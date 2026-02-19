Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Beating Women Is Not Domestic Violence Taliban Issues Brutal Decree Human Rights Groups Condemn Move

‘महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही…’ , तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

Taliban women rights controversy : अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने पुन्हा एकदा महिलांच्या हक्कांवर गदा आणली आहे. तालिबान सरकारने एक नवा फतवा जारी केला आहेत. ज्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 12:24 PM
Taliban New Rule Against Women

महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही..., तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून निषेध (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा स्री हक्कांची पायमल्ली
  • महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही- तालिबानचा नवा फतवा
  • मानवाधिकार संघटनांकडून निषेध
Taliban New Rule Against Women : काबूल : अफगाणिस्तानमधील तालिबान (Taliban) सरकारने पुन्हा एकदा स्री हक्कांची पायमल्ली केली आहे. तालिबानने एक ९० पानांचा दंड संहिता (Criminal Code) लागू केला आहे. यानुसार, महिलांविरोधातील घरगुती हिंसाचाराला अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यानुसार, घरातील महिलांना, पत्नी, बहिणीला मारणेह हा गुन्हा मानला जाणार नाही. पण केवळ हाडे तुटलेली नसावीत किंवा तिला गंभीर दुखापत झालेली नसावी. तालिबान सरकाच्या या नव्या कायद्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

तालिबानचा आणखी एक तानाशाही निर्णय; महिलांना नर्सिंगचे शिक्षण घेण्यापासून बंदी

काय आहे नेमकी तरतूद ?

या नव्या कायद्यानुसार, तालिबानी पुरुषांना पत्नीला, मुलांना मारण्याची मुभा देण्यात आले आहे. धक्कादायक म्हणजे जर पत्नीला त्याविरोधात तक्रार दाखल करायची असेल तर यासाठी तिला तिच्या शरीरावरील जखमा न्यायालयासमोर दाखवाव्या लागणार आहेत. एवडेच नव्हे तर सुनावणीवेळी पीडित महिलेसोबत  तिचा नवरा किंवा घरातील इतर पुरुष असणे गरजेचे आहे. हा कायदा महिलांवर अत्यंत दबाव आणतो. यामुळे तालिबानी महिलांना न्याया मिळणे कठीण होणार आहे.

शिक्षेची तरदूत सामाजिक दर्जावर

या नव्या कायद्यानुसार, कलम ९ अंतर्गत गुन्ह्याची शिक्षा देखील अत्यंत सामान्य आहे. या कायद्यानुसार, आरोपीला शिक्षा ही सामाजिक दर्जावर दिली जाणार आहेत. यामध्ये धार्मिक विद्वानाचा सल्ला दिला जाणार, न्यायालयात बोलावून समज दिली जाणार आहे. मध्यमवर्गीय लोकांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तर गरीब किंवा कखालच्या वर्गातील लोकांना तुरुंगवास आणि शीरिरक दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये इस्लामिक धर्मगुरुंकडून शिक्षा दिली जाणार आहे.

महिलांच्या स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे बंदी

तालिबान सरकारने महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठीचा २००९ चा EVAW कायदा देखील संपुष्टात आणला आहे. नव्या नियमानुसार, महिला पतीच्या परवानगीशिवाय आपल्या नातेवाईकांना भेटायला गेल्यास तिला ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे.

यापूर्वी देखील तालिबान सरकारने महिलांच्या शिक्षणावर बंदी घातली आहे. अफगाण महिलांना मिडवाइफरी ( दाई) म्हणून काम करण्यास आणि नर्सिंगचे शिक्षण घेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच पाठ्यक्रमातून महिलांविषयीचे धडे देखील काढून टाकण्यात आले आहेत. महिला लेखिकांची पुस्ताकांवरही देशात बंदी आहे. अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) या कायद्यांविरोधात बोलणे देखील आता गुन्हे मानले जाणार आहे.

मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. तालिबान सरकाच्या या नव्या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र निषेध केला आहे. हा नियन महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

‘महिलांना शिकू द्या…’ अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानांविरुद्ध बोलणं पडलं भारी, धर्मगुरूलादेखील जेलमध्ये डांबले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तालिबान सरकारने महिलांविरोधात कोणता नवा फतवा जारी केला आहे?

    Ans: तालिबानच्या नव्या कायद्यानुसार, महिलांना पत्नी मारहाण करणे आता गुन्हा नसणार आहे. जोपर्यंत मारहाणीमुळे पत्नीची हाडे तुटत नाहीत तोपर्यंत तो गुन्हा मानला जाणार नाही.पतीला महिला आणि मुलांना शिक्षा देण्याचा अधिकृत अधिकार देण्यात आला आहे.

  • Que: घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या पीडीतेला न्याय मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?

    Ans: जर एखाद्या तालिबानी महिलेला न्याय हवा असे, तर तिला तिच्या शरिरावरील जखमा न्यायाधीशांसमोर दाखवणे, तक्राची वेळी तिच्यासोबत घरातील पुरुष किंवा पती असणे आवश्य असणार आहे,

  • Que: तालिबानच्या नव्या महिलांविरोधी निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी काय म्हटले आहे?

    Ans: तालिबान सरकाच्या या नव्या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र निषेध केला आहे. हा नियन महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

Web Title: Beating women is not domestic violence taliban issues brutal decree human rights groups condemn move

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 12:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AI Summit 2026: AI समिटमधून Bill Gates ने घेतली माघार, देणार नाही भाषण; का घेतला इतका मोठा निर्णय
1

AI Summit 2026: AI समिटमधून Bill Gates ने घेतली माघार, देणार नाही भाषण; का घेतला इतका मोठा निर्णय

US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर
2

US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर

पंतप्रधान बनताच Tarique Rahman ॲक्शन मोडमध्ये; पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटा
3

पंतप्रधान बनताच Tarique Rahman ॲक्शन मोडमध्ये; पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटा

सुदानमध्ये भीषण नरसंहार! गृहयुद्धात आता ड्रोन्सची एन्ट्री; हल्ल्यात ७० हून अधिक ठार, अनेक जखमी
4

सुदानमध्ये भीषण नरसंहार! गृहयुद्धात आता ड्रोन्सची एन्ट्री; हल्ल्यात ७० हून अधिक ठार, अनेक जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही…’ , तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

‘महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही…’ , तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

Feb 19, 2026 | 12:23 PM
छत्रपती शिवरायांनी रचला होता अभंग; तंजावरच्या सरस्वती महाल ग्रंथालयात अभंग उपलब्ध

छत्रपती शिवरायांनी रचला होता अभंग; तंजावरच्या सरस्वती महाल ग्रंथालयात अभंग उपलब्ध

Feb 19, 2026 | 12:11 PM
भयंकर! पतीनेच केला पत्नीच्या Private Part चा Video Viral, प्रसिद्ध होण्याच्या नादात घरच केले उद्ध्वस्त, पोलिसांनी केली अटक

भयंकर! पतीनेच केला पत्नीच्या Private Part चा Video Viral, प्रसिद्ध होण्याच्या नादात घरच केले उद्ध्वस्त, पोलिसांनी केली अटक

Feb 19, 2026 | 12:11 PM
पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमच्या X पत्नीने मोहसीन नक्वीकडे केले अपील! पती ‘खुनी’ असल्याचा केला आरोप

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमच्या X पत्नीने मोहसीन नक्वीकडे केले अपील! पती ‘खुनी’ असल्याचा केला आरोप

Feb 19, 2026 | 12:08 PM
मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर नसीम खान आक्रमक; सरकारवर केली जोरदार टीका

मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर नसीम खान आक्रमक; सरकारवर केली जोरदार टीका

Feb 19, 2026 | 12:00 PM
हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

Feb 19, 2026 | 11:55 AM
नागपुरात अतिक्रमण विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल 20 घरांवर चालवला बुलडोजर

नागपुरात अतिक्रमण विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल 20 घरांवर चालवला बुलडोजर

Feb 19, 2026 | 11:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM