कॅन्सरपासून ते मधुमेहापर्यंत सर्वच आजारांवर प्रभावी ठरेल आंबटगोड स्ट्रॉबेरी, फायदे वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी उपलब्ध असते. आंबटगोड चवीची स्ट्रॉबेरी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये विटामिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. स्ट्रॉबेरी खाल्ल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि शरीरात वाढलेला अशक्तपणा कमी होतो. त्यामुळे थंडीच्या दिवसांमध्ये स्ट्रॉबेरीचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जाते. त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा स्ट्रॉबेरी खावी. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)