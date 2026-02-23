Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कॅन्सरपासून ते मधुमेहापर्यंत सर्वच आजारांवर प्रभावी ठरेल आंबटगोड स्ट्रॉबेरी, फायदे वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी उपलब्ध असते. आंबटगोड चवीची स्ट्रॉबेरी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये विटामिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. स्ट्रॉबेरी खाल्ल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि शरीरात वाढलेला अशक्तपणा कमी होतो. त्यामुळे थंडीच्या दिवसांमध्ये स्ट्रॉबेरीचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जाते. त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा स्ट्रॉबेरी खावी. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 23, 2026 | 01:26 PM
कॅन्सरपासून ते मधुमेहापर्यंत सर्वच आजारांवर प्रभावी ठरेल आंबटगोड स्ट्रॉबेरी, फायदे वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

कॅन्सरपासून ते मधुमेहापर्यंत सर्वच आजारांवर प्रभावी ठरेल आंबटगोड स्ट्रॉबेरी, फायदे वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

1 / 5 स्ट्रॉबेरीमध्ये विटामिन सी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. यामुळे शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि शरीर कायमच निरोगी राहते.

स्ट्रॉबेरीमध्ये विटामिन सी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. यामुळे शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि शरीर कायमच निरोगी राहते.

2 / 5 उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेंदूच्या नसांना हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी स्ट्रोबरी खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेंदूच्या नसांना हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी स्ट्रोबरी खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

3 / 5 स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेल्या अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचेवर चमक येते आणि चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग कमी होण्यास मदत होते. त्वचेसोबतच केस सुद्धा कायमच निरोगी दिसतात.

स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेल्या अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचेवर चमक येते आणि चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग कमी होण्यास मदत होते. त्वचेसोबतच केस सुद्धा कायमच निरोगी दिसतात.

4 / 5 वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्सचे सेवन केले जाते. पण सतत केमिकल युक्त केमिकल पेयांचे सेवन करण्याऐवजी स्ट्रॉबेरी आणि फायबर असलेले पदार्थ खावेत.

वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्सचे सेवन केले जाते. पण सतत केमिकल युक्त केमिकल पेयांचे सेवन करण्याऐवजी स्ट्रॉबेरी आणि फायबर असलेले पदार्थ खावेत.

5 / 5 अपचन, बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी स्ट्रॉबेरी खावी. मधुमेह आणि कॅन्सरच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी स्ट्रॉबेरीचे सेवन करावे.

अपचन, बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी स्ट्रॉबेरी खावी. मधुमेह आणि कॅन्सरच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी स्ट्रॉबेरीचे सेवन करावे.

Published On: Feb 23, 2026 | 01:26 PM

कॅन्सरपासून ते मधुमेहापर्यंत सर्वच आजारांवर प्रभावी ठरेल आंबटगोड स्ट्रॉबेरी, फायदे वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

कॅन्सरपासून ते मधुमेहापर्यंत सर्वच आजारांवर प्रभावी ठरेल आंबटगोड स्ट्रॉबेरी, फायदे वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Feb 23, 2026 | 01:26 PM
