IND W vs AUS W : महिला संघ ऑस्ट्रेलियाच्या आव्हानासाठी सज्ज! कधी आणि कुठे पाहता येणार हा सामना, वाचा सविस्तर तपशील

भारतीय महिला संघ काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाला पोहोचला आहे, या दौऱ्याची सुरूवात 3 टी20 सामन्यांपासून होणार आहे. या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार याचा सविस्तर तपशील या लेखामध्ये वाचा.

Updated On: Feb 14, 2026 | 12:42 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India vs Australia Women’s T20 Series : भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघाच्या 15 फेब्रुवारीपासून मालिकेला सुरूवात होणार आहे. भारतीय महिला संघ काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाला पोहोचला आहे, या दौऱ्याची सुरूवात 3 टी20 सामन्यांपासून होणार आहे. या भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे कारण आगामी टी20 विश्वचषकाच्या दृष्टीने महत्वाची असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ नक्कीच तयारीत येणार आहे कारण भारताच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये पराभूत केले होते. 

भारत १५ फेब्रुवारी रोजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिला टी२० सामना खेळेल. दुसरा टी२० सामना १९ फेब्रुवारी रोजी कॅनबेरा येथील मनुका ओव्हल येथे आणि तिसरा टी२० सामना २१ फेब्रुवारी रोजी अॅडलेड ओव्हल येथे खेळला जाईल. जूनमध्ये होणाऱ्या टी२० विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची टी२० मालिका महत्त्वाची आहे. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना हा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

कोणता फिरकीपटू खरा मिस्ट्रीस्पिनर? कोणाच्या फिरकीत फसणार फलंदाज, वरूण चक्रवर्ती की उस्मान तारिक?

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा पहिला सामना रविवारी 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. या सामन्यांची सुरूवात भारतीय वेळेनुसार 1.35 मिनिटांनी सुरू होणार आहे. या सामन्यांच्या अर्ध्यातासाआधी नाणेफेक होणार आहे. तर ऑस्ट्रेलियामध्ये हा सामना तेथील लोकल वेळेनुसार सकाळी 7.05 वाजचा सुरू होणार आहे. 

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया या सामन्यांची थेट प्रक्षेपणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. पण वृतांवर विश्वास ठेवला तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग फॅनकोड अॅपवर होणार आहे. त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणाऱ्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी cricket.com.au, Kayo Sports & Foxtel येथे पाहता येणार आहे. 

  • पहिला सामना – १५ फेब्रुवारी – सिडनी क्रिकेट ग्राउंड
  • दुसरा सामना – 19 फेब्रुवारी – कॅनबेरा येथील मनुका ओव्हल
  • तिसरा सामना – 21 फेब्रुवारी – अॅडलेड ओव्हल
भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकिपर), उमा चेत्री (विकेटकिपर), अमनजोत कौर, दीप्ती शर्मा, श्रेयंका पाटील, स्नेह राणा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौड, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

