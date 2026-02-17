Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

नफीसा बेगम यांची प्रकृती काही काळापासून खालावत होती. त्यांना चांगल्या वैद्यकीय सेवेसाठी एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:06 PM
अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

  • आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन
  • नफीसा बेगम एका खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत होत्या
  • आजाराशी दीर्घ लढाई
Abdul Sattar Wife Nafisa Begam Passes away:  सिल्लोडचे शिवसेना शिंदे गटाचे माजी मंत्री आणि आमदार अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे  आज (17 फेब्रुवारी) निधन झाले. त्या गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर आजाराशी झुंजत होत्या. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आणि विशेषतः सिल्लोड मतदारसंघात शोककळा पसरली

नफीसा बेगम एका खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत होत्या, जिथे डॉक्टरांच्या विशेष पथकाने त्यांच्यावर उपचार करत होते. पण सर्व प्रयत्न आणि प्रार्थना करूनही, उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सत्तार कुटुंबासाठी हे एक कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे. नफीसा बेगम या केवळ कुटुंबाचा कणाच नव्हत्या तर आमदार सत्तार यांच्या राजकीय प्रवासातील सर्वात मोठी ताकद देखील होती.

Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

नफीसा बेगम केवळ आमदाराची पत्नी म्हणून मर्यादित नव्हत्या, तर सिल्लोडच्या स्थानिक राजकारणात त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. सिल्लोड नगर परिषदेच्या  नगराध्यक्ष  म्हणून त्यांनी  अनेक मोठी कामे केली आहेत. शहराच्या विकासातील प्रयत्नांमध्ये आणि महिला सक्षमीकरणात दिलेल्या योगदानासाठी त्यांचा कार्यकाळ अजूनही स्मरणात आहे. स्थानिकांमध्ये त्या एक उत्स्फूर्त, मैत्रीपूर्ण आणि संवेदनशील नेत्या म्हणून लोकप्रिय होत्या.  सार्वजनिक प्रश्नांवर नेहमीच लक्ष केंद्रित करण्यास सज्ज होत्या. (Shivsena)

आजाराशी दीर्घ लढाई आणि सत्तार कुटुंबासाठी एक दुःखद घटना

नफीसा बेगम यांची प्रकृती काही काळापासून खालावत होती. त्यांना चांगल्या वैद्यकीय सेवेसाठी एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्या राजकीय कामांमधून वेळ काढून त्यांच्या उपचारांसाठी वेळ काढला. त्यांच्या निधनाने केवळ त्यांच्या मुला-मुलींनाच नव्हे तर हजारो समर्थकांनाही खोल शोक झाला आहे. समर्थकांचे म्हणणे आहे की नफीसा ताई नेहमीच कामगारांची पालकासारखी काळजी घेत असत.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ॲक्शन मोडवर; ‘या’ प्रकरणाची प्रकरणाची चौकशी करण्याचे दिले निर्देश

राजकीय सन्मान आणि अश्रूपूर्ण निरोप

नफीसा बेगम यांचे अंत्यसंस्कार आज सकाळी १० वाजता सिल्लोड येथे पूर्ण विधीवत पार पडले.सिल्लोड आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातील हजारो लोक जमले होते, तिथे त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. अब्दुल सत्तार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि शोक व्यक्त करण्यासाठी शिंदे सेनेतील अनेक वरिष्ठ मंत्री, खासदार आणि विरोधी पक्षाचे नेते देखील सिल्लोड येथे पोहोचले. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या सन्मानार्थ सिल्लोडमधील काही भाग स्वयंस्फूर्तपणे बंद ठेवून श्रद्धांजली वाहिली. अंत्यसंस्कार शांततेत पार पडावेत यासाठी मोठ्या संख्येने गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था केली होती.

Published On: Feb 17, 2026 | 01:06 PM

