Jan 26, 2026 | 11:02 AM

