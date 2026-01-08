पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या ‘या’ हिरव्या पालेभाज्यांचा रोजच्या आहारात करा समावेश, गंभीर आजारांपासून राहाल दूर

थंडीसह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात हिरव्या पालेभाज्या उपलब्ध असतात. हिरव्या पालेभाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. पण हल्लीच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे खाण्यापिण्याकडे व्यवस्थित लक्ष दिले जात नाही. सतत बाहेरील जंक फूड आणि तिखट तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराची पचनक्रिया पूर्णपणे बिघडून जाते. वारंवार पचनाच्या समस्या उद्भवतात. हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये असलेले घटक औषधांपेक्षा ही खूप जास्त प्रभावी आहेत. त्यामुळे रोजच्या आहारात या पालेभाज्यांचे नियमित सेवन करावे. (फोटो सौजन्य – istock)