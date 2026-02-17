Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Does Injection Cause Weight Loss 5 Common Misconceptions And The Reality Behind Them Experts Reveal

इंजेक्शनमुळे होतो Weight Loss? 5 सामान्य गैरसमज आणि त्यामागची वास्तविकता, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

वजन कमी करण्यासाठी इंजेक्शनचा वापर करण्यात येतो असा गैरसमज अनेक जणांमध्ये आहे. पण यामागील तथ्य काय आहे? खरंच हे तुमच्या आरोग्यासाठी योग्य आहे का? या सगळ्याची उत्तरं जाणून घेऊया

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:04 PM
वेट लॉससाठी इंजेक्शनचा वापर करावा की करू नये (फोटो सौजन्य - iStock)

वेट लॉससाठी इंजेक्शनचा वापर करावा की करू नये (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • वजन कमी करण्यासाठी इंजेक्शनचा वापर 
  • इंजेक्शनबाबत असणारे ५ गैरसमज आणि तथ्य 
  • काय आहे तज्ज्ञांचे मत 
सध्या बहुतांश व्यक्ती लठ्ठपणाच्या समस्येशी झुंजत आहेत. वजन नियंत्रणासाठी ते विविध पर्यायांचा शोध घेत आहेत. अशावेळी वजन कमी करण्यासाठी वापरली जाणारी इंजेक्टेबल औषधे अलीकडे प्रचंड चर्चेत आली असून त्यांना मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहे. ही औषधे भूक कमी करणे, तृप्त झाल्याची भावना वाढवणे आणि पोट रिकामे होण्याची प्रक्रिया मंदावणे प्रकारे वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करतात.

मात्र या इंजेक्शन्सबाबत समाजात अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. योग्य माहिती अभावी अनेक जण चुकीचे निर्णय घेतात, जे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे या औषधांबाबत असलेले काही महत्त्वाचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. डॉ. अपर्णा गोविल भास्कर, बॅरिएट्रिक, हर्निया आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन, एल. एच. हिरानंदानी हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल आणि नमहा हॉस्पिटल्स, मुंबई यांनी अधिक माहिती दिली आहे. 

गैरसमज १: वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम करण्याची आवश्यकता नाही

वास्तविकता: वजन कमी करण्याची हे इंजेक्शन्स कोणताही जादूई उपाय ठरत नाही किंवा एका रात्रीत परिणाम दाखवत नाहीत. जरी ते भूक कमी करण्यात मदत करत असले तरी संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासोबत त्यांचा वापर केल्यासच चांगले परिणाम मिळतात. व्यायामामुळे वजन कमी करताना होणारे स्नायूंचे नुकसान कमी होते आणि एकूण आरोग्य सुधारते. त्यामुळे या इंजेक्शन्सकडे वजन कमी करण्याचा एक जलद मार्ग म्हणून पाहू नये.

1 महिन्यात 20 किलो वजन होईल कमी वितळेल चरबी; Baba Ramdev यांनी सांगितला सपाट पोटाचा रामबाण उपाय

गैरसमज २: इंजेक्शन घेत असताना आहाराचे सेवन फारसे आवश्यक नाही

वास्तविकता: इंजेक्शन्स भूक कमी करतात, पण तरीही संतुलित व पोषक आहार घेणे आवश्यक आहे. योग्य आहारामुळे मळमळ, अशक्तपणा यांसारखे दुष्परिणाम टाळता येतात आणि शरीराला आवश्यक पोषक तत्त्वे मिळतात. आहारात ताजी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, डाळी यांचा समावेश करावा आणि जंक फूड, हवाबंद डब्यातील व प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळावेत.

गैरसमज ३: केवळ अतिलठ्ठ असलेल्या व्यक्तीच या इंजेक्शन्ससाठी पात्र असतात

वास्तविकता: ३० किलो/चौ.मी. पेक्षा जास्त बीएमआय (BMI) असलेल्या व्यक्तींना, इतर आजार नसले तरी, वजन कमी करण्याची इंजेक्शन्स दिली जाऊ शकतात. तसेच २७ किलो/चौ.मी. किंवा त्याहून अधिक बीएमआय असलेल्या आणि टाइप-२ मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारख्या वजनाशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींनाही ही औषधे उपयुक्त ठरू शकतात. मात्र, ही औषधे केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावीत.

