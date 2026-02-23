Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Bafta Pays Tribute To Indian Legend Dharmendra Remembered In Emotional Musical Tribute In Memoriam Segment

‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

लंडनमधील बाफ्टा पुरस्कार सोहळ्यात भारतीय ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना संस्मरणीय श्रद्धांजली वाहण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धर्मेंद्र यांची आठवण काढून प्रेक्षक भावुक होताना दिसले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 01:11 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘BAFTA ‘ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली श्रद्धांजली
  • म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक
  • धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत प्रेक्षक भावुक
७९ व्या ब्रिटिश अकादमी चित्रपट पुरस्कार (बाफ्टा) मध्ये, दिवंगत दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. ही भावुक श्रद्धांजली पाहून भारतीय चाहत्याच्या डोळ्यात अश्रू आले. जागतिक चित्रपटसृष्टीतील त्या महान व्यक्तींमध्ये या भारतीय अभिनेत्याचा समावेश होता जे आता आपल्यात नाहीत. या कार्यक्रमात गेल्या वर्षी निधन झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बाफ्टा मध्ये भारतीय अभिनेते धर्मेंद्र यांचेही स्मरण करण्यात आले. आणि चाहते त्यांच्या आठवणीत भावुक झाले.

Boong चा ‘BAFTA Awards ‘मध्ये मोठा सन्मान; ‘या’ नामांकनात चित्रपटाने पटकावला पुरस्कार

धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत प्रेक्षक भावुक

काल रात्री, लंडनच्या रॉयल फेस्टिव्हल हॉलमध्ये झालेल्या ७९ व्या बाफ्टा कार्यक्रमात, धर्मेंद्र यांना भावनिक श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जेसी वेअर यांनी बार्बरा स्ट्रीसँड यांचे “द वे वी वेअर” हे गाणे सादर करण्यासाठी स्टेजवर प्रवेश केला. गेल्या वर्षी निधन झालेल्या चित्रपट कलाकारांना या सोहळ्यात श्रद्धांजली वाहिली गेली. गेल्या वर्षी जगाने गमावलेल्या व्यक्तिमत्त्वांचे स्मरण करणारा व्हिडिओ या भावनिक संगीतमय श्रद्धांजली वाहत होता.

 

“इन मेमोरियम” श्रेणीमध्ये, डायन कीटन, टेरेन्स स्टॅम्प, कॅथरीन ओ’हारा, रॉब रेनर, जीन हॅकमन, रॉबर्ट डुव्हल, टॉम स्टॉपर्ड, ब्रिजिट बार्डोट, लाओ शिफरीन, मायकेल मॅडसेन आणि व्हॅल किल्मर यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. श्रद्धांजली वाहण्यात भारतीय ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचाही उल्लेख करण्यात आला.

Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

धर्मेंद्र यांचे गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी झाले निधन

धर्मेंद्र यांचे गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील त्यांच्या राहत्या घरी निधन झाले. वयाच्या ८९ व्या वर्षी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. आरोग्याच्या समस्या जाणवू लागल्याने त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुमारे एक आठवडा तेथे दाखल राहिल्यानंतर, त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्यावर घरीच उपचार करण्याचा निर्णय घेतला. २५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत त्यांचा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या ज्येष्ठ अभिनेत्याच्या पश्चात त्यांच्या दोन पत्नी प्रकाश कौर आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी आणि सहा मुले आहेत. यामध्ये अभिनेते सनी देओल, बॉबी देओल आणि ईशा देओल यांचा समावेश आहे.

Web Title: Bafta pays tribute to indian legend dharmendra remembered in emotional musical tribute in memoriam segment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 01:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Boong चा ‘BAFTA Awards ‘मध्ये मोठा सन्मान; ‘या’ नामांकनात चित्रपटाने पटकावला पुरस्कार
1

Boong चा ‘BAFTA Awards ‘मध्ये मोठा सन्मान; ‘या’ नामांकनात चित्रपटाने पटकावला पुरस्कार

Vijay Rashmika Wedding: लग्नाच्या घोषणेनंतर विजय–रश्मिका उदयपूरकडे रवाना; मित्रपरिवार आणि कुटुंबासोबत दिसले एकत्र
2

Vijay Rashmika Wedding: लग्नाच्या घोषणेनंतर विजय–रश्मिका उदयपूरकडे रवाना; मित्रपरिवार आणि कुटुंबासोबत दिसले एकत्र

British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद
3

British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका
4

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

Feb 23, 2026 | 01:11 PM
“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी”; इचलकरंजीत मराठी दिन महोत्सव, मायमातीतल्या कलागुणांना मिळणार वाव

“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी”; इचलकरंजीत मराठी दिन महोत्सव, मायमातीतल्या कलागुणांना मिळणार वाव

Feb 23, 2026 | 01:09 PM
Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

Feb 23, 2026 | 12:57 PM
Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Feb 23, 2026 | 12:55 PM
संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

Feb 23, 2026 | 12:54 PM
CM Devendra Fadnavis News: ‘सत्य समोर येईलच!’ विमान अपघाताबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सूचक विधान

CM Devendra Fadnavis News: ‘सत्य समोर येईलच!’ विमान अपघाताबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सूचक विधान

Feb 23, 2026 | 12:52 PM
Mumbai-Pune Expressway Toll Refund: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर ३२ तास अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा; १.२ लाख प्रवाशांना टोल परतावा

Mumbai-Pune Expressway Toll Refund: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर ३२ तास अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा; १.२ लाख प्रवाशांना टोल परतावा

Feb 23, 2026 | 12:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM