हार्ले-डेव्हिडसनला जपानी टक्कर! कावासाकीची ‘ही’ सुपरबाईक देतेय हार्लेपेक्षा १० लाखांनी परवडणारा टूरिंगचा अनुभव

दिसायला अगदी क्लासिक अमेरिकन टूररसारखी भव्य असणारी ही बाइक हार्ले-डेव्हिडसन सारख्या महागड्या गाड्यांना अत्यंत स्वस्त आणि उत्तम जपानी पर्याय म्हणून ओळखली जाते. यामध्ये दिलेले १,७०० सीसीचे शक्तिशाली व्ही-ट्विन इंजिन, ६-स्पीड गिअरबॉक्स आणि 'शाफ्ट ड्राईव्ह' तंत्रज्ञान हायवेवर अत्यंत शांत, जलद आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि मनोरंजनासाठी यात ४-स्पीकर म्युझिक सिस्टीम, क्रूझ कंट्रोल, मोठी विंडस्क्रीन आणि दोन्ही हेल्मेट बसू शकतील एवढी मोठी ट्रंक देण्यात आली आहे. प्रगत ब्रेकिंग सिस्टीममुळे प्रवासात सुरक्षेची पूर्ण खात्री मिळते. थोडक्यात सांगायचे तर, कमी खर्चात लक्झरी क्रूझिंगचा आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्या रायडर्ससाठी ही एक भारी बाइक आहे.