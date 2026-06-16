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भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

आज इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्ट कार्स, स्वयंचलित ड्रायव्हिंग आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान यांचा जमाना आहे. या परिवर्तनाच्या प्रवासात भारतीय अभियंत्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे राहिले आहे. त्यांच्या नवकल्पना आणि संशोधनामुळे भारत केवळ वाहनांचा बाजार न राहता जागतिक ऑटोमोबाईल नवकल्पनांचे आणि अविश्कारांचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. भारताने जगाला केवळ उत्कृष्ट वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञच दिले नाहीत, तर ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही अनेक दिग्गज अभियंते दिले आहेत. त्यांच्या कल्पकतेमुळे, संशोधनामुळे आणि दूरदृष्टीमुळे जागतिक वाहन उद्योगाची दिशा बदलली. भारतीय अभियंत्यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर आज जगभरातील लाखो वाहनांमध्ये केला जातो. यापैकीच काही अभियंते आणि त्यांचे काम आपण पाहणार आहोत,

Updated On: Jun 16, 2026 | 02:25 PM
भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?
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1 / 6 V. Sumantran-व्ही. सुमंत्रन यांना भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगातील दूरदृष्टी असलेले अभियंता म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स आणि अनेक जागतिक कंपन्यांसोबत काम केले आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने, शाश्वत वाहतूक आणि भविष्यातील मोबिलिटी उपाययोजनांबाबत त्यांनी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. वाहन उद्योगातील धोरणात्मक बदल आणि तांत्रिक नवकल्पनांमध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे.

V. Sumantran-व्ही. सुमंत्रन यांना भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगातील दूरदृष्टी असलेले अभियंता म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स आणि अनेक जागतिक कंपन्यांसोबत काम केले आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने, शाश्वत वाहतूक आणि भविष्यातील मोबिलिटी उपाययोजनांबाबत त्यांनी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. वाहन उद्योगातील धोरणात्मक बदल आणि तांत्रिक नवकल्पनांमध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे.

2 / 6 Ratan Tata-रतन टाटा हे व्यावसायिकदृष्ट्या उद्योगपती असले तरी त्यांनी वाहन विकासात अभियंत्यांसोबत सक्रिय भूमिका बजावली. सर्वसामान्य भारतीय कुटुंबासाठी परवडणारी कार उपलब्ध करून देण्याचे त्यांचे स्वप्न टाटा नॅनोमधून साकार झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा मोटर्सने जागतिक स्तरावर अनेक तांत्रिक आणि व्यावसायिक यश मिळवले.

Ratan Tata-रतन टाटा हे व्यावसायिकदृष्ट्या उद्योगपती असले तरी त्यांनी वाहन विकासात अभियंत्यांसोबत सक्रिय भूमिका बजावली. सर्वसामान्य भारतीय कुटुंबासाठी परवडणारी कार उपलब्ध करून देण्याचे त्यांचे स्वप्न टाटा नॅनोमधून साकार झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा मोटर्सने जागतिक स्तरावर अनेक तांत्रिक आणि व्यावसायिक यश मिळवले.

3 / 6 A. Sivakumar-ए. शिवकुमार यांनी वाहन सुरक्षा, इंजिन कार्यक्षमता आणि इंधन बचत तंत्रज्ञानाच्या संशोधनात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. भारतीय वाहन संशोधन संस्थांमध्ये त्यांनी अनेक नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांवर काम केले. त्यांच्या संशोधनामुळे अधिक सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वाहने विकसित करण्यात मदत झाली.

A. Sivakumar-ए. शिवकुमार यांनी वाहन सुरक्षा, इंजिन कार्यक्षमता आणि इंधन बचत तंत्रज्ञानाच्या संशोधनात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. भारतीय वाहन संशोधन संस्थांमध्ये त्यांनी अनेक नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांवर काम केले. त्यांच्या संशोधनामुळे अधिक सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वाहने विकसित करण्यात मदत झाली.

4 / 6 Padmasree Warrior-पद्मश्री वॉरियर या भारतीय वंशाच्या जागतिक दर्जाच्या अभियंता आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी वाहन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमध्ये नेतृत्व केले आहे. कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट वाहन प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाच्या विकासात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आधुनिक वाहनांना डिजिटल जगाशी जोडण्यामागील प्रमुख व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होतो.

Padmasree Warrior-पद्मश्री वॉरियर या भारतीय वंशाच्या जागतिक दर्जाच्या अभियंता आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी वाहन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमध्ये नेतृत्व केले आहे. कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट वाहन प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाच्या विकासात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आधुनिक वाहनांना डिजिटल जगाशी जोडण्यामागील प्रमुख व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होतो.

5 / 6 Girish Wagh-गिरीश वाघ हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ऑटोमोबाईल अभियंत्यांपैकी एक मानले जातात. टाटा मोटर्समध्ये काम करताना त्यांनी जगातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टाटा नॅनो प्रकल्पाचे नेतृत्व केले. कमी खर्चात सुरक्षित आणि व्यवहार्य कार तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न जागतिक ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी एक नवा आदर्श ठरला. त्यानंतर त्यांनी व्यावसायिक वाहनांच्या विकासातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतातील अभियांत्रिकी कौशल्य जगासमोर आणण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे.

Girish Wagh-गिरीश वाघ हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ऑटोमोबाईल अभियंत्यांपैकी एक मानले जातात. टाटा मोटर्समध्ये काम करताना त्यांनी जगातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टाटा नॅनो प्रकल्पाचे नेतृत्व केले. कमी खर्चात सुरक्षित आणि व्यवहार्य कार तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न जागतिक ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी एक नवा आदर्श ठरला. त्यानंतर त्यांनी व्यावसायिक वाहनांच्या विकासातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतातील अभियांत्रिकी कौशल्य जगासमोर आणण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे.

6 / 6 Mylswamy Annadurai-मायलस्वामी अण्णादुराई हे प्रामुख्याने अवकाश वैज्ञानिक म्हणून प्रसिद्ध असले तरी ऊर्जा व्यवस्थापन, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट प्रणालींवरील त्यांच्या विचारांचा प्रभाव आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रावरही पडला आहे. तंत्रज्ञानातील नवकल्पनांमुळे त्यांनी भारतीय अभियंत्यांना जागतिक स्तरावर प्रेरणा दिली आहे.

Mylswamy Annadurai-मायलस्वामी अण्णादुराई हे प्रामुख्याने अवकाश वैज्ञानिक म्हणून प्रसिद्ध असले तरी ऊर्जा व्यवस्थापन, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट प्रणालींवरील त्यांच्या विचारांचा प्रभाव आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रावरही पडला आहे. तंत्रज्ञानातील नवकल्पनांमुळे त्यांनी भारतीय अभियंत्यांना जागतिक स्तरावर प्रेरणा दिली आहे.

Web Title: Indias top automobile engineers

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Published On: Jun 16, 2026 | 02:25 PM

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