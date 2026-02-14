Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणात अखेर सहा जण अडकणार! आरोप झाले निश्चित

पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात पती-सासूसह सहा जणांवर हुंडाबळी, छळ व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे आरोप निश्चित झाले. 23 फेब्रुवारीपासून न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू होणार आहे.

Feb 14, 2026 | 12:43 PM
  • नवविवाहित वैष्णवीने सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप
  • पती, सासू-सासरे व इतर मिळून सहा आरोपींवर गुन्हे निश्चित
  • मृत्यूनंतर सामाजिक संघटनांनी फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली
पुणे: पुण्यातील मुळशी तालुक्यात घडलेल्या घटनेने महाराष्ट्र हादरला होता. वैष्णवी हगवणे या नवविवाहितेला माहेरकडून पैसे घेवून येण्यासाठी तगादा लावत तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल. तिने सासरच्या छळाला कंटाळून आपला जीव दिला होता. अखेर या प्रकरणात आता आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. सहा जणांवर हे आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये पती शशांक हगवणे, सासरे राजेंद्र हगवणे, सासू लता हगवणे आणि इतर तीन जणांवर हे आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. पुढील होणाऱ्या सुनवणी मधे हे सगळे पुरावे सादर केले जाणार आहेत. २३ फेब्रुवारी पासून हा सगळा खटला सुरू होणार आहे. या प्रकरणात आरोप निश्चित झाल्यावर सहा जणांवर कोर्टाकडून काय शिक्षा सुनावली जाते हे पाहणे महत्वाचं असेल.

Kolhapur Crime: पैशांच्या वादातून संताप अनावर; दगडी वरवंट्याने माजी सैनिक वडिलांची मुलानेच केली हत्या

हगवणे कुटुंबाला फाशीची शिक्षा द्या! सामाजिक संघटनांची होती मागणी

जेव्हा वैष्णवी हगवणे हिचा मृत्यू झाला तेव्हा पुण्यात वेगवेगळ्या संघटनांनी कोर्टाबाहेर आंदोलन केली होती. अनेक महिलांनी आक्रोश व्यक्त करत त्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. मात्र आता कोर्टाकडून हे सगळ प्रकरण पुन्हा ऐकून घेतलं जाईल आणि त्या नंतर कोर्ट शिक्षा सुनावू शकत. मात्र सहा जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.

सहा जणांवर आरोप काय ?

आरोपींवर हुंडाबळी, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, छळ मारहाण, कट रचणे तसेच पुरावे लपवण्याचे आरोप आहेत.
पती शशांक हगवणे याच्यावर मारहाण करणे आणि आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे
सासू आणि सासरे यांनी मानसिक छळ करणे
निलेश चव्हाण याच्यावर वैष्णवीच्या अल्पवयीन मुलाला बेकायदेशीर ताब्यात ठेवणे आणि धमकावल्याचा अतिरिक्त आरोप आहे.

वैष्णवी च्या मृत्यू नंतर काय काय झाल होत ?

१६ मे ला वैष्णवी हागवणेची आत्महत्या झाली होती. तिचा मृतदेह हा घरात आढळून आला होता. १७ मे रोजी वैष्णवीच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाला. जुलै महिन्यात पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. आता न्यायालयात आरोप निश्चित करण्यात आले असून खटल्याची सुनावणी २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.

Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणात काय घडलं?

    Ans: सासरच्या छळामुळे वैष्णवीने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: किती जणांवर आरोप निश्चित झाले?

    Ans: पती-सासूसह एकूण सहा जणांवर.

  • Que: कोणते प्रमुख आरोप आहेत?

    Ans: हुंडाबळी, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, मारहाण, मानसिक छळ व पुरावे लपवणे.

Feb 14, 2026 | 12:43 PM

