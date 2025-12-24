सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन, शरीर डिटॉक्स होण्यासोबतच कायमच राहाल फिट

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात गाजर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. गाजर खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. डोळ्यांची दृष्टी सुधारण्यासोबतच पचनक्रिया मजबूत राहण्यास मदत होते. गाजरमध्ये विटामिन ए, बीटा-कॅरोटीन, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. तसेच आल्यामध्ये दाहक-विरोधी, बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि पाचक गुणधर्म असतात. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन करावे. शरीरातील विषारीब घटक बाहेर पडून जातील. जाणून घ्या गाजर आल्याच्या रसाचे सेवन करण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)