Kolhapur News : “जिल्ह्यातील रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा मिळणार” – मंत्री हसन मुश्रीफ

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कागल तालुक्यातील सांगाव येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र, पिंपळगाव खुर्द येथील शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय, आजरा तालुक्यातील उत्तुर येथील शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय तसेच महाराष्ट्र विज्ञान विद्यापीठाच्या विभागीय कार्यालयाच्या नियोजित इमारतीच्या कामांचा सविस्तर आढावा मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीत घेण्यात आला. कामांबाबत अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे व कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले यांनी माहिती दिली.
शेंडा पार्कमधील प्रकल्पांचे आराखडे तातडीने अंतिम करा
बैठकीत छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय (सीपीआर) परिसरातील विविध इमारतींच्या नूतनीकरण कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मंत्री मुश्रीफ यांनी सर्व कामे मार्च अखेर पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. या रुग्णालयात अनेक सुविधा अद्ययावत करण्यात आल्या असून, उर्वरित कामे पूर्ण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात येणार आहे. याशिवाय शेंडा पार्क येथील पाणी पुरवठा योजना व मलनिस्सरण प्रकल्पांचे आराखडे तातडीने अंतिम करून आवश्यक प्रक्रिया प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय कामाचा आढावा
सांगाव येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र, पिंपळगाव खुर्द येथील शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि उत्तुर येथील शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय येथील चालू असलेल्या बांधकामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या सर्व कामांना विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी योग्य सनियंत्रण ठेवण्याबाबत बांधकाम विभागाला सूचना देण्यात आल्या. बैठकीला अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे, अधिक्षक अभियंता तुषार बुरुड, कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले, डॉ. अजित लोकरे, डॉ. भूषण मिरजे, डॉ. गिरीश कांबळे, डॉ. शिशिर मिरगुंडे, डॉ. भाग्यश्री खोत यांच्यासह समाविष्ट आस्थापनांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.