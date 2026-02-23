‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

Boong चा ‘BAFTA Awards ‘मध्ये मोठा सन्मान; ‘या’ नामांकनात चित्रपटाने पटकावला पुरस्कार
धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत प्रेक्षक भावुक
काल रात्री, लंडनच्या रॉयल फेस्टिव्हल हॉलमध्ये झालेल्या ७९ व्या बाफ्टा कार्यक्रमात, धर्मेंद्र यांना भावनिक श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जेसी वेअर यांनी बार्बरा स्ट्रीसँड यांचे “द वे वी वेअर” हे गाणे सादर करण्यासाठी स्टेजवर प्रवेश केला. गेल्या वर्षी निधन झालेल्या चित्रपट कलाकारांना या सोहळ्यात श्रद्धांजली वाहिली गेली. गेल्या वर्षी जगाने गमावलेल्या व्यक्तिमत्त्वांचे स्मरण करणारा व्हिडिओ या भावनिक संगीतमय श्रद्धांजली वाहत होता.
Jessie Ware performing “The Way We Were” during ‘In Memoriam’ segment.#EEBAFTAs pic.twitter.com/E2CYnG4f2x — Enjoy The Music (@EnjoyTheMusic9) February 22, 2026
“इन मेमोरियम” श्रेणीमध्ये, डायन कीटन, टेरेन्स स्टॅम्प, कॅथरीन ओ’हारा, रॉब रेनर, जीन हॅकमन, रॉबर्ट डुव्हल, टॉम स्टॉपर्ड, ब्रिजिट बार्डोट, लाओ शिफरीन, मायकेल मॅडसेन आणि व्हॅल किल्मर यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. श्रद्धांजली वाहण्यात भारतीय ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचाही उल्लेख करण्यात आला.
धर्मेंद्र यांचे गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी झाले निधन
धर्मेंद्र यांचे गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील त्यांच्या राहत्या घरी निधन झाले. वयाच्या ८९ व्या वर्षी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. आरोग्याच्या समस्या जाणवू लागल्याने त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुमारे एक आठवडा तेथे दाखल राहिल्यानंतर, त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्यावर घरीच उपचार करण्याचा निर्णय घेतला. २५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत त्यांचा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या ज्येष्ठ अभिनेत्याच्या पश्चात त्यांच्या दोन पत्नी प्रकाश कौर आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी आणि सहा मुले आहेत. यामध्ये अभिनेते सनी देओल, बॉबी देओल आणि ईशा देओल यांचा समावेश आहे.