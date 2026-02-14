Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Dubai Dp World Ceo Resigns After Epstein Files Revelations

दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epsteinशी मैत्री नडली; एक ईमेलनं ‘ते’ काळे सत्य आले बाहेर

Epstein Files : एपस्टीनचा फाईल्समुळे दुबईतही खळबळ उडाली आहे. दुबईतील दिग्गज लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्डटच्या चेअरमॅन सुल्तान अहमद बिन यांचे फाइल्समध्ये नाव आले आहे. यामुळे त्यांना आपल्या CEO पदाचा राजीनामा द्यावा वागला.

Updated On: Feb 14, 2026 | 12:50 PM
Dubai DP World CEO resigns after Epstein Files revelations

दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epestein शी मैत्री नडली; एक ईमेलनं 'ते' काळे सत्य आले बाहेर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epestein शी मैत्री नडली
  • कागपत्रांमध्ये नाव आले अन् पदाचा राजीनामा
  • एक ईमेलनं ‘ते’ काळे सत्य उघड
Dubai Port Company Leadership Change : अबू धाबी : अमेरिकन कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) यांच्या संबंधित गोपनीय कागदपत्रांनी जगभरात खळबळ उडाली आहे. याचा पडसाद दुबईमध्येही पडला आहे. दुबईचे दिग्गज आणि जागतिक लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपनी डीपी वर्ल्डच्या CEO सुलतान अहमद बिन सुलायम यांचे या फाइल्समध्ये काळे सत्य बाहेर पडले आहे. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली असून त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

काय होता Jeffrey Epstein चा रशियन प्लॅन? Vladimir Putin ला भेटण्यासाठी रचलं होतं मोठं जाळं, नव्या खुलास्यानं जग हादरलं

काय आहे नेमकं कनेक्शन?

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने उघड केलेल्या कागदपत्रांनुसार, सुलतान अहमद बिन सुलायम आणि एपस्टीन यांच्यात घनिष्ठ संबंध होते.  कागपत्रांनुसार, दोघांमध्ये २००९ ते २०१८ दरम्यान अनेकदा ईमेलद्वारे संवाद झाला आहे. या इमेलमध्ये दोघांनीह महिला आणि व्यवसायाबद्दल चर्चा केली आहे. एका ईमेलमध्ये सुलतायम यांनी एपस्टीनला आपल्या यॉटवर रशियन तरुणी असल्याचा उल्लेख केला होता.

तर एपस्टीनने त्यांना एक टॉर्चर व्हिडिओबद्दल विचारले होते. व्हिडिओ नेमका कशावर होता याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख ईमेलमध्ये आढळलेला नाही. पण हे उघड झाल्यानंतर सुलायम मोठ्या वादात सापडले आहेत. कागपत्रांनुसार, दोघांमध्ये अनेकदा सुलायम यांच्या खाजगी बोटीवर भेटही झाली असल्याचे उघड झाले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय परिणाम

या खुलाशानंतर डीपी वर्ल्डवर जागतिक स्तरावरुन दबाव वाढत होता. ब्रिटिश डेव्हलपमेंट फायनान्स एजन्सी आणि कॅनडाच्या पेन्शन फंडने गुंतवणूक बंद करण्याची धमकी दिली होती. यामुळे कंपनीची प्रतिमेला धक्का पोहचून परदेशी गुंतवणूकीवर परिणाम होऊ लागला होता. यामुळे सुलायम यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. डीपी वर्ल्डचे कामकाज भारतासह अनेक देशांमध्ये पसरलेले आहे.

नवे नेतृत्व भारतीय वंशाच्या प्रिन्सकडे

दुबई (Dubai) मीडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, एस्सा काझिम यांची बोर्डाचे नवे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तर भारतीय वंशाचे प्रिन्स नारायण यांना समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. २००४ पासून नारायण  डीपी वर्ल्ड कंपनीशी जोडले गेल आहेत. त्यांची नियुक्ती कंपनीला संकटातून बाहेर काढण्यास मदत करेल असा दावा केला जात आहे. नारायण यांना व्यापार आणि वित्त नियोजनाबाबत प्रदीर्घ अनुभव आहे.

जागतिक व्यापारावर परिणाम

डीपी वर्ल्ड ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची बंदर ऑपरेटर कंपनी आहे. जगातील एकणू कंटनेर व्यापारापैकी जवळपास १०% वाटा या कंपनीकडे आहे. भारतातही डीपीवर्ल्डची मोठी गुंतवणूक आहे. सध्या नारायण यांच्यासमोर कंपनीची प्रतिमा सुधारुन जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे मोठे आवाहन आहे.

‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दुबईच्या लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्डच्या CEO नी राजीनामा का दिला आहे?

    Ans: जेफ्री एपस्टीन फाइल्समध्ये डीपी वर्ल्डचे सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम यांचे नाव समोर आले असून कंपनीवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला होता. यामुळे सुलायम यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

  • Que: डीपी वर्ल्डचे नवे CEO कोण आहेत?

    Ans: मीडिया रिपोर्टनुसार, एस्सा काझिम हे दुबईच्या डीपी वर्ल्डचे नवे चेअरमॅन आणि भारतीय वंशाचे प्रिन्स नारायण कंपनीचे नवे CEO आहेत.

Web Title: Dubai dp world ceo resigns after epstein files revelations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 12:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
1

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली
2

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली

Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
3

Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral
4

दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pulwama Terror Attack 2019: पुलवामा हल्ल्याची सात वर्षे: आजही कायम आहेत ‘हे’ अस्वस्थ करणारे पाच प्रश्न

Pulwama Terror Attack 2019: पुलवामा हल्ल्याची सात वर्षे: आजही कायम आहेत ‘हे’ अस्वस्थ करणारे पाच प्रश्न

Feb 14, 2026 | 12:49 PM
दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epsteinशी मैत्री नडली; एक ईमेलनं ‘ते’ काळे सत्य आले बाहेर

दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epsteinशी मैत्री नडली; एक ईमेलनं ‘ते’ काळे सत्य आले बाहेर

Feb 14, 2026 | 12:46 PM
Pune Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणात अखेर सहा जण अडकणार! आरोप झाले निश्चित

Pune Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणात अखेर सहा जण अडकणार! आरोप झाले निश्चित

Feb 14, 2026 | 12:43 PM
IND W vs AUS W : महिला संघ ऑस्ट्रेलियाच्या आव्हानासाठी सज्ज! कधी आणि कुठे पाहता येणार हा सामना, वाचा सविस्तर तपशील

IND W vs AUS W : महिला संघ ऑस्ट्रेलियाच्या आव्हानासाठी सज्ज! कधी आणि कुठे पाहता येणार हा सामना, वाचा सविस्तर तपशील

Feb 14, 2026 | 12:42 PM
Somvati Amavasya 2026: 16 की 17 कधी आहे सोमवती अमावस्या, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Somvati Amavasya 2026: 16 की 17 कधी आहे सोमवती अमावस्या, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Feb 14, 2026 | 12:40 PM
Kolhapur News : “जिल्ह्यातील रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा मिळणार” – मंत्री हसन मुश्रीफ

Kolhapur News : “जिल्ह्यातील रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा मिळणार” – मंत्री हसन मुश्रीफ

Feb 14, 2026 | 12:33 PM
टॉयलेट सीटवर बसताच पोट होईल स्वच्छ! बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ ड्रिंकचे सेवन

टॉयलेट सीटवर बसताच पोट होईल स्वच्छ! बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ ड्रिंकचे सेवन

Feb 14, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM