Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Kalyan News Policeman Assaulted In Kalyan The Video Goes Viral On Social Media

Kalyan News: कल्याणात पोलिसाला मारहाण! व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल

कल्याणच्या दुर्गाडी चौकात वाहतूक नियम पाळण्यास सांगितल्याने चार तरुणांनी वाहतूक पोलीस विलास भागीत यांना बेदम मारहाण केली. ते गंभीर जखमी असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 10:58 AM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
Follow Us:
Follow Us:
  • दुर्गाडी चौकात वाहतूक नियमांवरून वाद, पोलिसावर हल्ला
  • चार तरुणांकडून बेदम मारहाण; पोलीस गंभीर जखमी
  • व्हिडिओ व्हायरल; गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल
कल्याण: कल्याण शहरात कायद्याच्या सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी एक अत्यंत गंभीर घटना समोर आली आहे. केवळ वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास सांगितल्यामुळे एका कर्तव्यदक्ष वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण करून रक्तबंबाळ करण्यात आले. शहराच्या वर्दळीच्या भागात घडलेल्या या घटनेमुळे पोलीस प्रशासन आणि नागरिक वर्तुळात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. जखमी पोलीस कर्मचाऱ्याला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, या मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कार्यक्षमता आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांच्या निर्वावलेल्या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

Pune Crime: “वंशाला दिवा हवा” म्हणत गर्भपातास भाग पाडले; हुंड्यासाठी 25 लाख, विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

काय नेमकं घडलं?

शनिवारी रात्री दुर्गाडी चौक येथे वाहतूक पोलीस कर्मचारी विलास भागीत हे आपले कर्तव्य बजावत होते. रात्री १० वाजेच्या सुमारास जेव्हा चौकात वाहनांची मोठी कोंडी झाली होती, तेव्हा विलास भागीत यांनी एका कारला वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून विरुद्ध दिशेने येताना पाहिले जेव्हा त्यांनी कार थांबवून चालकाला विचारणा केली आणि विरुद्ध दिशेने गाडी आणण्याचे कारण विचारले, तेव्हा कारमधील व्यक्तींनी कायद्याचा सन्मान करण्याऐवजी पोलीस कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन आणि शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.

खाजगी रुग्णालयात पोलिसावर उपचार सुरू

  • कारमधील चार तरुणांनी संयम गमावून विलास भागीत यांच्यावर हल्ला केल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली.
  • प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी पोलीस कर्मचाऱ्याला अत्यंत निर्दयीपणे बेदम मारहाण केली, ज्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले.
  • घटनास्थळावर गोंधळ वाढताना पाहून चारही आरोपी तिथून पसार होण्यात यशस्वी झाले जखमी पोलीस कर्मचाऱ्याला तातडीने कल्याणमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
  • स्थानिक बाजारपेठ पोलिसांनी या प्रकरणी गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
  • प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, हल्ला करणारे आरोपी हे शिवसेना (शिंदे गट) समर्थक असल्याचे समजते.
Mumbai Crime: मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे आणि कधी घडली?

    Ans: शनिवारी रात्री कल्याणच्या दुर्गाडी चौकात.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: विरुद्ध दिशेने वाहन चालवल्याबाबत विचारणा केल्याने वाद झाला.

  • Que: जखमी पोलिसाची स्थिती काय आहे?

    Ans: विलास भागीत गंभीर जखमी असून खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Web Title: Kalyan news policeman assaulted in kalyan the video goes viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: “वंशाला दिवा हवा” म्हणत गर्भपातास भाग पाडले; हुंड्यासाठी 25 लाख, विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल
1

Pune Crime: “वंशाला दिवा हवा” म्हणत गर्भपातास भाग पाडले; हुंड्यासाठी 25 लाख, विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Mumbai Crime: मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती
2

Mumbai Crime: मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती

Latur News: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठी कारवाई; पुण्यातील खून प्रकरणातील 5 आरोपींना लातुरात अटकेत
3

Latur News: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठी कारवाई; पुण्यातील खून प्रकरणातील 5 आरोपींना लातुरात अटकेत

Jalgaon Accident: जळगावात भीषण अपघात: ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या धडकेत आजोबा व 6 वर्षीय नातवाचा जागीच मृत्यू
4

Jalgaon Accident: जळगावात भीषण अपघात: ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या धडकेत आजोबा व 6 वर्षीय नातवाचा जागीच मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalyan News: कल्याणात पोलिसाला मारहाण! व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल

Kalyan News: कल्याणात पोलिसाला मारहाण! व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल

Jan 26, 2026 | 10:58 AM
US Tariff on Indian Textiles: भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात! टॅरिफमुळे ऑर्डर्स थांबल्याने फॅक्टऱ्या बंद पडण्याची शक्यता

US Tariff on Indian Textiles: भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात! टॅरिफमुळे ऑर्डर्स थांबल्याने फॅक्टऱ्या बंद पडण्याची शक्यता

Jan 26, 2026 | 10:45 AM
Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

Jan 26, 2026 | 10:41 AM
IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

Jan 26, 2026 | 10:34 AM
आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

Jan 26, 2026 | 10:26 AM
Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Jan 26, 2026 | 10:18 AM
India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

Jan 26, 2026 | 10:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM