Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • High Blood Pressure Problem Will Reduce In 7 Days Drink This Drink Regularly After Waking Up In The Morning

७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या ‘हे’ ड्रिंक

कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात होणारे बदल, शारीरिक हालचालींचा अभाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाण्याचे सेवन, मानसिक तणाव इत्यादी गोष्टींमुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडू जाते. हल्ली तरुण वयातील मुलामुलींमध्ये उच्च रक्तदाबाची समस्या वाढताना दिसत आहे. शरीरात उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेंदू आणि हृदयाचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. याशिवाय कोणत्याही वयात हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो. त्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर या पेयांचे आवर्जून सेवन करावे. हेल्दी पेयांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतील. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:13 PM
७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या 'हे' ड्रिंक

७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या 'हे' ड्रिंक

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 उपाशी पोटी दुधाचा चहा पिण्याऐवजी जास्वदींच्या फुलांपासून बनवलेला चहा प्यावा. या चहाच्या सेवनामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो. तसेच जास्वदींच्या फुलांमध्ये असलेले अँथोसायनिन्ससारखे अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्या सैल करतात.

उपाशी पोटी दुधाचा चहा पिण्याऐवजी जास्वदींच्या फुलांपासून बनवलेला चहा प्यावा. या चहाच्या सेवनामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो. तसेच जास्वदींच्या फुलांमध्ये असलेले अँथोसायनिन्ससारखे अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्या सैल करतात.

2 / 5 सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी नियमित ताज्या टोमॅटोचा रस प्यावा. यामध्ये असलेले विटामिन सी शरीरातील घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करतात आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवतात.

सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी नियमित ताज्या टोमॅटोचा रस प्यावा. यामध्ये असलेले विटामिन सी शरीरातील घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करतात आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवतात.

3 / 5 अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेल्या डाळिंबाचा रस प्यायल्यास रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारते. डाळिंबाचा रस कधीही साखर न घालता बनवून प्यावा. यामुळे जास्त फायदे शरीराला होतात.

अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेल्या डाळिंबाचा रस प्यायल्यास रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारते. डाळिंबाचा रस कधीही साखर न घालता बनवून प्यावा. यामुळे जास्त फायदे शरीराला होतात.

4 / 5 आपल्यातील अनेकांना सकाळी उठल्यानंतर चहा पिण्याची सवय असते. काळा चहा पिण्याऐवजी ग्रीन टी प्यावा. यामध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारण्यास मदत करते.

आपल्यातील अनेकांना सकाळी उठल्यानंतर चहा पिण्याची सवय असते. काळा चहा पिण्याऐवजी ग्रीन टी प्यावा. यामध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारण्यास मदत करते.

5 / 5 सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी नियमित बीटचा रस प्यायल्यास शरीरातील घाण बाहेर जाणून जाईल आणि आरोग्य सुधारेल. बीटचा रस प्यायल्यामुळे रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतात.

सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी नियमित बीटचा रस प्यायल्यास शरीरातील घाण बाहेर जाणून जाईल आणि आरोग्य सुधारेल. बीटचा रस प्यायल्यामुळे रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतात.

Web Title: High blood pressure problem will reduce in 7 days drink this drink regularly after waking up in the morning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 01:13 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या ‘हे’ ड्रिंक

७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या ‘हे’ ड्रिंक

Feb 17, 2026 | 01:13 PM
स्मार्ट मीटर बसवण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले; ग्राहकांना दर तासाला मिळते वापराची माहिती

स्मार्ट मीटर बसवण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले; ग्राहकांना दर तासाला मिळते वापराची माहिती

Feb 17, 2026 | 01:13 PM
राजपाल यादवनंतर Ameesha Patelच्या अडचणी वाढल्या; कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

राजपाल यादवनंतर Ameesha Patelच्या अडचणी वाढल्या; कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

Feb 17, 2026 | 01:12 PM
Wardha Train Fire : धावत्या GT एक्सप्रेसच्या डब्याला भीषण आग, डबा मागे अन् ट्रेन…, संपूर्ण डबा जळून खाक

Wardha Train Fire : धावत्या GT एक्सप्रेसच्या डब्याला भीषण आग, डबा मागे अन् ट्रेन…, संपूर्ण डबा जळून खाक

Feb 17, 2026 | 01:10 PM
Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

Feb 17, 2026 | 01:06 PM
इंजेक्शनमुळे होतो Weight Loss? 5 सामान्य गैरसमज आणि त्यामागची वास्तविकता, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

इंजेक्शनमुळे होतो Weight Loss? 5 सामान्य गैरसमज आणि त्यामागची वास्तविकता, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

Feb 17, 2026 | 01:04 PM
Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Feb 17, 2026 | 12:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM