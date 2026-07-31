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Shukra-Ketu Yuti: शुक्र केतूची युती ठरणार शुभ, या राशींच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळाची संधी

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, सिंह राशीतील शुक्र आणि केतूची युती 1 ऑगस्टपर्यंत प्रभावी राहणार आहे. ज्योतिषांच्या मते, या युतीमुळे वृषभ, वृश्चिक आणि तूळ राशीच्या लोकांना त्यांच्या करिअर, आर्थिक आणि नातेसंबंधांमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. शुक्र केतूच्या युतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- istock

फोटो सौजन्य- istock

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विस्तार
  • शुक्र केतूची युती या राशींसाठी राहील शुभ
  • या राशींच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळाची संधी
  • कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा ग्रह एक विशिष्ट कालावधी पूर्ण करून आपली राशी बदलतात, तेव्हा त्याचा परिणाम सर्व राशींवर सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही प्रकारे दिसून येतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाने सिंह राशीत प्रवेश केला आहे. सिंह राशीत केतूच्या उपस्थितीमुळे, शुक्र आणि केतूची युती आता तयार होत आहे. ही युती १ ऑगस्टपर्यंत प्रभावी असणार आहे. या काळात, सूर्य देखील सिंह राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या ग्रहयोगांची युती होईल.

हे ग्रह प्रेमसंबंध, वैवाहिक जीवन, करिअर, संपत्ती, आरोग्य आणि अध्यात्म यांवर परिणाम करतील. काही राशींना फायदा होईल, तर इतरांना नात्यांमध्ये दुरावा, मानसिक गोंधळ आणि भावनिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. शुक्र केतूच्या युतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर सकारात्मक नकारात्मक परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या

शुक्र ग्रहाचा प्रभाव

शुक्र ग्रह हा संपत्ती, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, सुखसोयी आणि ऐश्वर्य यांच्याशी संबंधित आहे. व्यक्तीच्या कुंडलीत शुक्र ज्या घरात असतो, त्याचा त्या क्षेत्रावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव असतो. याउलट, केतू हा अध्यात्म, अलिप्तता, आत्मपरीक्षण आणि मागील जन्मातील कर्मांशी संबंधित मानला जातो.

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केतू व्यक्तीला आतून बदलण्याचे कार्य करतो आणि कधीकधी नात्यांचे खरे स्वरूप उघड करतो. असे म्हटले जाते की केतू नेहमीच नात्यांना नुकसान पोहोचवत नाही, उलट तो अनेकदा त्यांना अधिक दृढ करण्याची संधी देतो. त्याचे परिणाम वृषभ, वृश्चिक आणि तूळ या तीन राशींखाली जन्मलेल्या व्यक्तींवर सर्वात जास्त दिसून येतील.

शुक्र केतू युतीचा राशींवरील सकारात्मक नकारात्मक परिणाम

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शुक्र आणि केतूची युती शुभ मानली जाते. या काळात आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि कुटुंबात सुखद वातावरण राहील. प्रेमसंबंधांमध्ये विश्वास वाढेल आणि जोडीदारासोबत समन्वय सुधारेल. गुंतवणूक आणि करिअरशी संबंधित बाबींमध्येही सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे.

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तूळ रास

तूळ राशीसाठी शुक्र आणि केतूची ही युती भौतिक सुखसोयींमध्ये वाढ दर्शवते. व्यवसाय आणि नोकरीमध्ये फायदेशीर संधी निर्माण होतील. जुने वाद संपुष्टात येऊ शकतात आणि नात्यांमध्ये पुन्हा गोडवा येऊ शकतो. सामाजिक आदर वाढेल आणि आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी ही युती अनेक समस्या कमी करू शकते. तुमच्या प्रेम जीवनातील गैरसमज दूर होण्याची शक्यता आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यांमधील आवड वाढेल, ज्यामुळे मनःशांती मिळेल. करिअरच्या नवीन संधीही निर्माण होऊ शकतात आणि तुम्हाला कौटुंबिक पाठिंबा मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र-केतू युती म्हणजे काय?

    Ans: शुक्र आणि केतू हे दोन ग्रह एकाच राशीत किंवा एका अंशाजवळ आल्यास त्याला शुक्र-केतू युती असे म्हटले जाते.

  • Que: शुक्र-केतू युतीचा कोणत्या क्षेत्रांवर प्रभाव पडू शकतो?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार या युतीचा प्रभाव आर्थिक स्थिती, करिअर, वैवाहिक जीवन, नातेसंबंध, सर्जनशीलता आणि आध्यात्मिक प्रगतीवर पडू शकतो.

  • Que: शुक्र केतू युतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे

    Ans: शुक्र केतू युतीचा वृषभ, तूळ आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे

Web Title: Shukra ketu yuti people of these zodiac signs will benefit

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:05 AM

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