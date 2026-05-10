बाईई हा काय प्रकार! छतापासून रस्त्यापर्यंत पसरली वराच्या गळ्यात घातलेली पैशांची माळ, पकडायला लागली डझनभर लोक; Video Viral

Groom Varmala : अरे बापरे, लग्नाचा संपूर्ण खर्चचं जणू एका माळेत लावला. छतापासून रस्त्यापर्यंत पसरली वराची ५०० रुपयांच्या नोटेची माळ. भलीमोठी पैशांची माळ पाहून लोकांचे डोळे विस्फारले.

Updated On: May 12, 2026 | 08:45 AM
باईई ها काय प्रकार! छतापासून रस्त्यापर्यंत पसरली वरच्या गळ्यात घातलेली पैशांची माळ, पकडायला लागली डझनभर लोक; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • नवरदेवाच्या गळ्यातील भलीमोठी पैशांची माळ पाहून लग्नातील पाहुणेही थक्क झाले.
  • ५०० रुपयांच्या नोटांनी तयार केलेली माळ पकडण्यासाठी अनेक लोकांची मदत लागली.
  • अनोख्या लग्नसोहळ्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे कधी काय दिसून येईल ते सांगता येत नाही. इथे दररोज अनेक वेगवेगळे आणि अनोखे प्रकार शेअर केले जातात. अशातच अलिकडे नवरदेवाच्या गळ्यातील माळेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ही माळ साधीसुधी नसून ५०० रुपयांच्या नोटांनी तिला बनवण्यात आले होते. पण व्हिडिओतील लक्षवेधी बाब पैशांची माळ नाही तर तिची लांबी ठरली. नवरदेवाला इतक्या मोठ्या लांबीची माळ घालण्यात आली होती की ती धरायला जवळपास डझनभर लोकांची मदत लागली. हे दृष्य पाहणे फारच रंजक ठरले. याचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर लग्नाचे अनेक व्हिडिओज शेअर केले जातात पण यावेळी लग्नातील सोहळ्यांनी नाही तर नवरदेवाच्या माळेने सर्वांना थक्क करुन सोडलं. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता यात दिसते की, काही लोक छतापासून रस्त्यापर्यंत भलीमोठी पैशांची माळ घेऊन उभे आहेत. या माळेचा शेवट रस्त्यावर उभ्या असलेल्या नवरदेवापर्यंत होतो. त्याने गळ्यात ही माळ घातलेली असते पण तिची लांबी इतकी भलीमोठी असते की तिला पकडायला डझनभर लोकांची यात मदत लागते. नवरदेवाची ही माळ पाहण्यासाठी रस्त्यावर जमलेल्या लोकांची गर्दी देखील व्हिडिओत स्पष्ट दिसून येते. दरम्यान ही घटना नक्की कुठली आहे याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

 

हा व्हिडिओ @subdeen.khan.54922 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत असून याच्या कमेंट सेक्शनमध्ये अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका यूजरने म्हटले की, “यापेक्षा भावा, थोडे सोने आणि हिरे विकत घेतले तर बरे होईल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवण्यास हा हार पात्र आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अरे बापरे एवढ्यात तर आमच्या इथल्या संपूर्ण गावाचे जेवण करुन होईल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 10, 2026 | 09:40 AM

