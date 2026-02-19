पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमच्या X पत्नीने मोहसीन नक्वीकडे केले अपील! पती ‘खुनी’ असल्याचा केला आरोप

Imad Wasim’s ex-wife Sania Ashfaq’s serious allegations : पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीमची माजी पत्नी सानिया अशफाकने गेल्या ४८ तासांत सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट शेअर केल्या आहेत, ज्यामध्ये माजी अष्टपैलू खेळाडूवर नवीन आरोप लावले आहेत. गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याच्या आरोपाखाली ‘हत्येचा’ आरोप केल्यानंतर, तिने क्रिकेटपटूचे कथित दुखावणारे संदेश शेअर करण्यापूर्वी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सानियापासून घटस्फोट घेतल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी वसीमने या आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रभावशाली नायला राजाशी दुसरे लग्न जाहीर केले.
त्याच्या पहिल्या पोस्टमध्ये, त्याने अलिकडच्या पीएसएल लिलावातील एक फोटो शेअर केला, जिथे इस्लामाबाद युनायटेडने इमादला २२ दशलक्ष पाकिस्तानी रुपयांना करारबद्ध केले. त्याच्यावर विश्वासघात आणि “हत्या” केल्याचा आरोप केल्यानंतर, ज्याची व्हिडिओ पुराव्यांद्वारे तिने सोशल मिडियावर शेअर केली आहे यावेळी तिने सांगितले की, अशफाकने अनुयायांना वसीमसारख्या खेळाडूला करारबद्ध केल्याबद्दल पीएसएल फ्रँचायझीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले.
पोस्टमध्ये लिहिले होते, “डिसेंबर २०२३ मध्ये, त्याने लाहोरमध्ये माझ्या मुलाचा गर्भपात केला. तो एक खुनी आहे आणि माझ्याकडे एक व्हिडिओ आहे जो ते सिद्ध करतो. त्याने माझा विश्वासघात केला. इस्लामाबाद युनायटेड संघाने एका खुनी आणि फसवणूक करणाऱ्याला संधी दिली आहे. #boycottislamabadunited कोणत्याही फसवणूक करणाऱ्या किंवा खुनीला पळून जाण्याची परवानगी देऊ नये.”
बुधवारी, डिसेंबर २०२५ मध्ये वसीमशी घटस्फोट घेतलेल्या सानियाने एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये तिने दोन वर्षांपूर्वी गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याबद्दल, त्यामुळे झालेल्या मानसिक आघाताबद्दल आणि क्रिकेटपटूकडून तिला कोणताही पाठिंबा कसा मिळाला नाही याबद्दल सांगितले.
ती म्हणाली, “मोठ्या धाडसाने, मी हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहे कारण मला फक्त सत्यच नाही तर माझ्या मुलांसाठी न्यायही हवा आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये, मला गर्भपात करण्यास भाग पाडण्यात आले. ही माझी निवड नव्हती आणि त्यामुळे मला गंभीर शारीरिक आणि भावनिक आघात झाला. या कठीण काळात, जेव्हा मला सर्वात जास्त आधाराची आवश्यकता होती, तेव्हा माझ्यावर विश्वास ठेवला गेला नाही. माझ्याकडे ते सिद्ध करण्यासाठी सर्व पुरावे आहेत.”
हा व्हिडिओ बदला घेण्यासाठी नाही तर न्यायासाठी पोस्ट करण्यात आला आहे हे स्पष्ट करून, सानियाने इस्लामाबाद युनायटेडला तिच्या दाव्यांचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन केले आणि मोहसिन नक्वी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगितले.
सानिया पुढे म्हणाली, “माझ्या मुलाला गमावल्यानंतर मला कोणताही पाठिंबा मिळाला नाही. जेव्हा जेव्हा मी बोलण्याची हिंमत केली तेव्हा मला गप्प बसवले गेले आणि सोशल मीडियावर माझ्याविरुद्ध नकारात्मक मोहिमा सुरू केल्या गेल्या. मी हे स्पष्ट करू इच्छिते की मी हे फक्त माझ्या मुलांसाठी करत आहे. मला त्यांच्यासाठी न्याय हवा आहे. मी इस्लामाबाद युनायटेडला विनंती करते की त्यांनी या प्रकरणाचा गांभीर्याने आढावा घ्यावा आणि योग्य कारवाई करावी. मी शाहबाज शरीफ आणि मोहसिन नक्वी यांनाही विनंती करते की त्यांनी याकडे लक्ष द्यावे आणि योग्य चौकशी करावी. मला सूड नाही तर आदर हवा आहे. मला आशा आहे की माझा आवाज ऐकला जाईल आणि भविष्यात इतर कोणत्याही महिलेला किंवा आईला या वेदना सहन कराव्या लागणार नाहीत.”
१८ फेब्रुवारी रोजी उशिरा शेअर केलेल्या तिसऱ्या पोस्टमध्ये, तिने व्हॉट्सअॅप संभाषणाचे स्क्रीनशॉट पोस्ट केले, ज्यात तिने आरोप केला आहे की वसीमने तिला आणि त्यांच्या न जन्मलेल्या बाळाची काळजी घेण्यास सांगितल्यानंतर तिला छळाचा खटला चालवण्याची “धमकी” दिली होती.