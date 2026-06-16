भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

आज इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्ट कार्स, स्वयंचलित ड्रायव्हिंग आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान यांचा जमाना आहे. या परिवर्तनाच्या प्रवासात भारतीय अभियंत्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे राहिले आहे. त्यांच्या नवकल्पना आणि संशोधनामुळे भारत केवळ वाहनांचा बाजार न राहता जागतिक ऑटोमोबाईल नवकल्पनांचे आणि अविश्कारांचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. भारताने जगाला केवळ उत्कृष्ट वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञच दिले नाहीत, तर ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही अनेक दिग्गज अभियंते दिले आहेत. त्यांच्या कल्पकतेमुळे, संशोधनामुळे आणि दूरदृष्टीमुळे जागतिक वाहन उद्योगाची दिशा बदलली. भारतीय अभियंत्यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर आज जगभरातील लाखो वाहनांमध्ये केला जातो. यापैकीच काही अभियंते आणि त्यांचे काम आपण पाहणार आहोत,