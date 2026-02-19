Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
काळी द्राक्ष खाल्ल्यास शरीराला होतील जबरदस्त फायदे! हृदय आणि त्वचेवर रोगांवर मिळेल कायमची सुटका

बदलत्या ऋतूनुसार आहारात बदल करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. कारण वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हंगामी फळांसोबत वर्षातून एकदाच मिळणाऱ्या फळांचे सेवन करावे. बाजारात लाल, काळी आणि हिरव्या रंगाची द्राक्ष उपलब्ध झाली आहेत. त्यातील काळी द्राक्ष शरीरासाठी खूप जास्त पौष्टिक असतात. यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, रेस्वेराट्रोल आणि अँथोसायनिन, विटामिन सी, के आणि पोटॅशियम मुबलक प्रमाणात आढळून येते. त्यामुळे आहारात काळ्या द्राक्षांचा समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया काळी द्राक्ष खाल्ल्यामुळे शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 19, 2026 | 12:31 PM
1 / 5 काळ्या द्राक्षांमध्ये असलेल्या रेस्वेराट्रोल आणि अँथोसायनिन्स शरीरात वाढलेली कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करतात. याशिवाय रक्तभिसरण सुधारण्यासाठी आणि हृदयाचे आरोग्य कायमच निरोगी ठेवण्यासाठी काळी द्राक्ष खावीत.

2 / 5 काळ्या द्राक्षांमध्ये विटामिन सी भरपूर असते. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा काळ्या द्राक्षांचा आहारात समावेश करावा. चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी आणि डाग कमी करण्यासाठी द्राक्ष खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

3 / 5 काळ्या द्राक्षांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, ज्यामुळे रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहते. मधुमेह असलेले रुग्ण गोड पदार्थ खाण्यास नकार देतात. पण काळ्या द्राक्षांमध्ये असलेला नैसर्गिक गोडवा शरीराला हानी पोहचवत नाही.

4 / 5 मेंदूच्या पेशींचे रक्षण करण्यासाठी आणि मेंदूचे कार्य कायमच सुरळीत चालू राहण्यासाठी काळी द्राक्ष खावी. यामुळे स्मृतिभ्रंश यांसारख्या आजारांचा धोका कमी होतो.

5 / 5 काळ्या द्राक्षांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. फायबर युक्त पदार्थ खाल्ल्यास पचनक्रिया निरोगी राहते, खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात आणि बद्धकोष्ठतेपासून सुटका मिळते.

Published On: Feb 19, 2026 | 12:31 PM

Feb 19, 2026 | 12:31 PM
