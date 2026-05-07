कलिंगड कापल्यानंतर किती दिवस फ्रेश आणि ताजेतवटवीत राहते? जाणून घ्या कलिंगड खाण्याची योग्य वेळ

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कलिंगड उपलब्ध होतात. थंडगार कलिंगड खाल्ल्यानंतर शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होते. यामध्ये ९२ टक्के पाणी असते. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर कलिंगड खाण्याचा सल्ला दिला जातो. पण बऱ्याचदा मोठं कलिंगड विकत आणल्यानंतर ते कापून फ्रिजमध्ये किंवा बाहेर ठेवले जाते. याशिवाय अनेक दुकानदारसुद्धा कलिंगड कापून बाहेर ठेवतात. कलिंगड लाल आणि खूप फ्रेश आहे, असे दाखवण्यासाठी कलिंगड कापून ठेवला जातो. चला तर जाणून घेऊया कापून ठेवलेला कलिंगड किती दिवस फ्रेश राहतो, याबद्दल सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: May 07, 2026 | 11:45 AM
1 / 5 फ्रिजमध्ये कापून ठेवलेले कलिंगड फ्रिजमध्ये तीन दिवस चांगले टिकून राहते. पण कापून ठेवलेले कलिंगड जितके लवकर संपेल तितके चांगले आहे. कलिंगड जास्त दिवस फ्रिजमध्ये साठवून ठेवू नये.

2 / 5 कापून ठेवलेला कलिंगड फ्रिज किंवा माठाच्या बाजूला ठेवावा. यामुळे लवकर खराब होत नाही. कलिंगड जास्त दिवस फ्रिजमध्ये साठवून ठेवल्यास त्याचा रंग फिकट होऊ शकतो.

3 / 5 फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या कलिंगडाला वास किंवा रंगात बदल जाणवत असेल तर सेवन करणे टाळावे. कारण फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या वस्तू काहीकाळानंतर खराब होण्याची जास्त शक्यता असते.

4 / 5 शिळा किंवा आंबट वास येत असलेला कलिंगड खल्लास पोटासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवू लागतात. उलट्या, जुलाब होऊन रक्तदाब कमी होण्याची जास्त शक्यता असते.

5 / 5 कलिंगड कधीही रात्रीच्या वेळात खाऊ नये. यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्यासोबतच किडनीसंबंधित आजार होण्याची शक्यता असते.

Published On: May 07, 2026 | 11:45 AM

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; 'या' ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

