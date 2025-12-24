Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Consume Carrot And Ginger Juice On An Empty Stomach After Waking Up In The Morning

सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन, शरीर डिटॉक्स होण्यासोबतच कायमच राहाल फिट

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात गाजर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. गाजर खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. डोळ्यांची दृष्टी सुधारण्यासोबतच पचनक्रिया मजबूत राहण्यास मदत होते. गाजरमध्ये विटामिन ए, बीटा-कॅरोटीन, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. तसेच आल्यामध्ये दाहक-विरोधी, बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि पाचक गुणधर्म असतात. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन करावे. शरीरातील विषारीब घटक बाहेर पडून जातील. जाणून घ्या गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन करण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:11 AM
सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन

सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 सकाळी उठल्यानंतर नियमित गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये चिकटून बसलेली घाण बाहेर पडून जाईल आणि शरीर स्वच्छ होईल. ज्यामुळे पचनाच्या कोणत्याही समस्या उद्भवणार नाहीत.

सकाळी उठल्यानंतर नियमित गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये चिकटून बसलेली घाण बाहेर पडून जाईल आणि शरीर स्वच्छ होईल. ज्यामुळे पचनाच्या कोणत्याही समस्या उद्भवणार नाहीत.

2 / 5 गाजरांमध्ये बीटा-कॅरोटीन युक्त घटक आढळून येतात. हे घटक शरीरात गेल्यानंतर विटामिन ए मध्ये रुपांतरीत होतात. मोतीबिंदू आणि रात्रीच्या अंधत्वाच्या समस्येपासून बचाव करण्यासाठी नियमित गाजरचा रस प्यावा.

गाजरांमध्ये बीटा-कॅरोटीन युक्त घटक आढळून येतात. हे घटक शरीरात गेल्यानंतर विटामिन ए मध्ये रुपांतरीत होतात. मोतीबिंदू आणि रात्रीच्या अंधत्वाच्या समस्येपासून बचाव करण्यासाठी नियमित गाजरचा रस प्यावा.

3 / 5 पोटफुगी, गॅस आणि अपचन इत्यादी सर्वच समस्यांपासून दूर राहण्यासाठी उपाशी पोटी आल्याच्या रसाचे सेवन करू शकता. आल्याचा रस कोमट पाण्यात मिक्स करून प्यायल्यास पचनक्रिया सुधारेल.

पोटफुगी, गॅस आणि अपचन इत्यादी सर्वच समस्यांपासून दूर राहण्यासाठी उपाशी पोटी आल्याच्या रसाचे सेवन करू शकता. आल्याचा रस कोमट पाण्यात मिक्स करून प्यायल्यास पचनक्रिया सुधारेल.

4 / 5 वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या पेयांचे सेवन केले जाते. कोणतेही सप्लिमेंट्स पिण्याऐवजी नैसर्गिक पदार्थांपासून बनवलेला गाजर आणि आल्याचा रस प्यावा.

वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या पेयांचे सेवन केले जाते. कोणतेही सप्लिमेंट्स पिण्याऐवजी नैसर्गिक पदार्थांपासून बनवलेला गाजर आणि आल्याचा रस प्यावा.

5 / 5 आल्यामधील जिंजरॉलचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे शरीरात वाढलेली जळजळ कमी होते आणि आरोग्य सुधारते. शरीराच्या आतील अवयवांना आलेली सूज कमी करण्यासाठी आल्याचा रस प्यावा.

आल्यामधील जिंजरॉलचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे शरीरात वाढलेली जळजळ कमी होते आणि आरोग्य सुधारते. शरीराच्या आतील अवयवांना आलेली सूज कमी करण्यासाठी आल्याचा रस प्यावा.

Web Title: Consume carrot and ginger juice on an empty stomach after waking up in the morning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 11:11 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Jan 21, 2026 | 02:14 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Maharashtra Politics: ‘या’ तीनही पंचायत समिती जिंकणार; आमदार भास्कर जाधव

Maharashtra Politics: ‘या’ तीनही पंचायत समिती जिंकणार; आमदार भास्कर जाधव

Jan 21, 2026 | 02:12 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

Jan 21, 2026 | 02:05 PM
Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Jan 21, 2026 | 02:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM