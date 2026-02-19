डिजिटल शीतयुद्धाची चाहूल : एआय पायाभूत सुविधांवरून अमेरिका-चीन आमनेसामने, भारतासमोर रणनीतीचे आव्हान

देशात मुलांना सोशल बंदी? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पालकांपासून टेक कंपन्यांपर्यंत खळबळ!
नवीन जागतिक व्यवस्था
आपण ‘भू-तंत्रज्ञान राजकारण’ म्हणता येईल अशा काळात प्रवेश करत आहोत. काळाशी जुळवून घेणारे देश नवीन जागतिक व्यवस्थेची दिशा ठरवतील. जे देश मागे पडतात ते धोरणात्मकदृष्ट्या असुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित होऊ शकतात. म्हणूनच भारतासाठी, एआय हा केवळ तंत्रज्ञानाचा प्रश्न नाही तर रणनीतीचा प्रश्न आहे. डेटा आणि संगणनाने शक्ती निश्चित केली जाते अशा युगात, भारताला इतरांवर तांत्रिकदृष्ट्या अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. तथापि, अमेरिका आणि चीनइतकी मोठी गुंतवणूक करणे भारताला शक्य नाही. म्हणून, अनुकरण करण्याऐवजी, त्याला त्याच्या गरजांनुसार तयार केलेली रणनीती विकसित करावी लागेल. भारताची ताकद अद्वितीय आहे: डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, मोठे डेटा नेटवर्क आणि मानवी भांडवल. कोणत्याही गटात न अडकता या ताकदीना फायद्यात कसे रूपांतरित करायचे हे खरे आव्हान आहे.
एक नवीन चलन
तेल किंवा जमीन विपरीत, एआयची शक्ती कोणत्याही मूर्त गोष्टीवर आधारित नाही. त्याची खरी शक्ती डेटा, संगणकीय शक्ती, प्रतिभा आणि नवीन अल्गोरिदम तयार करण्याची क्षमता यात आहे. प्रभाव पाडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या नवीन चलनांचा वापर केला जातो, आज डिजिटल सार्वभौमत्व म्हणजे क्लाउड, सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि नियम यासारख्या एआय संबंधित पायाभूत सुविधावर नियंत्रण, या नवीन युगात, देशाची ताकद त्याच्या तांत्रिक क्षमतांपेक्षा जास्त मोजली जाते.
डिजिटल युद्ध
एआय बद्दलची सर्वात मोठी स्पर्धा अमेरिका आणि चीन यांच्यात आहे. असा अंदाज आहे की एआय जागतिक अर्थव्यवस्थेत ट्रिलियन डॉलर्सची भर घालू शकते, परंतु त्याचे फायदे फक्त मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा असलेल्यांनाच मिळतील, सुरक्षेच्या चितेमुळे ही स्पर्धा आणखी तीव्र झाली आहे. एआय गुप्तचर गोळा करणे, सायबर हल्ले आणि स्वयंचलित शस्त्रे प्रणाली मजबूत करत आहे. मशीन लर्निंगचे लष्करी अनुप्रयोग वास्तव बनले आहेत. परिस्थिती ‘डिजिटल शीतयुद्ध’ सारखी झाली आहे.
स्पर्धेचा परिणाम
जग दोन भागात विभागले जात असल्याचे दिसून येते. अमेरिका आणि चीन आघाडीवर आहेत, युरोध स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि जागतिक दक्षिणेतील अनेक देश मागे पडण्याचा धोका आहे. एआय नोक-यांवर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे असमानता वाढू शकते, भविष्यात, दोन प्रकारच्या एआय प्रणाली उदयास येऊ शकतातः एक खुली आणि नियमांवर आधारित, दुसरी केंद्रीकृत आणि देखरेख केलेली.
बदलते नियम
या स्पर्धेचा आणखी एक घटक म्हणजे दुर्मिळ पृथ्वीचे धातू. एआयला शक्ती देणारे हार्डवेअर तयार करण्यासाठी महत्वपूर्ण खनिजे आवश्यक आहेत. ही स्पर्धा आता खनिज पुरवठा आणि ऊर्जा राजकारणाशी देखील जोडली गेली आहे, विशेषतः अमेरिका आणि चीनमधील. शिवाय, डेटा देशांमध्ये वाढत्या प्रमाणात विखुरला जात आहे, प्रत्येक देश स्वतःचे डिजिटल नियम ठरक्त आहे. विचारसरणी या स्पर्धेपासून वेगळी करता येत नाही. लोकशाही देश पारदर्शकता आणि गोपनीयतेवर भर देतात, तर हुकूमशहा याद्वारे समाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित
सुरक्षेचे धोके
सायबर युद्ध, स्वायत्त शस्त्रे आणि अल्गोरिथमिक चुकीची माहिती संस्थांवरील विश्वास कमी करत आहेत. जनरेटिव्ह एआयने माहितीचे शस्त्रीकरण करणे सोपे केले आहे, ज्यामुळे लोकशाही कमकुवत झाली आहे. हुकूमशाही देशामध्ये, सरकारे तंत्रज्ञानाद्वारे पाळत ठेवणे आणि नियंत्रण वाढवत आहेत. लोकशाही देशांमध्ये, नवोपक्रम आणि नागरी स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलनाला आव्हान दिले जाऊ शकते.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.