गैरसमज ४: कायमस्वरूपी वजन कमी होते

वास्तविकता: लठ्ठपणा ही एक दीर्घकालीन, प्रगतीशील आणि पुन्हा पुन्हा उद्भवणारी आरोग्य समस्या आहे. इंजेक्शन्स बंद केल्यानंतर वजन पुन्हा वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वजन टिकवून ठेवण्यासाठी जीवनशैलीत बदल, संतुलित आहाराचे सेवन आणि नियमित व्यायाम करणे गरजेचे आहे.

गैरसमज ५: वजन कमी करण्याची इंजेक्शन्स प्रत्येकासाठी एकसारखाच परिणाम देतात 

वास्तविकता: प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक रचना वेगवेगळी असल्याने उपचारांना मिळणारा प्रतिसादही वेगवेगळा असतो. शरीराचे वजन, चयापचय, मधुमेह, शारीरीक हालचालीची क्षमता आणि जीवनशैली यांसारख्या घटकांवर डोस व परिणाम अवलंबून असतात. त्यामुळे एखाद्या मित्राने किंवा नातेवाईकाने वापरले म्हणून ही औषधं स्वमर्जीने घेऊ नका.

तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा

वजन कमी करण्याची इंजेक्शन्स ही प्रभावी साधने असू शकतात, पण ती वैद्यकीय तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच वापरली पाहिजेत. स्वमर्जीने या औषधांचा वापर केल्यास गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. योग्य माहिती, वैद्यकीय सल्ला आणि जीवनशैलीतील सकारात्मक बदल यांच्या मदतीनेच वजन कमी करणे शक्य आहे हे लक्षात ठेवा.

Weight Loss Tips : फक्त विचारांनी वजन कमी करता येतं का? काय सांगतात तज्ज्ञ

Web Title: Does injection cause weight loss 5 common misconceptions and the reality behind them experts reveal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 01:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिरवळीवर अनवाणी चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे; मन, डोळे आणि शरीर राहील ताजेतवाने
1

हिरवळीवर अनवाणी चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे; मन, डोळे आणि शरीर राहील ताजेतवाने

Recipe : चवदार पदार्थाने करा वजन कमी, घरी बनवा चविष्ट अन् क्रिमी ‘मखाना स्मूदी’
2

Recipe : चवदार पदार्थाने करा वजन कमी, घरी बनवा चविष्ट अन् क्रिमी ‘मखाना स्मूदी’

काळवंडलेल्या अंडरआर्म्सपासून कायमची सुटका; ३ घरगुती उपाय देतील नैसर्गिक उजळपणा
3

काळवंडलेल्या अंडरआर्म्सपासून कायमची सुटका; ३ घरगुती उपाय देतील नैसर्गिक उजळपणा

कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा
4

कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इंजेक्शनमुळे होतो Weight Loss? 5 सामान्य गैरसमज आणि त्यामागची वास्तविकता, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

इंजेक्शनमुळे होतो Weight Loss? 5 सामान्य गैरसमज आणि त्यामागची वास्तविकता, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

Feb 17, 2026 | 01:04 PM
Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Feb 17, 2026 | 12:58 PM
गौतम गंभीर IPL मध्ये परतणार का? भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकाला या संघाकडून मिळाली मोठी ऑफर!

गौतम गंभीर IPL मध्ये परतणार का? भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकाला या संघाकडून मिळाली मोठी ऑफर!

Feb 17, 2026 | 12:53 PM
“हा प्रशासनाने केलेला खून, शून्य… हीच आहे आपल्या आयुष्याची किंमत; मुलुंड मेट्रो अपघातावरुन अमित ठाकरेंचा संताप

“हा प्रशासनाने केलेला खून, शून्य… हीच आहे आपल्या आयुष्याची किंमत; मुलुंड मेट्रो अपघातावरुन अमित ठाकरेंचा संताप

Feb 17, 2026 | 12:53 PM
‘‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’’चा थरारक ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे आणणारी कथेची झलक

‘‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’’चा थरारक ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे आणणारी कथेची झलक

Feb 17, 2026 | 12:43 PM
‘राजकीय कारकीर्दीत Epstein बनत होता अडथळा’ ; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा

‘राजकीय कारकीर्दीत Epstein बनत होता अडथळा’ ; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा

Feb 17, 2026 | 12:43 PM
Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

Feb 17, 2026 | 12:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM