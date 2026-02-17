Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

राजपाल यादवनंतर Ameesha Patelच्या अडचणी वाढल्या; कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेलच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत असून चेक बाउन्स प्रकरणात मुरादाबाद न्यायालयाने तिच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:12 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात गेल्या ११ दिवसांपासून तुरुंगात होते. अभिनेत्याला काल जामीन मंजून झाला आहे. आता अजून एका बॉलिवूड कलाकराच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे समजत आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेलच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मुरादाबाद येथील एक कंपनीचे मालक पवन कुमार वर्मा यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या चेक बाउन्स प्रकरणात मुरादाबाद न्यायालयाने तिच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.

वारंवार समन्स बजावूनही न्यायालयात हजर न राहिल्याबद्दल मुरादाबाद न्यायालयाने “गदर” फेम अमिषा पटेलविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाच्या नवीन आदेशानुसार, अमिषाला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर ती तसे करू शकली नाही तर तिची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी पोलीस कारवाई केली जाऊ शकते.

अभिनेत्री अमिषा पटेलशी संबंधित हा खटला २०१७ चा आहे. मुरादाबाद येथील इव्हेंट कंपनी ड्रीम व्हिजनचे मालक पवन कुमार वर्मा यांनी तिच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. आरोपांनुसार, अभिनेत्रीला एका हाय-प्रोफाइल लग्न समारंभात सादरीकरण करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते आणि तिला अंदाजे ११ लाख रुपये अॅडव्हान्स रक्कम मिळाली होती. तिने कार्यक्रमापूर्वीच तिचा कार्यक्रम रद्द केला, ज्यामुळे आयोजकांना आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक लाजिरवाणे वाटले.

तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की जेव्हा त्याने नंतर अभिनेत्रीला पैसे परत करण्यास सांगितले तेव्हा ती बराच वेळ उशीर करत राहिली. काही पैसे परत करण्यात आले, तर उर्वरित रकमेचे चेक बाउन्स झाले असा त्यांचा दावा आहे.

Bigg Boss Marathi 6: ‘तिच्या अपेक्षा खूप होत्या…’ तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष; राकेश बापटलाही म्हटले Flipper

हा खटला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. न्यायालयाने वारंवार अमिषा पटेलला प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले, परंतु ती हजर राहण्यास अपयशी ठरली. कधीकधी तिने गोळीबाराचे कारण सांगितले, तर कधीकधी तिचे वकीलही सुनावणीच्या दिवशी हजर राहू शकले नाहीत. वारंवार गैरहजर राहिल्यामुळे, न्यायालयाने आता कडक भूमिका घेतली आहे आणि स्पष्टपणे सांगितले आहे की असा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २७ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. जर अभिनेत्री त्या दिवशी न्यायालयात हजर राहिली नाही, तर तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले जाऊ शकते आणि पोलिसांना तिला अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

मराठी चित्रपटसृष्टीत Ai चा जलवा! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ मधील पहिलं Ai प्रमोशनल गाणं प्रदर्शित

Web Title: After rajpal yadav the troubles have now mounted for ameesha patel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 01:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rajpal Yadav Bail : चेक बाऊन्स प्रकरणात अभिनेता राजपाल यादव यांना दिलासा, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला अंतरिम स्थगिती
1

Rajpal Yadav Bail : चेक बाऊन्स प्रकरणात अभिनेता राजपाल यादव यांना दिलासा, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला अंतरिम स्थगिती

Bomb Threat News: कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती
2

Bomb Threat News: कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती

RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज
3

RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजपाल यादवनंतर Ameesha Patelच्या अडचणी वाढल्या; कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

राजपाल यादवनंतर Ameesha Patelच्या अडचणी वाढल्या; कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

Feb 17, 2026 | 01:12 PM
Wardha Train Fire : धावत्या GT एक्सप्रेसच्या डब्याला भीषण आग, डबा मागे अन् ट्रेन…, संपूर्ण डबा जळून खाक

Wardha Train Fire : धावत्या GT एक्सप्रेसच्या डब्याला भीषण आग, डबा मागे अन् ट्रेन…, संपूर्ण डबा जळून खाक

Feb 17, 2026 | 01:10 PM
Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

Feb 17, 2026 | 01:06 PM
इंजेक्शनमुळे होतो Weight Loss? 5 सामान्य गैरसमज आणि त्यामागची वास्तविकता, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

इंजेक्शनमुळे होतो Weight Loss? 5 सामान्य गैरसमज आणि त्यामागची वास्तविकता, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

Feb 17, 2026 | 01:04 PM
Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Feb 17, 2026 | 12:58 PM
हिरवळीवर अनवाणी चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे; मन, डोळे आणि शरीर राहील ताजेतवाने

हिरवळीवर अनवाणी चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे; मन, डोळे आणि शरीर राहील ताजेतवाने

Feb 17, 2026 | 12:56 PM
गौतम गंभीर IPL मध्ये परतणार का? भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकाला या संघाकडून मिळाली मोठी ऑफर!

गौतम गंभीर IPL मध्ये परतणार का? भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकाला या संघाकडून मिळाली मोठी ऑफर!

Feb 17, 2026 | 12:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM