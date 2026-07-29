बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Ratnagiri Tivare Village Faces A Severe Landslide Threat 150 Houses In Peril

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील तिवरे गावावर पुन्हा एकदा दरडीचे संकट ओढवले आहे. गावठाण परिसरातील वस्तीच्या वरचा डोंगर खचल्याने सुमारे १५० घरांना दरडीचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत जीवन जगत आहेत.

Follow Us:
विस्तार

 

 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील तिवरे गावावर पुन्हा एकदा दरडीचे संकट ओढवले आहे. गावठाण परिसरातील वस्तीच्या वरचा डोंगर खचल्याने सुमारे १५० घरांना दरडीचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत जीवन जगत आहेत. प्रशासनाने धोकादायक परिसरातील नागरिकांना तातडीने सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, स्थलांतरासाठी पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून अनेक कुटुंबे अद्यापही धोक्याच्या छायेतच राहण्यास मजबूर आहेत. दरम्यान, परिसरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे डोंगर आणखी खचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे तातडीने सुरक्षित निवारा, स्थलांतराची व्यवस्था आणि आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून प्रशासनाकडे करण्यात येत आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील तिवरे गावावर पुन्हा एकदा दरडीचे संकट ओढवले आहे. गावठाण परिसरातील वस्तीच्या वरचा डोंगर खचल्याने सुमारे १५० घरांना दरडीचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत जीवन जगत आहेत. प्रशासनाने धोकादायक परिसरातील नागरिकांना तातडीने सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, स्थलांतरासाठी पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून अनेक कुटुंबे अद्यापही धोक्याच्या छायेतच राहण्यास मजबूर आहेत. दरम्यान, परिसरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे डोंगर आणखी खचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे तातडीने सुरक्षित निवारा, स्थलांतराची व्यवस्था आणि आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून प्रशासनाकडे करण्यात येत आहे.

Web Title: Ratnagiri tivare village faces a severe landslide threat 150 houses in peril

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा
1

Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा

धावत्या Tata Sumo वर कोसळली भीषण दरड! १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; खळबळजनक Video आला समोर
2

धावत्या Tata Sumo वर कोसळली भीषण दरड! १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; खळबळजनक Video आला समोर

Ratnagiri News: रत्नागिरीचा कायापालट ठरला! ७ कोटींचे भव्य शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी
3

Ratnagiri News: रत्नागिरीचा कायापालट ठरला! ७ कोटींचे भव्य शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी

Ratnagiri News : कुशिवडे शिगवणवाडी शाळेचा मानाचा तुरा; आदर्श शाळा पुरस्काराने पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते गौरव
4

Ratnagiri News : कुशिवडे शिगवणवाडी शाळेचा मानाचा तुरा; आदर्श शाळा पुरस्काराने पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते गौरव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
हृदयाचे ठोके अनियमित का होतात? Arrhythmia झाल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

हृदयाचे ठोके अनियमित का होतात? Arrhythmia झाल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Jul 29, 2026 | 02:45 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Japan Earthquake: जपानमध्ये 7.1 तीव्रतेचा भीषण भूकंप; 13 ठार, सोनीने रोखले सेमीकंडक्टरचे उत्पादन, भारताकडून मदतीचा हात

Japan Earthquake: जपानमध्ये 7.1 तीव्रतेचा भीषण भूकंप; 13 ठार, सोनीने रोखले सेमीकंडक्टरचे उत्पादन, भारताकडून मदतीचा हात

Jul 29, 2026 | 02:42 PM
Raigad News: कर्जतमध्ये टोरंट पॉवर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; जमिनी देण्यास नकार, ग्रामसभेत ठराव मंजूर

Raigad News: कर्जतमध्ये टोरंट पॉवर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; जमिनी देण्यास नकार, ग्रामसभेत ठराव मंजूर

Jul 29, 2026 | 02:42 PM
kolhapur Crime: पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेलं, माजी सरपंचेची गळा आवळून हत्या; मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा कट, मात्र..

kolhapur Crime: पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेलं, माजी सरपंचेची गळा आवळून हत्या; मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा कट, मात्र..

Jul 29, 2026 | 02:40 PM
Nagpur Rain :नागपूर पाण्याखाली ,मुख्यमंत्र्याच्या शहरात पाणी धुरंधर , बाकी पाण्याच्या अंदर

Nagpur Rain :नागपूर पाण्याखाली ,मुख्यमंत्र्याच्या शहरात पाणी धुरंधर , बाकी पाण्याच्या अंदर

Jul 29, 2026 | 02:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा