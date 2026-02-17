राजपाल यादवनंतर Ameesha Patelच्या अडचणी वाढल्या; कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात गेल्या ११ दिवसांपासून तुरुंगात होते. अभिनेत्याला काल जामीन मंजून झाला आहे. आता अजून एका बॉलिवूड कलाकराच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे समजत आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेलच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मुरादाबाद येथील एक कंपनीचे मालक पवन कुमार वर्मा यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या चेक बाउन्स प्रकरणात मुरादाबाद न्यायालयाने तिच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
वारंवार समन्स बजावूनही न्यायालयात हजर न राहिल्याबद्दल मुरादाबाद न्यायालयाने “गदर” फेम अमिषा पटेलविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाच्या नवीन आदेशानुसार, अमिषाला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर ती तसे करू शकली नाही तर तिची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी पोलीस कारवाई केली जाऊ शकते.
अभिनेत्री अमिषा पटेलशी संबंधित हा खटला २०१७ चा आहे. मुरादाबाद येथील इव्हेंट कंपनी ड्रीम व्हिजनचे मालक पवन कुमार वर्मा यांनी तिच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. आरोपांनुसार, अभिनेत्रीला एका हाय-प्रोफाइल लग्न समारंभात सादरीकरण करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते आणि तिला अंदाजे ११ लाख रुपये अॅडव्हान्स रक्कम मिळाली होती. तिने कार्यक्रमापूर्वीच तिचा कार्यक्रम रद्द केला, ज्यामुळे आयोजकांना आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक लाजिरवाणे वाटले.
तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की जेव्हा त्याने नंतर अभिनेत्रीला पैसे परत करण्यास सांगितले तेव्हा ती बराच वेळ उशीर करत राहिली. काही पैसे परत करण्यात आले, तर उर्वरित रकमेचे चेक बाउन्स झाले असा त्यांचा दावा आहे.
हा खटला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. न्यायालयाने वारंवार अमिषा पटेलला प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले, परंतु ती हजर राहण्यास अपयशी ठरली. कधीकधी तिने गोळीबाराचे कारण सांगितले, तर कधीकधी तिचे वकीलही सुनावणीच्या दिवशी हजर राहू शकले नाहीत. वारंवार गैरहजर राहिल्यामुळे, न्यायालयाने आता कडक भूमिका घेतली आहे आणि स्पष्टपणे सांगितले आहे की असा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २७ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. जर अभिनेत्री त्या दिवशी न्यायालयात हजर राहिली नाही, तर तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले जाऊ शकते आणि पोलिसांना तिला अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
