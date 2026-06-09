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नियमित करा चमचाभर जवस बियांचे सेवन, वजन नियंत्रणात राहण्यासोबतच शरीरातील हाडे होतील मजबूत

दैनंदिन आहारात कायमच वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. जंक फूड आणि प्रक्रिया केलेले पॅक बंद पदार्थ सतत खाल्लेले जातात. पण या पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच निरोगी आणि फिट राहण्यासाठी डाएटमध्ये चमचाभर जवस बियांचा समावेश करावा. तपकिरी रंगाच्या गुळगुळीत बियांमध्ये प्रथिने, फायबर, ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स, लिग्नॅन्स आणि अनेक महत्त्वाचे खनिज घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे आहारात नियमित जवस बियांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया जवस बिया खाण्याचे गुणकारी फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 09, 2026 | 11:24 AM
नियमित करा चमचाभर जवस बियांचे सेवन, वजन नियंत्रणात राहण्यासोबतच शरीरातील हाडे होतील मजबूत

नियमित करा चमचाभर जवस बियांचे सेवन, वजन नियंत्रणात राहण्यासोबतच शरीरातील हाडे होतील मजबूत

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1 / 5 जवस बियांमध्ये खूप जास्त फायबर असते. फायबर युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया निरोगी राहते आणि अपचनाच्या समस्या उद्भवत नाहीत. पोट स्वच्छ होण्यासाठी नियमित चमचाभर जवस बियांचे सेवन करावे.

जवस बियांमध्ये खूप जास्त फायबर असते. फायबर युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया निरोगी राहते आणि अपचनाच्या समस्या उद्भवत नाहीत. पोट स्वच्छ होण्यासाठी नियमित चमचाभर जवस बियांचे सेवन करावे.

2 / 5 जवसातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी जवस बियांचे सेवन करा.

जवसातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी जवस बियांचे सेवन करा.

3 / 5 शरीरातील पेशींना होणाऱ्या हानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी जवस बिया उपयुक्त ठरतात. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जवस बिया खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

शरीरातील पेशींना होणाऱ्या हानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी जवस बिया उपयुक्त ठरतात. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जवस बिया खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

4 / 5 जवस भाजून त्यांची बारीक पावडर तयार करावी. ही पावडर भाजी, आमटी, दही, ताक किंवा सॅलडवर टाकून खाल्ल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

जवस भाजून त्यांची बारीक पावडर तयार करावी. ही पावडर भाजी, आमटी, दही, ताक किंवा सॅलडवर टाकून खाल्ल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

5 / 5 त्वचेच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी जवस बिया खाणे फायद्याचे ठरेल. केवळ त्वचाच नाहीतर केसांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा जवस बिया खूप जास्त फायदेशीर ठरतात.

त्वचेच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी जवस बिया खाणे फायद्याचे ठरेल. केवळ त्वचाच नाहीतर केसांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा जवस बिया खूप जास्त फायदेशीर ठरतात.

Web Title: Consume a spoonful of flax seeds regularly along with weight control the bones in the body will become stronger

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Published On: Jun 09, 2026 | 11:24 AM

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