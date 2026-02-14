IND W vs AUS W : महिला संघ ऑस्ट्रेलियाच्या आव्हानासाठी सज्ज! कधी आणि कुठे पाहता येणार हा सामना, वाचा सविस्तर तपशील

India vs Australia Women’s T20 Series : भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघाच्या 15 फेब्रुवारीपासून मालिकेला सुरूवात होणार आहे. भारतीय महिला संघ काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाला पोहोचला आहे, या दौऱ्याची सुरूवात 3 टी20 सामन्यांपासून होणार आहे. या भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे कारण आगामी टी20 विश्वचषकाच्या दृष्टीने महत्वाची असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ नक्कीच तयारीत येणार आहे कारण भारताच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये पराभूत केले होते.
भारत १५ फेब्रुवारी रोजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिला टी२० सामना खेळेल. दुसरा टी२० सामना १९ फेब्रुवारी रोजी कॅनबेरा येथील मनुका ओव्हल येथे आणि तिसरा टी२० सामना २१ फेब्रुवारी रोजी अॅडलेड ओव्हल येथे खेळला जाईल. जूनमध्ये होणाऱ्या टी२० विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची टी२० मालिका महत्त्वाची आहे. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना हा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा पहिला सामना रविवारी 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. या सामन्यांची सुरूवात भारतीय वेळेनुसार 1.35 मिनिटांनी सुरू होणार आहे. या सामन्यांच्या अर्ध्यातासाआधी नाणेफेक होणार आहे. तर ऑस्ट्रेलियामध्ये हा सामना तेथील लोकल वेळेनुसार सकाळी 7.05 वाजचा सुरू होणार आहे.
भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया या सामन्यांची थेट प्रक्षेपणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. पण वृतांवर विश्वास ठेवला तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग फॅनकोड अॅपवर होणार आहे. त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणाऱ्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी cricket.com.au, Kayo Sports & Foxtel येथे पाहता येणार आहे.
#TeamIndia 🙌#AUSvIND pic.twitter.com/kJH0QjSuYC — BCCI Women (@BCCIWomen) February 13, 2026