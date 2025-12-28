औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली जास्वंदीची फुले शरीरासाठी ठरतील गुणकारी, फायदे ऐकून व्हाल आश्चर्यचकित

गणपती बाप्पाचे आवडते फुल म्हणून जास्वंदीच्या फुलाची ओळख आहे. हे फुल केवळ दिसायलाच सुंदर नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे. जास्वंदीच्या फुलात असलेले औषधी गुणधर्म आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी जास्वंदीच्या फुलाचे पाणी प्यायल्यास रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होईल. याशिवाय त्वचेचा रंग सुधारण्यासाठी, मासिक पाळीच्या वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी या फुलांचे चहा बनवून प्यायला जातो. चला तर जाणून घेऊया जास्वंदीच्या फुलांचा चहा प्यायल्यामुळे शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)