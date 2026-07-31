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हार्ले-डेव्हिडसनला जपानी टक्कर! कावासाकीची ‘ही’ सुपरबाईक देतेय हार्लेपेक्षा १० लाखांनी परवडणारा टूरिंगचा अनुभव

दिसायला अगदी क्लासिक अमेरिकन टूररसारखी भव्य असणारी ही बाइक हार्ले-डेव्हिडसन सारख्या महागड्या गाड्यांना अत्यंत स्वस्त आणि उत्तम जपानी पर्याय म्हणून ओळखली जाते. यामध्ये दिलेले १,७०० सीसीचे शक्तिशाली व्ही-ट्विन इंजिन, ६-स्पीड गिअरबॉक्स आणि 'शाफ्ट ड्राईव्ह' तंत्रज्ञान हायवेवर अत्यंत शांत, जलद आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि मनोरंजनासाठी यात ४-स्पीकर म्युझिक सिस्टीम, क्रूझ कंट्रोल, मोठी विंडस्क्रीन आणि दोन्ही हेल्मेट बसू शकतील एवढी मोठी ट्रंक देण्यात आली आहे. प्रगत ब्रेकिंग सिस्टीममुळे प्रवासात सुरक्षेची पूर्ण खात्री मिळते. थोडक्यात सांगायचे तर, कमी खर्चात लक्झरी क्रूझिंगचा आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्या रायडर्ससाठी ही एक भारी बाइक आहे.

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:30 AM
हार्ले-डेव्हिडसनला जपानी टक्कर! कावासाकीची ‘ही’ सुपरबाईक देतेय हार्लेपेक्षा १० लाखांनी परवडणारा टूरिंगचा अनुभव
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1 / 5 फूल-ड्रेस टूरिंग बाइक्सच्या जगात हार्ले-डेव्हिडसनचे नेहमीच वर्चस्व राहिले आहे, परंतु त्यांची प्रचंड किंमत आणि देखभाल खर्च प्रत्येकाला परवडणारा नसतो. यावर उपाय म्हणून कावासाकीने आपली व्हल्कन १७०० व्हॉयेजर बाजारात आणली आहे. ही गाडी अगदी कमी खर्चात ग्राहकांना हार्ले-डेव्हिडसनसारखाच लक्झरी रायडिंग अनुभव देते.

फूल-ड्रेस टूरिंग बाइक्सच्या जगात हार्ले-डेव्हिडसनचे नेहमीच वर्चस्व राहिले आहे, परंतु त्यांची प्रचंड किंमत आणि देखभाल खर्च प्रत्येकाला परवडणारा नसतो. यावर उपाय म्हणून कावासाकीने आपली व्हल्कन १७०० व्हॉयेजर बाजारात आणली आहे. ही गाडी अगदी कमी खर्चात ग्राहकांना हार्ले-डेव्हिडसनसारखाच लक्झरी रायडिंग अनुभव देते.

2 / 5 कावासाकी व्हल्कन १७०० व्हॉयेजरची डिझाईन एखाद्या क्लासिक अमेरिकन टूररसारखी भव्य आहे. यामध्ये मोठी फेअरिंग, इन-बिल्ट सॅडलबॅग्स, रिअर ट्रंक आणि क्रूझ कंट्रोल सारखे फीचर्स मिळतात. अमेरिकेच्या बाजारात याची एक्स-शोरूम किंमत $२०,१९९ (सुमारे १६.९ लाख रुपये) असून ती इतर स्पर्धक गाड्यांपेक्षा तब्बल १० लाख रुपयांनी स्वस्त आहे.

कावासाकी व्हल्कन १७०० व्हॉयेजरची डिझाईन एखाद्या क्लासिक अमेरिकन टूररसारखी भव्य आहे. यामध्ये मोठी फेअरिंग, इन-बिल्ट सॅडलबॅग्स, रिअर ट्रंक आणि क्रूझ कंट्रोल सारखे फीचर्स मिळतात. अमेरिकेच्या बाजारात याची एक्स-शोरूम किंमत $२०,१९९ (सुमारे १६.९ लाख रुपये) असून ती इतर स्पर्धक गाड्यांपेक्षा तब्बल १० लाख रुपयांनी स्वस्त आहे.

