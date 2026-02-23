“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी”; इचलकरंजीत मराठी दिन महोत्सव, मायमातीतल्या कलागुणांना मिळणार वाव

श्रीमंत घोरपडे नाट्यगृहात होणार महोत्सव
समारोपाच्या दिवशी शनिवार दि. २८ फेब्रुवारी रोजी रात्री ९.१५ वाजता हिमशिखा पुणे प्रस्तुत ‘किर्तावणी’ (वारी आडवाटंच्या विठोबाची) हा कीर्तन आणि लावणी या लोककला प्रकारांचा धांडोळा घेणारा संगीतमय प्रवास दाखविणारा आशयपूर्ण कार्यक्रम होणार आहे. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषद इचलकरंजी शाखा आणि मनोरंजन वाचनालय यांचे सहकार्य लाभले आहे. सदरचे सर्व कार्यक्रम येथील श्रीमंत घोरपडे नाट्यगृहात होणार असून प्रवेश विनामूल्य आहे. नागरीक रसिकांनी मित्र परिवारासह सर्व कार्यक्रमांना उपस्थित राहावे असे आवाहन संयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
समूह नृत्ये, सादरीकरण आणि गीत संगीत कार्यक्रमांचे केले आयोजन
उपक्रमात दुसऱ्या दिवशी शुक्रवार दि. २७ फेब्रुवारी रोजी रात्री ९.१५ वाजता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल मराठी भाषेची वाटचाल दाखविणारा, श्रवणीय गीतांवरील समुह नृत्ये, सादरीकरण आणि गीत संगीताचा ३९ इये मराठीची नगरी हा सुरेल कार्यक्रम होणार आहे. यामध्ये संत रचनांपासून आजच्या प्रतिभासंपन्न कवीपर्यंत प्रातिनिधिक गीतकारांची निवडक गाणी सादर होणार आहेत. या कार्यक्रमात येथील पदन्यास नृत्यकला अकादमीचा सहभाग आहे.