Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

मुंबईत चित्रीकरणाला परवानगी नाही
अमर उजाला त्यांच्या वृत्तानुसार, आदित्य धर यांच्या प्रॉडक्शन बॅनर, बी ६२ स्टुडिओजना मुंबईत “धुरंधर: द रिव्हेंज” चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी परवानगी घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या सेटवर सुरक्षा नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचा संशय बीएमसीला आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. उपमहानगरपालिका आयुक्त (डीएमसी) झोन १ ने बी ६२ स्टुडिओ आणि त्यांच्या इतर दोन अर्जदारांना महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमसी) कडे चित्रीकरण परवानग्यांसाठी अर्ज करण्यापासून कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची महापालिकेची विनंती मंजूर केली आहे.
लवकरच निर्मिती संस्थांना नोटीस जारी
बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, “मंजुरीनंतर, तीन अर्जदार – कोमल पोखरियाल, नासिर खान आणि बी ६२ प्रॉडक्शन हाऊस – यापुढे महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वेबसाइटवर चित्रीकरण परवानग्यांसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत. मंगळवारी, आम्ही या तीन अर्जदारांना कारवाईची माहिती देणारी नोटीस जारी करू. नोटीसची प्रत महाराष्ट्र फिल्म सेल आणि बीएमसीच्या बिझनेस सेल प्रमुखांना देखील दिली जाणार आहे.”
इमारतीच्या छतावर चित्रीकरण केल्याच्या आणि आवश्यक परवानगीशिवाय दोन जनरेटर व्हॅन चालवल्याच्या आरोपांमुळे महापालिकेने १ लाख रुपयांचा दंडही प्रस्तावित केला आहे. याव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांनी पूर्वी जमा केलेले २५,००० रुपये जप्त करण्याची शिफारस केली आहे. ए वॉर्डमधील चित्रपट संचांवर नियमांचे वारंवार उल्लंघन झाल्यानंतर हा विकास झाला आहे, जिथे अधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदा ७ आणि ८ फेब्रुवारी रोजी उल्लंघनाची तक्रार केली होती.
पोलिस नियमांचे केले उल्लंघन
अधिकाऱ्यांच्या मते, चित्रपटाच्या सेटवर पोलिस विभागाच्या नियमांचे आणि कायद्यांचे पूर्णपणे उल्लंघन झाले होते, ज्यामध्ये फटाके आणि ज्वलनशील पदार्थांच्या वापरावर बंदी होती. या घटनेनंतर अधिकाऱ्यांनी अनामत रक्कम जप्त केली आणि ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा इशारा दिला. तरीही, १३ ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान चित्रीकरण करण्याची परवानगी मागण्यासाठी कोमल पोखरियालच्या नावाने आणखी एक अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.