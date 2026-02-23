EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल

El Mencho killed Mexico military operation 2026 : गुन्हेगारी जगतातील एक सर्वात मोठे नाव आणि मेक्सिकोचा ‘मोस्ट वॉन्टेड’ ड्रग्ज माफिया नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्व्हेंटेस, ज्याला जग ‘एल मेंचो’ (El Mencho) या नावाने ओळखत असे, त्याचा अखेर लष्करी कारवाईत अंत झाला आहे. मेक्सिकोच्या संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी अधिकृतपणे जाहीर केले की, जलिस्को राज्यात झालेल्या एका विशेष मोहिमेत ५९ वर्षीय एल मेंचो मारला गेला आहे. हा केवळ मेक्सिकोसाठीच नव्हे, तर अमेरिकेसह संपूर्ण जगासाठी ड्रग्ज विरोधातील युद्धातील सर्वात मोठा विजय मानला जात आहे.
लष्करी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एल मेंचोच्या वास्तव्याबद्दल खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानंतर मेक्सिकन सैन्याने जलिस्को राज्याच्या दुर्गम भागात घेराबंदी केली होती. या कारवाईत दोन्ही बाजूंनी भीषण गोळीबार झाला. चकमकीनंतर हवाई हस्तांतरणाद्वारे (Air Transfer) जखमी अवस्थेत नेत असताना या कुख्यात तस्कराचा मृत्यू झाला. एल मेंचो हा कधीकाळी पोलीस अधिकारी होता, पण नंतर तो गुन्हेगारीकडे वळला आणि त्याने जगातील सर्वात निर्दयी ड्रग्ज टोळी ‘जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल’ (CJNG) स्थापन केली.
एल मेंचोच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच त्याच्या कार्टेलच्या सदस्यांनी मेक्सिकोच्या विविध राज्यांमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. संतप्त गुंडांनी सार्वजनिक बसेस जाळल्या, अनेक व्यवसायांना आगी लावल्या आणि महामार्गांवर ट्रक आडवे लावून रस्ते अडवले. सुरक्षा दलांशी झालेल्या संघर्षात अनेक ठिकाणी हिंसक चकमकी सुरू असून अध्यक्ष क्लॉडिया शेनबाग यांनी सुरक्षा मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली आहे.
🇲🇽 OVERVIEW: Mexico’s Defense Ministry announced that special forces conducted a major operation in Tapalpa, Jalisco, targeting CJNG leader “El Mencho,” with the aim of arresting him. ➡️ Troops came under fire during the raid and responded, killing several cartel members. “El… pic.twitter.com/sEONBvGn95 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) February 22, 2026
एल मेंचोला पकडणे हे केवळ मेक्सिकोचेच नाही, तर अमेरिकेचेही ध्येय होते. अमेरिकेने त्याच्या डोक्यावर १५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे (सुमारे १२५ कोटी रुपये) बक्षीस ठेवले होते. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन इंटर-एजन्सी टास्क फोर्सने या मोहिमेत मेक्सिकन लष्कराला मोलाची मदत केली. जानेवारी २०२६ मध्ये स्थापन झालेल्या या टास्क फोर्सने सीमेवरील कार्टेल कारवाया रोखण्यासाठी मेक्सिकन सैन्यासोबत गुप्त माहिती शेअर केली होती, ज्याचा परिणाम एल मेंचोच्या खात्म्यात झाला.
एल मेंचो हा मेक्सिकोतील ड्रग्ज व्यापाराचा अनभिषिक्त सम्राट मानला जात असे. त्याच्या CJNG कार्टेलने मेक्सिकोच्या मोठ्या भूभागावर आपले नियंत्रण मिळवले होते. २०१२ पासून त्याने आपली शक्ती प्रचंड वाढवली आणि ‘फेंटानिल’ (Fentanyl) सारख्या जीवघेण्या अमली पदार्थांचे उत्पादन करून ते अमेरिकेत पाठवण्यास सुरुवात केली. अमेरिकन न्याय विभागाने त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करीचे गंभीर आरोप लावले होते. त्याच्या मृत्यूमुळे मेक्सिको, अमेरिका आणि संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेतील ड्रग्ज सिंडिकेटला मोठा धक्का बसला आहे.
Ans: एल मेंचो (नेमेसियो ओसेगुएरा) हा मेक्सिकोतील सर्वात शक्तिशाली आणि क्रूर 'CJNG' ड्रग्ज कार्टेलचा प्रमुख होता. तो जगातील मोस्ट वॉन्टेड तस्करांपैकी एक होता.
Ans: अमेरिकेने एल मेंचोच्या अटकेसाठी १५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १२५ कोटी रुपये) आणि मेक्सिकोने १.७ दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीस ठेवले होते.
Ans: त्याच्या 'जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल' (CJNG) च्या सदस्यांनी त्यांच्या नेत्याच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी सुरक्षा दलांवर हल्ले केले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान सुरू केले.