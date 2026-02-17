७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या ‘हे’ ड्रिंक

कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात होणारे बदल, शारीरिक हालचालींचा अभाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाण्याचे सेवन, मानसिक तणाव इत्यादी गोष्टींमुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडू जाते. हल्ली तरुण वयातील मुलामुलींमध्ये उच्च रक्तदाबाची समस्या वाढताना दिसत आहे. शरीरात उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेंदू आणि हृदयाचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. याशिवाय कोणत्याही वयात हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो. त्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर या पेयांचे आवर्जून सेवन करावे. हेल्दी पेयांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतील. (फोटो सौजन्य – istock)