3 / 5 या बाइकमध्ये १,७०० सीसीचे शक्तिशाली लिक्विड-कूल्ड व्ही-ट्विन इंजिन देण्यात आले आहे, जे ८२ HP पॉवर आणि १०७.६ lb-ft टॉर्क जनरेट करते. महामार्गावर कमी कंपनांमध्ये शांत प्रवासासाठी याला ६-स्पीड गिअरबॉक्स जोडण्यात आला आहे. तसेच, वारंवार साखळी साफ करण्याची कटकट दूर करण्यासाठी यात 'शाफ्ट ड्राईव्ह' तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे.

या बाइकमध्ये १,७०० सीसीचे शक्तिशाली लिक्विड-कूल्ड व्ही-ट्विन इंजिन देण्यात आले आहे, जे ८२ HP पॉवर आणि १०७.६ lb-ft टॉर्क जनरेट करते. महामार्गावर कमी कंपनांमध्ये शांत प्रवासासाठी याला ६-स्पीड गिअरबॉक्स जोडण्यात आला आहे. तसेच, वारंवार साखळी साफ करण्याची कटकट दूर करण्यासाठी यात 'शाफ्ट ड्राईव्ह' तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे.

4 / 5 व्हॉयेजरमध्ये प्रवाशांच्या मनोरंजनासाठी आणि सुरक्षेसाठी आधुनिक फीचर्स दिले आहेत. यात ४-स्पीकर म्युझिक सिस्टीम, उंच विंडस्क्रीन, आरामदायी बॅकरेस्ट आणि K-ACT II ABS ही प्रगत ब्रेकिंग सिस्टीम मिळते. या सर्व सुविधा कंपनीकडूनच मूळ मॉडेलमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जातात, ज्यामुळे ग्राहकांना वेगळा खर्च करावा लागत नाही.

व्हॉयेजरमध्ये प्रवाशांच्या मनोरंजनासाठी आणि सुरक्षेसाठी आधुनिक फीचर्स दिले आहेत. यात ४-स्पीकर म्युझिक सिस्टीम, उंच विंडस्क्रीन, आरामदायी बॅकरेस्ट आणि K-ACT II ABS ही प्रगत ब्रेकिंग सिस्टीम मिळते. या सर्व सुविधा कंपनीकडूनच मूळ मॉडेलमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जातात, ज्यामुळे ग्राहकांना वेगळा खर्च करावा लागत नाही.

5 / 5 जपानी इंजिनिअरिंगची उत्तम विश्वासार्हता आणि अत्यंत कमी देखभाल खर्च ही या बाईकची मोठी जमेची बाजू आहे. तिचे सर्व्हिसिंग, स्पेअर पार्ट्स आणि टायर्स अमेरिकन ब्रँड्सच्या तुलनेत खूप स्वस्त आहेत. त्यामुळे कमी बजेटमध्ये प्रीमियम टूरिंग बाइकचा आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्या रायडर्ससाठी कावासाकी व्हल्कन १७०० हा सर्वात बुद्धिमत्तापूर्ण पर्याय ठरतो.

जपानी इंजिनिअरिंगची उत्तम विश्वासार्हता आणि अत्यंत कमी देखभाल खर्च ही या बाईकची मोठी जमेची बाजू आहे. तिचे सर्व्हिसिंग, स्पेअर पार्ट्स आणि टायर्स अमेरिकन ब्रँड्सच्या तुलनेत खूप स्वस्त आहेत. त्यामुळे कमी बजेटमध्ये प्रीमियम टूरिंग बाइकचा आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्या रायडर्ससाठी कावासाकी व्हल्कन १७०० हा सर्वात बुद्धिमत्तापूर्ण पर्याय ठरतो.

Web Title: Kawasaki vulcan 1700 voyager harley davidson affordable alternative auto news marathi

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:21 AM

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