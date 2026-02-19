Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भयंकर! पतीनेच केला पत्नीच्या Private Part चा Video Viral, प्रसिद्ध होण्याच्या नादात घरच केले उद्ध्वस्त, पोलिसांनी केली अटक

रेवा येथे, पोलिसांनी खाजगी व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याच्या आरोपाखाली पतीला अटक केली आहे. पीडित पत्नीच्या तक्रारीवरून, IT Law सह गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 12:11 PM
मध्यप्रदेशात हादरवणारी घटना, पतीनेच केला पत्नीचा विश्वासघात (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

  • पतीनेच दिला धोका, केला पत्नीच्या प्रायव्हेट पार्टचा व्हिडिओ व्हायरल
  • पत्नीने केली पोलिसात तक्रार
  • मध्यप्रदेशातील हादरवून टाकणारी घटना, पोलिसांनी केली पतीला अटक 
मध्य प्रदेशातील रेवा येथे, पोलिसांनी अखेर पत्नीच्या खाजगी क्षणांचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या पतीला अटक केली आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून त्याच पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी बराच काळ फरार होता, परंतु पोलिसांनी त्याला रेवा येथे अटक केली. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

पोलिसांच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपीने त्याच्या पत्नीच्या नकळत १३ मिनिटे १४ सेकंदांचा अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. ही घटना १२ डिसेंबर २०२५ रोजी घडल्याचे सांगिण्यात आले आहे.  सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तो लगेच व्हायरल झाला. पीडितेला कल्पनाही नव्हती की तिच्या खाजगी क्षणांचा अशा प्रकारे गैरफायदा घेतला जाईल.

आरोपी बऱ्याच काळापासून करतोय वापर 

तपासात असेही समोर आले की आरोपी हा बऱ्याच काळापासून अश्लील साइट्सचा वापर करत होता. तो तिथे पाहिलेल्या पात्रांनी प्रभावित झाला होता आणि त्यांचे अनुकरण करू इच्छित होता. या वेडाने प्रेरित होऊन त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर त्याला नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांचे फोन येऊ लागले. त्यानंतरच पीडितेला संपूर्ण प्रकरण कळले.

Madhyapradesh Crime: सरकारी रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकरण! 16 हजारांची लाच घेऊन अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केल्याचा आरोप

आरोपीने दिली गुन्ह्याची कबुली

पीडितेने आरोपीला विचारले तेव्हा त्याने व्हिडिओ अपलोड केल्याचे कबूल केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आरोपीला कोणताही पश्चात्ताप झाला नाही. तो म्हणाला की त्याला लोकप्रिय व्हायचे आहे आणि त्यासाठीच त्याने हे केले आहे.  या घटनेमुळे अवघ्या सात महिन्यांपूर्वी आरोपीसह सुरू झालेला संसार मोडण्याच्या मार्गावर आहे. पीडितेचे म्हणणे आहे की आरोपीने तिची प्रतिष्ठा आणि विश्वास दोन्हीला तडा दिलाय आणि आता पीडितेला न्याय हवा आहे.

सासरच्या घरी जीवे मारण्याची धमकी

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, आरोपी फरार झाला. फरार असताना, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, तो धारदार शस्त्र घेऊन त्यांच्या सासरच्या घरी पोहोचला आणि त्याच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. कुटुंबाने ताबडतोब स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, आरोपीला अटक केली आणि त्याला समन पोलिस ठाण्यात सोपवले.

पीडितेने म्हटले, “त्याने माझे आयुष्य उद्ध्वस्त केले.” यानंतर पीडितेने सांगितले की तिने FIR दाखल करून तीन दिवस झाले होते, परंतु सुरुवातीला कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. इतकंच नाही तर आरोपीने तिलाच उलट विचारले की, “तू माझी पत्नी आहेस, तू एवढंही करू शकत नाहीस का?”

Madhyapradesh Crime: महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह! मुलीने रॅपिडो बुक केली अन्…, चालकाने रस्त्यात केला बलात्कार

काय आहेत आरोप?

पीडितेचा आरोप आहे की आरोपीने तो व्हिडिओ नातेवाईक आणि मित्रांनाही पाठवला. तिला अनेकांचे फोन येत आहेत आणि समाजात तिची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली असून लोकांसमोर जाण्यासाठी तिच्या अंगात ताकदच उरली नाही. तिने आरोपीला जनावर म्हटले आहे आणि कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे.

शहराचे पोलिस अधीक्षक राजीव पाठक यांनी सदर घटनेबाबत सांगितले की, आरोपी पतीने त्याच्या पत्नीचा भयानक व्हिडिओ बनवला होता आणि तो व्हायरल केला होता आणि तो फरार होता. पोलिसांनी त्याला रेवा येथे अटक केली आहे. आरोपीविरुद्ध आयटी कायद्यासह गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या, पोलिस संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत आणि पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.

Published On: Feb 19, 2026 | 12:11 PM

