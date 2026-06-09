नियमित करा चमचाभर जवस बियांचे सेवन, वजन नियंत्रणात राहण्यासोबतच शरीरातील हाडे होतील मजबूत

दैनंदिन आहारात कायमच वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. जंक फूड आणि प्रक्रिया केलेले पॅक बंद पदार्थ सतत खाल्लेले जातात. पण या पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच निरोगी आणि फिट राहण्यासाठी डाएटमध्ये चमचाभर जवस बियांचा समावेश करावा. तपकिरी रंगाच्या गुळगुळीत बियांमध्ये प्रथिने, फायबर, ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स, लिग्नॅन्स आणि अनेक महत्त्वाचे खनिज घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे आहारात नियमित जवस बियांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया जवस बिया खाण्याचे गुणकारी फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)